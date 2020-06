Podnikatel chce na Zubštejně stavět stanový hotel, místní jsou proti

Ondřej Fuchs projevil zájem vybudovat v areálu zříceniny na sezonu stylový stanový hotel ještě před koronavirovou epidemií.

„Bylo by to středověké ležení s krčmou. Hrad by byl přes léto trvale osídlen zhruba 50 až 60 návštěvníky, kteří by se střídali,“ vysvětluje podnikatel.



Městu by platil 50 tisíc ročně a na své náklady by se staral o odpad nejen po ubytovaných, ale i po turistech, kterým by také prodával občerstvení.

Zřícenina hradu, který byl v 15. století jedním z největších opevněných sídel celé Moravy a svého času byl významnější než nedaleký a zachovalý Pernštejn, by však i dál zůstala volně přístupná veřejnosti.

Ubytování pro hosty by podle Fuchse bylo oddělené palisádami v místě, kde bývaly repliky obléhacích strojů. Při pohledu od Pivonic vpravo od hradní studny a paláce.

Část radních včetně starosty Karla Pačisky se záměrem souhlasila. „Mně by se to líbilo, byl by tam někdo, kdo by se o Zubštejn staral,“ řekl starosta.

Přesto radnice zatím nechce nic rozhodovat. „Řekli jsme si, že se zeptáme místních. Ti se vyjádřili negativně, proti jejich názoru nepůjdeme. Řekli jsme zájemci, ať se s nimi zkusí domluvit,“ vysvětluje starosta.

Město podle něj zajišťuje kolem památky sečení trávy a odstraňuje náletové dřeviny a také nechává vyvážet odpadky.

Po akcích zbyl nepořádek, chybí parkování

Pivoničtí se ještě před vypuknutím epidemie koronaviru se zájemcem sešli. Chtěli, aby jim vysvětlil svůj záměr - a nepřesvědčil je.

„S panem Fuchsem jsme se o jeho záměru bavili, ale ohlas místních pro něj nebyl moc příznivý. Víceméně s tím nikdo nesouhlasil, přišlo asi 20 až 25 lidí, což je dost. Žije tady 75 obyvatel včetně dětí, na běžné schůze chodí kolem deseti lidí,“ říká předseda osadního výboru Michal Dvořák.

Ondřej Fuchs provozuje pojízdné pekařství a otevřel novou hospodu v Náměšti nad Oslavou, kde chystá i farmářské trhy. Zubštejn pro něj není ničím neznámým. Na zřícenině pořádal od roku 2004 historické bitvy a festival historického šermu, hudby a tance, celkem asi dvacítku akcí. Organizování festivalu však loni předal skupině historického šermu Alternus.

Právě dosavadní zkušenosti s akcemi na Zubštějně místní odrazují. „Důvodů je celá řada. Akce končily stejným výsledkem: zůstal po nich nepořádek, který se pak uklízel na náklady obce,“ zmiňuje Dvořák jeden z důvodů.

Dalším minusem jsou například obavy ze zvýšeného turistického ruchu. „Už teď, když je pěkně, stojí auta po celé dědině z jedné i druhé strany. Značené parkoviště na kraji obce je pro asi osm aut, není kde parkovat, okolní pozemky jsou soukromé, nikdo nechce nechat ani kousek. Cítím odpor lidí a proti svým nepůjdu,“ shrnuje argumenty předseda osadního výboru.

Nechtějí na hradě nikoho, domnívá se podnikatel

Fuchs uznává, že si s místními neporozuměl. „Přijde mi, že na hradě nechtějí vůbec nikoho. Místo toho, aby si dole otevřeli kiosek a z turistického ruchu alespoň něco těžili. Argumentují nepořádkem po akcích, opilými návštěvníky chodícími po nocích v dědině a podobně. Pokud bych měl Zubštejn pronajatý, měl bych to pod kontrolou,“ reaguje podnikatel.

Říká, že problémy s nepořádkem se týkaly spíše dalších akcí na hradě a v okolí. Stylové ubytování by podle něj cílilo spíše na movitější klientelu.

Hrad Zubštejn V 15. století býval Zubštejn, původně zvaný (Zubří) Kámen, významnějším hradem než dnes mnohem slavnější Pernštejn.

Z jednoho z největších hradů Moravy se zachovala vícepatrová zřícenina. „Je to dominantní bod krajiny, byl důležitý pro ochranu dolů na stříbro,“ řekl před časem vedoucí bystřického muzea Vladimír Cisár.

Hrad založili ve 14. století páni z Pernštejna (původně z Medlova). Střežil hlavní osu kolonizace, řeku Svratku, během let prošel mnoha přestavbami. Na konci 16. století už však byl hrad označován jako pustý.

Město nechalo zříceninu v letech 2009 až 2011 stavebně zajistit, byl postaven dřevěný most mezi předmostím a jádrem hradu.

Podle podnikatele nehrozí, že by na Zubštejn chodily davy lidí navíc, protože zařízení bude mít kapacitu kolem 60 lidí.

„Pro těch maximálně 15 vozidel by se určitě parkování našlo, v tom bych problém neviděl,“ míní. Podle počasí by bylo otevřeno od května do září.



Za výhodu naopak považuje stálý dozor správce, posečenou trávu a odvezené odpadky. Podle něj už by tak nedocházelo k situacím, kdy si turisté zakládají oheň přímo pod klenbami.

Na Zubštejně se přes sezonu koná několik akcí.

„Bývají tak tři až čtyři přes léto. Pořadatel vždy musí požádat o svolení radu města, ta buď vyhoví, nebo nevyhoví. Nedáváme žádné nesplnitelné podmínky. Podle druhu akce se stanovuje velikost pronájmu,“ vysvětluje starosta Bystřice Karel Pačiska.

Uznává, že někdy bývá po akcích problém s nepořádkem. „Není to vždycky. Když nedojde k nápravě, uklidí to naše technické služby s tím, že se náklady účtují nájemci,“ dodává.

Aktuálně záměr pronájmu „spí“. „Pokud k němu místní dají kladné stanovisko, rada se k tomu vrátí,“ reagoval bystřický místostarosta Martin Horák.

„Pro letošní rok už je to passé, na sezonu už bych nestihl všechno připravit,“ lituje Fuchs. Celý projekt podle něj pozastavilo i vyhlášení nouzového stavu.

„Když to nepůjde na Zubštejně, půjde to někde úplně jinde,“ dodává.