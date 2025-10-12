Žádná bitva, ale vojáky tu pohřbili přímo u silnice. Přibyslav opravila zvláštní pomník

Premium

Fotogalerie 4

Město Přibyslav nechalo zrekonstruovat jednu ze svých nejstarších památek, pomník obětem takzvané sedmileté války. | foto: Martin Vokáč, iDNES.cz

Autor:
  16:00
Město Přibyslav nechalo zrekonstruovat jednu ze svých nejstarších památek. Novou podobu má pomník obětem takzvané sedmileté války, neboli boží muka u hřbitova. Málokdo tuší, že právě tady, hned u silnice na Havlíčkovu Borovou, jsou skutečně pohřbená těla. A byla tu ještě dřív, než vznikl samotný hřbitov.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Mezi silnicí a hřbitovní zdí na severním okraji Přibyslavi v Havlíčkově ulici stojí tři metry vysoká čtyřboká stavba. Věžička s bílým nátěrem září do dálky. Na vrcholu má na každé straně malou vitrínu s obrázky svatých. Na stříšce ze střešních tašek je malý kříž.

Na boku pomníku se skví nápis „společný hrob vojínů z války sedmileté r. 1756–1763 zemřelých ve vojenské nemocnici v Přibyslavi“. Podle starosty Přibyslavi Martina Kamaráda je pomník také veden jako válečný hrob a je památkou.

V katastrofálním stavu byly základy. Vyrobené byly, nevíme proč, z opuky, která se tu ani nevyskytuje.

Martin Kamarádstarosta Přibyslavi

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Revoluční sekačka, která trávu neseká. Výrobce z Vysočiny expanduje do USA

Premium

Rotační sekačky trávník ničí. Aby byl ve vynikající kondici, je třeba trávu nikoliv umlátit, ale ustřihnout. Takové filozofii se nově podřizuje společnost Dvořák – svahové sekačky. Výrobce...

Babiš je dnes stejné nebezpečí jako komunistická strana, míní končící Decroix

Arogantní bitcoinová uklízečka. Takovým a mnohdy i horším označením musela v předvolební kampani čelit Eva Decroix. Místopředsedkyně ODS, poslankyně a od června ministryně spravedlnosti, přesto coby...

Zdolal 14 osmitisícovek. Cílem nesmí být vrchol, ale návrat, říká horolezec Jaroš

Premium

V horách je teď víc svátečních lezců, tedy i průšvihů. Z těch, co dnes šplhají na Everest, není horolezec ani jeden, říká jedenašedesátiletý Radek Jaroš. Sám o zkušenosti v této oblasti rozhodně...

Medvěd může být z nelegálního chovu, míní ochránci. Školáci radši nešli do lesa

Medvěd, jehož pravděpodobný výskyt u Senožat na Pelhřimovsku oznámili ve středu policisté, může pocházet z nelegálního chovu. Myslí si to ochránci přírody. Podle nich není možné, aby přišel z Karpat....

Pozor na medvěda u Pelhřimova, nabádá policie. Prověřuje hlášení myslivce

Policie na Vysočině prověřuje dopolední oznámení myslivce, který v katastru obce Senožaty na Pelhřimovsku údajně spatřil medvěda. Patrně šlo o asi osmdesátikilogramové mládě. „Po přijetí oznámení...

Žádná bitva, ale vojáky tu pohřbili přímo u silnice. Přibyslav opravila zvláštní pomník

Premium

Město Přibyslav nechalo zrekonstruovat jednu ze svých nejstarších památek. Novou podobu má pomník obětem takzvané sedmileté války, neboli boží muka u hřbitova. Málokdo tuší, že právě tady, hned u...

12. října 2025

Dřív papírové modely lepilo každé dítě. Dnes k tomu manželé mládež vracejí

Přesnost, trpělivost, představivost. To jsou základní vlastnosti, které by měli mít papíroví modeláři. Tento koníček byl kdysi velmi populární, a to hlavně díky časopisům ABC. Jejich přílohou totiž...

