Muž zemřel po pádu z mostu na cyklostezku, tragédii vyšetřuje policie

„Na místo jsme neprodleně vyslali posádky, ovšem naše lékařka už mohla pouze konstatovat smrt. Muž následkem pádu utrpěl zranění neslučitelná se životem. Na místo byl tudíž přivolán koroner,“ uvedl mluvčí krajské záchranné služby Petr Janeček.
V minulosti si stejný most v krajském městě Vysočiny, který je vysoký zhruba 18 metrů, vybrali už několikrát sebevrazi. Ovšem v tomto případě zatím policie příčinu pádu nezná.
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Třináctiletý uprchlík z polepšovny chladnokrevně přepadl dívku, muže ohrožoval nožem
„Úmrtí muže a veškeré související okolnosti jeho pádu z mostu prověřujeme,“ sdělila policejní mluvčí Jana Kroutilová.
Letos v březnu zasahovali policisté na stejném místě u případu, kdy chtěl spáchat sebevraždu šestadvacetiletý muž, protože se dostal do složité situace, hlídka mu ale nakonec jeho záměr rozmluvila.