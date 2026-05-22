Křiklavá pomerančová zmizela pod lešením. Pacovské nádraží po kritice přetírají

Jan Salichov
  16:16
Místní mu kvůli agresivnímu nátěru neřekli jinak než „pomeranč“ nebo „pouťová atrakce“. Rekonstrukce historického nádraží v Pacově na Pelhřimovsku zkrátka vzbudila obrovské emoce. Po měsících ostré kritiky ze strany obyvatel, radnice i památkářů však Správa železnic (SŽ) definitivně ustoupila. K budově z konce 19. století se minulý týden vrátili dělníci, aby křiklavou omítku přetřeli.

Nový nátěr bude mít tlumenější, cihlový odstín, který mnohem lépe odpovídá původnímu charakteru budovy z roku 1888.

Příběh pacovského nádraží na trati z Tábora do Horní Cerekve plnil stránky médií už od loňského roku. Původně vítaná rekonstrukce historické budovy se totiž po sejmutí lešení proměnila v šok. Místo citlivé obnovy památky se lidem naskytl pohled na budovu zářící agresivní, téměř reflexní oranžovou barvou.

Nový nátěr budovy pacovského nádraží je přece jen tmavší, než předchozí „pomerančová“ barva. (22. května 2026)
Křiklavá budova pacovského nádraží už dostává o něco tmavší fasádu. (22. května 2026)
Místní budově kvůli agresivnímu nátěru neřekli jinak než „pomeranč“ nebo „pouťová atrakce“. Nyní už ale dělníci křiklavou omítku přetírají. (22. května 2026)
Proti výsledku se okamžitě zvedla vlna nevole. Místní budovu překřtili na „pout’ovou atrakci“, kriticky se vyjádřilo vedení Pacova a od nevkusného odstínu se distancovali i památkáři. Správa železnic se sice nejprve hájila tím, že barva vycházela ze schválené projektové dokumentace a chemických rozborů původních omítek, pod tíhou argumentů a veřejného tlaku ale nakonec musela uznat chybu a omluvit se.

„Změníme barevnost budovy, která bude více respektovat původní vzhled, a také změníme podobu rampy, která zajišťuje bezbariérový přístup do budovy. Nyní mám u sebe všechny potřebné podklady, včetně těch historických,“ vzkázala architektka Správy železnic Petra Böhmová.

Nový kabát do začátku prázdnin

V těchto dnech už kolem pacovského nádraží opět stojí lešení a dělníci intenzivně pracují na nápravě. Křiklavý odstín střídá decentnější cihlová barva, která by měla na nádraží vrátit historickou atmosféru.

„Dodatečné práce na fasádě pacovského nádraží začaly minulý týden, hotové budou v průběhu června. Do poloviny července potom navážou ještě další úpravy, například dlažby okolo budovy,“ potvrdil aktuální stav tiskový mluvčí Správy železnic David Kabele.

Podle informací zhotovitele by měly samotné natěračské práce na budově skončit nejpozději do konce května, následné úpravy okolí pak definitivně uzavřou tuto divokou estetickou kapitolu na začátku prázdnin.

Poučení pro příští rekonstrukce

Pacovský případ se stal varovným mementem pro další rekonstrukce nádražních budov v Česku. Ukázalo se, že striktní dodržování tabulkových postupů a laboratorních nálezů bez ohledu na celkový kontext a citlivost k okolí může napáchat více škody než užitku.

Kauza má však širší dopad. Státní organizace pod vlivem pacovské kritiky oznámila, že mění svůj dosavadní přístup k rekonstrukcím historických objektů a zřizuje novou odbornou komisi složenou z odborníků z oblasti architektury a stavebnictví. Ta by nově měla na vizuální stránku budoucích projektů dohlížet, aby se podobné „pouťové atrakce“ už nikde neopakovaly.

„Komise připraví jednotnou metodiku vztahující se k opravám a rekonstrukcím nádražních budov. Její přístup bude individuální a citlivý s ohledem na danou lokalitu. Zároveň bude komise odborně dohlížet na celý proces oprav,“ popsal mluvčí Správy železnic Jan Gavenda.

