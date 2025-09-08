Památky na Vysočině zlákaly víc návštěvníků, polepšily si hlavně Telč a Lipnice

Památky ve správě Národního památkového ústavu (NPÚ) na Vysočině navštívilo v době od ledna do konce srpna celkem 117 882 lidí. Je to o jedenáct procent více než loni za stejnou dobu. Vyplývá to ze statistiky, kterou ústav zveřejnil. Největší zájem mají turisté stále o zámek v Telči, výrazně si polepšil i hrad Lipnice.
Zámecká zahrada s reliéfem Neptuna.

Zámecká zahrada s reliéfem Neptuna. | foto: Národní památkový ústav

„Během letních prázdnin přivítaly čtyři státní památky na Vysočině více než 61 tisíc návštěvníků, tedy o 12 procent více než v roce 2024,“ uvedla Markéta Slabová z NPÚ.

Nejnavštěvovanější památkou na území Kraje Vysočina je stále zámek Telč. „Během prázdnin jej navštívilo více než 32,5 tisíce návštěvníků. Nárůst tedy činí 16 procent,“ sdělila Slabová. V Telči nově láká znovuotevřená galerie díla malíře Jana Zrzavého, dále také kostýmované a dětské prohlídky i kulturní akce.

Hrad v Lipnici dostane nové dřevěné prvky, mění se šindelová krytina i schody

„Výrazný zájem zaznamenal i hrad Lipnice, který si připsal 15procentní nárůst návštěvnosti,“ dodala Slabová. Zájem návštěvníků se zvýšil též v případě zámků Jaroměřice nad Rokytnou a Náměšť nad Oslavou.

Sezona na památkách se s koncem prázdnin neuzavřela. Zajímavý koncert nabídne hrad Lipnice nad Sázavou v neděli 5. října od 16 hodin. „Představí se zde Projekt Oldfield - soubor dvaadvaceti muzikantů, kteří naživo interpretují hudbu legendárního britského skladatele Mikea Oldfielda. Zazní mimo jiné celé album Tubular Bells II, doplněné o výběr zpívaných skladeb,“ přiblížila Slabová.

Nově zpřístupněné prohlídkové trasy státního zámku v Telči ukážou nejen neotřelý výhled na zámecký park, ale umožní také nahlédnout na původní hrad a bývalý pivovar z návštěvníky dosud neviděné perspektivy.
Část hradních střech už má opravy za sebou, další část, kterou je obnova největší hradní střechy, přichází na řadu letos.
Ve dnech 11. a 12. října lipnický hrad oživí historii. „Během volných prohlídek se návštěvníci setkají s dvorem pánů z Hradce, který přiblíží život na hradě v době jeho největšího rozkvětu. Zájemci budou moci sledovat přípravu pokrmů podle dobových receptů, výcvik zbrojnošů nebo práci dam a písařky Markéty Poskočilové, která předvede středověké techniky iluminace a deskové malby,“ uvedla Markéta Slabová.

