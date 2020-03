Biatlon otužilců přežijí jen trénovaní, střílejí mokří v plavkách

Otužilci v plavkách a se startovními čísly se vrhli do vody, uplavali zhruba sto metrů, načež se na břehu chopili vzduchovek a stříleli na terče. Žádné zásobníky jako u profi malorážek. Každou diabolku si museli sami dobít, každou ránu zvlášť. A zkuste si to se zkřehlými prsty...

„Takového závodu jsem se zúčastnil poprvé a bylo to super. Když nabíjíte, nemáte cit v konečcích prstů. Přesto jsem na první položce minul pouze jednou,“ líčil v cíli Rakušan Josef Köberl.

Po druhém plaveckém úseku už vleže tak přesný nebyl, přesto ve své skupině suverénně vyhrál v čase přes 19 minut.

„Na začátku to byla spíše zábava, ovšem pak jsme si to ve vodě rozdali, brali jsme to závodně, nedali jsme si nic zadarmo,“ líčil v cíli.

„Jde hlavně o to, abychom se pobavili. Ale přece jen jsme soutěživí, nikdo si nic nedá zadarmo,“ glosoval spoluorganizátor Vojtěch Drdla z České otužilecké unie.

Netrénovaní jedinci do závodu nemohli, šlo by jim o zdraví

Voda měla lehce přes pět stupňů, vzduch o pár desetinek méně. Kdyby chtěl závod vyzkoušet někdo netrénovaný, otužilci by jej na start ani nepustili.

„Všichni tady jsme registrovaní v zimním plavání a máme zdravotní prohlídky, pro organismus je to náročné,“ poznamenal Drdla.

Každý z téměř tří desítek otužilců, kteří se na Vysočinu sjeli z různých koutů republiky, měl svůj recept. „Někdo se rozcvičuje a rozehřívá, někdo ne, je to individuální,“ míní Drdla.

A zatímco v nedaleké Vysočina Areně se koncem minulého týdne museli biatlonisté obejít bez podpory fanoušků, tady se jich sešlo několik desítek. „Fanoušci jsou výborní, velmi jsem si to užil,“ ocenil Köberl.

Tento Rakušan je ve světě otužilců pojmem. Drží světový rekord - vydržel být téměř 2 hodiny a 9 minut zasypaný kostkami ledu až po krk. V cíli „biatlonového“ závodu prozradil, že letos v říjnu chce svůj rekord posunout až na tři hodiny.

V další skupině jeho biatlonový výkon překonala časem 18:29 Adriana Špotová, hlavně díky dokonale vybílené položce vleže.

Před výkony závodníků smekl i Leoš Škorpík, který od roku 2015 objíždí se svojí mobilní střelnicí republiku.

„Tohle je zatím nejbláznivější závod, jaký jsem zažil. A to už jsme za ty roky vystříleli 895 tisíc diabolek,“ zdůraznil spoluorganizátor a moderátor akce. Příchozí si po závodech otužilců alespoň jeho střelnici mohli vyzkoušet.