„Během letních prázdnin přivítaly čtyři státní památky na Vysočině více než 61 tisíc návštěvníků, tedy o 12 procent více než v roce 2024,“ uvedla Markéta Slabová z NPÚ.
Nejnavštěvovanější památkou na území Kraje Vysočina je stále zámek Telč. „Během prázdnin jej navštívilo více než 32,5 tisíce návštěvníků. Nárůst tedy činí 16 procent,“ sdělila Slabová. V Telči nově láká znovuotevřená galerie díla malíře Jana Zrzavého, dále také kostýmované a dětské prohlídky i kulturní akce.
Hrad v Lipnici dostane nové dřevěné prvky, mění se šindelová krytina i schody
„Výrazný zájem zaznamenal i hrad Lipnice, který si připsal 15procentní nárůst návštěvnosti,“ dodala Slabová. Zájem návštěvníků se zvýšil též v případě zámků Jaroměřice nad Rokytnou a Náměšť nad Oslavou.
Sezona na památkách se s koncem prázdnin neuzavřela. Zajímavý koncert nabídne hrad Lipnice nad Sázavou v neděli 5. října od 16 hodin. „Představí se zde Projekt Oldfield - soubor dvaadvaceti muzikantů, kteří naživo interpretují hudbu legendárního britského skladatele Mikea Oldfielda. Zazní mimo jiné celé album Tubular Bells II, doplněné o výběr zpívaných skladeb,“ přiblížila Slabová.
Ve dnech 11. a 12. října lipnický hrad oživí historii. „Během volných prohlídek se návštěvníci setkají s dvorem pánů z Hradce, který přiblíží život na hradě v době jeho největšího rozkvětu. Zájemci budou moci sledovat přípravu pokrmů podle dobových receptů, výcvik zbrojnošů nebo práci dam a písařky Markéty Poskočilové, která předvede středověké techniky iluminace a deskové malby,“ uvedla Markéta Slabová.
22. července 2025