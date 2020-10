Konečně normální rok, pochvalují si pálenice. Nyní destilují hlavně hrušky

„Start letošní sezony byl sice trochu vlažnější, ale teď se se zákazníky roztrhl pytel. Přinášejí hlavně hrušky, jichž je velmi dobrá úroda, dále jablka, a začínají už nosit i švestky, kterých by mělo být snad také dost. Oproti loňsku, asi nejhorší sezoně za dvacet let existence naší provozovny, to konečně vypadá na normální rok,“ uvedl Jan Roušar z pálenice v Bítovčicích na Jihlavsku.



Jeho slova potvrzuje Pavel Vrtal z palírny v Okříškách na Třebíčsku. „Pálení se hezky rozjelo, ovoce je dost včetně jablek, takže i výroba moštu nám jede ostošest, moštujeme každou středu,“ popsal Vrtal.

Jako prozatím průměrnou hodnotí letošní sezonu Jaromír Filip, který se svojí manželkou už patnáct let provozuje pálenici v Nové Vsi u Chotěboře na Havlíčkobrodsku. Ze zavedené výrobny se dvěma kotli o objemu 150 a 300 litrů si během jedné sezony odváží destilát kolem 700 zákazníků.

„Ta čísla jsou samozřejmě závislá na tom, jaký je zrovna rok a úroda. Loni to bylo hodně slabé, urodilo se málo ovoce. Letošek vypadá lépe, zákazníci jezdí, rozhodně si nestěžujeme,“ zhodnotil Filip.

Zatím mezi ovocem, jež klienti vozí, dominují hrušky a jablka. Kolik bude slivovice, se však podle provozovatele pálenice dá odhadnout jen stěží. „Někde mohou být stromy obsypané, ale už o vesnici dál nemusejí mít pěstitelé nic. Záleží na lokalitě i na odrůdě,“ míní Filip.

Zákazníci si k němu mohou dovézt vlastní kvas k vypálení, či využít služeb provozovny, jež disponuje i vlastní kvasírnou s kapacitou až 220 tun ovoce, a nechat si kvas vyrobit a následně i vypálit.

Co se nemění, je podle jeho zkušeností vztah mladší generace k zužitkování ovoce. Věk jeho klientů se pohybuje kolem šedesátky a výš, mladí lidé téměř nepřicházejí.

„Nechce se jim ovoce sbírat ani jej zpracovávat. Výsledný produkt si řada z nich raději bez námahy koupí,“ dodal producent pálenky.