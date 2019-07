Zelenou horu skrývá lešení, návštěvníci ale vidí restaurátory při práci

„V současné době pokračuje obnova oken, kováři pracují na rámech a budou se doplňovat vitráže,“ vyjmenovala zelenohorská kastelánka Michaela Kokojanová s tím, že převážná většina větších oken ve druhém patře stavby už je dokončena.



Okna nyní dostávají podobu, kterou získala v době, kdy se kostel ve tvaru pěticípé hvězdy stavěl - letos v srpnu to bude už 300 let, co chrám díky spolupráci opata žďárského cisterciáckého kláštera Václava Vejmluvy a architekta Jana Blažeje Santiniho-Aichla začal vznikat.

Nejviditelnější rekonstrukční práce pokračují na venkovních omítkách svatostánku. Přibližně třetina jich byla opravena minulý rok, nyní se dokončuje druhá třetina z celkové plochy.



„Lešení sice trochu kazí pohled na kostel, na fotkách by to samozřejmě vypadalo lépe bez něj, ale na druhou stranu je dobře, že se památka opravuje. A jsem ráda, že kostel a ambity úplně nezavřeli a lze tam zajít, i když se stále pracuje,“ poznamenala Veronika Stodůlková ze Žďáru nad Sázavou.

Kromě venkovních omítek se dělníci činí také v interiéru chrámu, kde nyní seškrabují nanesené svrchní vrstvy až na původní Santiniho výmalbu. Hotová je zhruba polovina prvního patra.

„Nejedná se o nijak hlučné činnosti, takže návštěvníci se podívají nerušeně na obvyklá místa,“ podotkla Michaela Kokojanová.

Celkem tříletá rekonstrukce žďárského chrámu, jenž patří římskokatolické církvi, bude pokračovat ještě v příštím roce. V plánu je restaurování hlavního oltáře. Dva boční už byly z kostela odvezeny a pracuje se na nich v ateliéru.