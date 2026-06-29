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Muž zemřel po pádu z mostu na cyklostezku, tragédii vyšetřuje policie

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  14:29
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Policie v Jihlavě vyšetřuje od dnešního dopoledne tragickou událost, která se stala na Brněnském mostě. Před jedenáctou hodinou z něj na cyklostezku spadl muž, který pád z velké výšky nepřežil.

„Na místo jsme neprodleně vyslali posádky, ovšem naše lékařka už mohla pouze konstatovat smrt. Muž následkem pádu utrpěl zranění neslučitelná se životem. Na místo byl tudíž přivolán koroner,“ uvedl mluvčí krajské záchranné služby Petr Janeček.

V minulosti si stejný most v krajském městě Vysočiny, který je vysoký zhruba 18 metrů, vybrali už několikrát sebevrazi. Ovšem v tomto případě zatím policie příčinu pádu nezná.

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„Úmrtí muže a veškeré související okolnosti jeho pádu z mostu prověřujeme,“ sdělila policejní mluvčí Jana Kroutilová.

Letos v březnu zasahovali policisté na stejném místě u případu, kdy chtěl spáchat sebevraždu šestadvacetiletý muž, protože se dostal do složité situace, hlídka mu ale nakonec jeho záměr rozmluvila.

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