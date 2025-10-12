Mezi silnicí a hřbitovní zdí na severním okraji Přibyslavi v Havlíčkově ulici stojí tři metry vysoká čtyřboká stavba. Věžička s bílým nátěrem září do dálky. Na vrcholu má na každé straně malou vitrínu s obrázky svatých. Na stříšce ze střešních tašek je malý kříž.
Na boku pomníku se skví nápis „společný hrob vojínů z války sedmileté r. 1756–1763 zemřelých ve vojenské nemocnici v Přibyslavi“. Podle starosty Přibyslavi Martina Kamaráda je pomník také veden jako válečný hrob a je památkou.
V katastrofálním stavu byly základy. Vyrobené byly, nevíme proč, z opuky, která se tu ani nevyskytuje.