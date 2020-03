Koronavirus komplikuje výrobu na Vysočině, některé firmy zastavují provoz

Havlíčkobrodská firma Pleas, producent spodního prádla, triček, pyžam nebo tepláků, zatím výrobu výrazněji omezovat nebo přerušovat nehodlá.

„V práci máme momentálně 87 procent zaměstnanců. Drobný výkyv to sice je, hlavně kvůli ošetřování členů rodiny, ale není to nic dramatického,“ konstatoval ředitel podniku Petr Nobst.

Co ovšem Pleas změnil, je skladba výrobního programu. Část svých sil vrhl na šití textilních roušek, které zdarma vyrábí pro brodskou nemocnici a město.

„Denně jich vyprodukujeme kolem čtyř tisíc,“ upřesnil Nobst. (vok)