12. října 2025  9:45

Doba si žádá pokrok. Čím dál víc radnic začíná využívat umělou inteligenci

Přepisy jednání zastupitelů, tvorba prezentací, analýza dokumentů, ale třeba i komunikace s klienty čtyřiadvacet hodin denně. To je jenom několik oblastí, v nichž městské úřady na Vysočině již...

11. října 2025  9:10

Na D1 u Jihlavy se srazil nákladní vůz s autobusem, v němž cestovalo 40 lidí

Na dálnici D1 u Jihlavy se v sobotu ráno srazil autobus s nákladním vozem. Při nehodě utrpěl jeden člověk zranění. Nehoda se stala na 107,5. kilometru ve směru na Prahu, kde je nyní omezený provoz. V...

11. října 2025  8:15

Zdolal 14 osmitisícovek. Cílem nesmí být vrchol, ale návrat, říká horolezec Jaroš

Premium

V horách je teď víc svátečních lezců, tedy i průšvihů. Z těch, co dnes šplhají na Everest, není horolezec ani jeden, říká jedenašedesátiletý Radek Jaroš. Sám o zkušenosti v této oblasti rozhodně...

10. října 2025

Rybáři lákají na čerstvé maso z výlovů. Letos je potrápilo sucho i kormoráni

Extrémně málo vody i útoky kormoránů. To jsou největší potíže, s nimiž se letos potýkali rybáři na Vysočině. I přes složitější podmínky však lidé o bohatou nabídku tradičních druhů ryb nepřijdou. A...

10. října 2025  16:45

Zlín, Třebíč, Litoměřice. Horáckou arénu otevřou zápasy s poloviční kapacitou

Zlín, Třebíč a Litoměřice. Jména tří soupeřů, se kterými by měli prvoligoví hokejisté Dukly Jihlava sehrát úvodní tři zápasy ve zbrusu nové Horácké aréně. A zároveň tři zápasy Maxa ligy, které budou...

10. října 2025  14:50

Dostat zas osmičku, chladím šampaňské. Zraněného vítěze nahradí ve Velké bratr

Jeden ze dvou vítězných koní loňské Velké pardubické byl ze zhořské stáje DS Pegas. Letos sice Godfrey prvenství ve slavném závodě obhajovat nebude, nicméně čest rodiny zkusí udržet na vysoké úrovni...

10. října 2025  10:22

Parkoviště plná na 110 procent. Na žďárském sídlišti skončí nelegální stání

Nové jednosměrky, omezení rychlosti na třicet kilometrů v hodině nebo parkování pouze na vyznačených místech. Takové změny čekají příští rok řidiče v okolí vlakového a autobusového nádraží ve Žďáře...

10. října 2025  8:04

Brod zaplaví stovky spisovatelů a tisíce knih, začne oblíbený podzimní trh

Město s největší hustotou spisovatelů a knih na jednoho obyvatele. Takovým přízviskem se opět bude moci chlubit Havlíčkův Brod. Alespoň na dva dny. V pátek a v sobotu se v prostorách Kulturního domu...

9. října 2025  14:07

Medvěd může být z nelegálního chovu, míní ochránci. Školáci radši nešli do lesa

Medvěd, jehož pravděpodobný výskyt u Senožat na Pelhřimovsku oznámili ve středu policisté, může pocházet z nelegálního chovu. Myslí si to ochránci přírody. Podle nich není možné, aby přišel z Karpat....

9. října 2025  11:01

Žďárská IT NeŠkola bude vychovávat počítačové odborníky. Začíná s devíti studenty

Na Vysočině zahájila provoz IT NeŠkola. Netradiční vzdělávací projekt, který je jedním z prvních svého druhu v republice, bude doma ve Žďáře nad Sázavou. Zapojeno je prvních devět studentů, časem má...

9. října 2025  6:51

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.