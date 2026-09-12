O pamětní desku pro Gablecha projevil zájem spolek veteránů i jeho vnučka. „Souhlasili jsme, připomenout tak významného občana našeho města je skoro povinnost,“ konstatoval havlíčkobrodský starosta Zbyněk Stejskal.
Město tímto aktem chce spojit několik výročí plných jedniček. Imrich Gablech se narodil 4. listopadu 1915. Letos tak od jeho narození uplyne symbolických 111 let. Zemřel 16. prosince 2016, tedy před deseti lety. A 11. 11. se celosvětově připomíná Den veteránů.
Hlavu bude mít skloněnou, jak ji i ve skutečnosti míval. Imrich Gablech bude v uniformě, která k němu patřila až do konce. A ve vyšším věku, s vráskami, v ní měl takovou správnou jiskru.
Radomír Dvořáksochař a autor pomníku
„Slavnost, jejíž součástí by odhalení desky bylo, proto chystáme na sobotu 7. listopadu. Odehrát by se měla v prostorách Staré radnice, určena bude pro širokou veřejnost,“ prozradila Jana Vránová z odboru komunikace městského úřadu. Program slavnosti se zatím teprve připravuje.
Na letišti vedle pomníku letcům Aviatika
Pamětní deska by však měla být umístěna jinde. Čestné místo by měla najít na brodském letišti. Právě s letadly a létáním je válečný veterán Imrich Gablech pevně spjat.
„Chápeme, že na naše letiště zrovna zástupy turistů nezavítají. Ale je to také místo s Imrichem Gablechem nejvíce spojené. Na letišti už máme i pomník Aviatika, který je poctou všem českým letcům,“ vysvětlila Vránová.
Aviatika vytvořil brodský sochař Radomír Dvořák. A právě on se ujal i návrhu a společně se slévači z Nového Ranska i výroby bronzové desky. „No, desky. On z toho nakonec bude celý pomník,“ směje se umělec.
Jen tak přišroubovat desku na budovu aeroklubu by se příliš nehodilo. A tak vznikl nápad desku osadit na velký žulový kámen, takzvaný odštěpek, a umístit ji poblíž již stojícího památníku letcům.
Nová pamětní deska bude nepravidelná, o rozměrech přibližně 50 krát 90 centimetrů. Bude na ní nejen Gablechův portrét a data narození a úmrtí, ale také krátký text o jeho životě. „Zmíněno v krátkosti bude i jeho působení v Brodě jako velitele letiště, následné komunistické perzekuce i rehabilitace po změně režimu a jeho ocenění,“ dodala Vránová.
Jeden život a skoro celá historie letectví
Místo zbude i na naznačení a siluety několika letadel. „Imrich Gablech žil přes sto let. To je skoro celá historie letectví. Naznačeny budou letouny, s nimiž je spojen, tedy fokker, letov, spitfire a nakonec dva gripeny,“ prozradil Dvořák. První tři jsou letadla z aktivní Gablechovy kariéry, sám na nich létal. Slavnostní přelet dvojice gripenů pak byl součástí státního pohřbu, kterého se Gablechovi v Havlíčkově Brodě před deseti lety dostalo.
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Zemřel nejstarší český válečný veterán Imrich Gablech. Bylo mu 101 let
Pro vyobrazení samotného Gablecha zvolil autor lehce nadživotní velikost, rozměry desky to umožňují. A generála znázornil nikoliv mladého, ale ve velmi pozdním věku. Předlohou mu byla černobílá fotografie z doby, kdy slavil sto let.
„Hlavu bude mít skloněnou, jak ji i ve skutečnosti míval. Imrich Gablech bude v uniformě, která k němu patřila až do konce. A ve vyšším věku, s vráskami, v ní měl takovou správnou jiskru,“ dodává Radomír Dvořák.
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4. listopadu 2013
Po již zmíněném pomníku Aviatika bude Gablechova pamětní deska druhým Dvořákovým dílem, které našlo prostor na havlíčkobrodském letišti. A ani u toho do budoucna nemusí zůstat. „Kdyby na to někdy byly peníze, dal by se na letišti zřídit parčík a v něm připomenout další osobnosti letectví spjaté s Havlíčkovým Brodem,“ naznačil Dvořák.
Město na pořízení Gablechova pomníku dá přibližně 150 tisíc korun. Podle starosty Stejskala je to osobnost, která si to zaslouží.
Během hodiny navedl na zem 104 bombardérů
Imrich Gablech přitom není brodským rodákem. Na svět přišel ve slovenské dědině Hrachoviště. Po vzniku slovenského státu se rozhodl pro útěk, letadlem se dostal do Polska. Po obsazení země Sověty znovu prchal, byl ale Rudou armádou zatčen a převezen na nucené práce do gulagu.
Po napadení Sovětského svazu Němci byl propuštěn. Dostal se do Anglie, kde nastoupil do služeb RAF. Kvůli podlomenému zdraví z pětadvaceti měsíců dlouhého pobytu v ruských pracovních táborech přešel na pozici letového dispečera.
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Při pohřbu nejstaršího válečného veterána prolétly nad Brodem gripeny
Sloužil na letišti Coltishall. Po jednom spojeneckém náletu dokázal sám během jediné hodiny navést na přistání 104 bombardérů. Husarský kousek.
Krutě se osud ke Gablechovi zachoval i po válce. Z ruzyňského letiště byl převelen do Havlíčkova Brodu. Po komunistickém převratu byl z armády propuštěn úplně. „Vyházeli tenkrát všechny zápaďáky. Mysleli si o nás, že jsme zrádci národa,“ vzpomínal Gablech. V Brodě pak Gablech vykonával dělnické profese, mnohokrát byl degradován.
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28. prosince 2016
Až po listopadovém převratu byl rehabilitován. Krátce po oslavě stých narozenin byl symbolicky povýšen do hodnosti generála. Mimo to byl Gablech nositelem Řádu bílého lva, polského Komandérského kříže i celé řady vyznamenání na rodném Slovensku.
„To jsem na něm nejvíc obdivoval. Co všechno mu lidé způsobili, ale on byl stále otevřený a vstřícný. Udržel si nadhled za všech okolností. To je pro mě úplně nepochopitelné. Byl ztělesněním čestného člověka a vlastence,“ řekl o něm Zdeněk Sadecký, předseda Czech Spitfire Clubu, který o morální odkaz československých válečných letců pečuje.