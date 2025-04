Humpolec zpřístupní jedinečnou Medovu vilu. První prohlídky jsou vyprodané

Medovu vilu chce město Humpolec postupně zpřístupňovat. Snaží se o to, aby do ní co nejdříve přišli první návštěvníci a uvědomovali si její hodnoty. Informoval o tom starosta města Petr Machek při představení záměru rekonstrukce vily a jejího začínajícího prohlídkového režimu. „První komentovaná prohlídka bude 3. května. Prohlídek plánujeme uspořádat čtyři až pět měsíčně, vždy pro patnáct lidí,“ řekl Machek.

Město Humpolec funkcionalistickou vilu, dílo architekta Josefa Gočára, koupilo před třemi měsíci od vnuků původního majitele, významného humpoleckého podnikatele v soukenictví Otakara Meda.

O koupi vily včetně její zahrady rozhodli humpolečtí zastupitelé v prosinci. „Původní nabídka byla 30 milionů korun, nakonec jsme po jednáních s majiteli vilu koupili za 24 milionů. Pro koupi hlasovali i opoziční zastupitelé, byl tam tedy širší konsenzus. Považuji to za významné pro budoucnost, aby vila mohla plnit svůj kulturně-společenský účel,“ konstatoval Machek.

Město má papírový model i původní plány

Město chce během přibližně tří let vilu postupně obnovit do podoby, v jaké byla v letech 1933 až 1934, kdy si ji Otakar Med nechal postavit. „Máme papírový model vily a také původní Gočárovy plány na její stavbu. Doufáme, že najdeme například více fotografií interiéru, které by nám výrazně pomohly a kterých máme velice málo,“ řekla koordinátorka projektu obnovy Medovy vily Natálie Brzoňová.

Medova vila Funkcionalistickou vilu na Tyršově náměstí začal v roce 1933 budovat podnikatel s látkami Otakar Med na návrh architekta Josefa Gočára.

Už v roce 1958 se stala kulturní památkou. Autoři knihy Slavné vily Kraje Vysočina ji řadí k nejvýznamnějším domům 20. století na Vysočině.

V přízemí bylo sídlo Medovy firmy „zasilatelství látek“. Vstup do bytu je v prvním patře. Prostoru dominuje obývací pokoj s průběžným oknem po celé délce stěny s knihovnou a pracovnou s balkonem.

Komunistický režim vilu zkonfiskoval. Rodina však mohla v domě nadále bydlet. Dochoval se i původní nábytek.

Po listopadu 1989 stát vilu rodině Medových vrátil. Zdroj: Slavné vily Kraje Vysočina

Náklady na obnovu vily Machek odhaduje na desítky milionů korun se zdrojem jak v městském rozpočtu, tak mezi dotačními tituly. „Vila je v dobrém technickém stavu, konstrukce je v pořádku. Takže se budeme určitě věnovat povrchům, repasování předmětů, nábytku, oken,“ naznačil Machek.

Poslední obyvatelka vily zemřela před několika lety, od té doby byla budova nevyužívaná. Po znárodnění po roce 1948 byly ve vile v přízemních prostorách původního Medova zasilatelského obchodu zřízeny ordinace dětského lékaře. Druhé a třetí patro však i dál sloužilo k bydlení Medovy rodiny.

Na prodej byla nemovitost od loňska. „Cena byla pro nás vysoká i proto, že Humpolec má nyní velké investiční akce. Bylo na zvážení, zda rozpočet města ještě víc zatížit, navíc s tím, že vila bude investice vyžadovat i nadále. V rozhodování u nás převážila její hodnota coby kulturní památky, protože je pro město symbolem jeho průmyslové historie,“ podotkl Machek.

Interiéry v patrech jsou v autentickém stavu

Návštěva vnitřku vily slibuje být zážitkem, protože interiéry druhého a třetího patra se dochovaly v patrně autentickém stavu ze 30. let včetně nábytku či bytových doplňků.

„Ve skvělém a možná původním stavu je byt a obývací pokoj, je tam původní vestavěný nábytek ze 30. let přímo od Gočára, podobně jako knihovna, sedačka, jídelna, prostor v hale, radiátory, kohoutky, klika na dveřích, okna i dlaždičky v koupelně,“ podotkla Brzoňová.

Podle Machka je vila unikátní tím, že bude coby mimořádně zachovalá památka z díla architekta Gočárova formátu zpřístupněna veřejnosti. „Tím by mohla být na Vysočině první svého druhu. Nyní je vila kulturní památkou. Věřím, že by se časem mohla stát i národní kulturní památkou,“ věří Machek. Kulturní památkou byla Medova vila prohlášena už v roce 1958.

Druhé a třetí patro by mělo být zrekonstruováno do podoby původních bytů. „Nemělo by se tam ale bydlet, bude tam expozice v podobě bytu. Rádi bychom ale ve vile umožnili i komerční aktivity – třeba nocleh nebo pronájem přízemních prostor například na svatby či oslavy,“ míní Machek.