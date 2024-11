Přes den svítí, v noci ne. Jihlavany zlobí lampy, opravit je trvá často i týdny

„Je pravda, že havárií teď máme strašně moc, jsme kapacitně na hraně, kolegové nestíhají,“ potvrzuje Martin Málek, mluvčí Služeb města Jihlavy (SMJ), které se z pověření města o veřejné osvětlení v Jihlavě dlouhodobě starají.

Při každodenním pátrání po závadách každopádně dochází k situacím, které jsou na první pohled dost bizarní. V některých jihlavských ulicích totiž svítí veřejné osvětlení někdy celé dopoledne, mnohdy i celý den, naopak s příchodem večera lampy zhasnou a zůstane jen černočerná tma.

Ve špatném stavu jsou zejména kabely

„Myslím, že nejsem zrovna strašpytel, ale když jsem tuhle musel jít večer ven, tak mi nebylo úplně příjemně,“ svěřuje se pan Jan, který bydlí v Husově ulici.

A podobnou zkušenost má i jeho sousedka Věra z nedaleké Věžní ulice. „Poslední dobou to tady nefunguje každou chvíli. Když slyším ty uřvané hordy, co večer táhnou kolem, tak je mi fakt líto lidí, co se třeba zrovna vracejí z odpolední služby. A policajti nikde.“

Nefunkční osvětlení se ovšem týká i dalších úseků ve městě. Někdy dokonce trvá celé týdny, než pracovníci SMJ objeví zádrhel.

„Například na třídě Legionářů či ve Fritzově ulici nám překopla kabel firma, která tam prováděla stavební práce. Ale v poslední době byl na vině i vytrvalý déšť nebo vichr,“ vysvětluje Málek. „Nicméně tím velkým důvodem je pochopitelně hlavně stáří a životnost kabelů,“ doplňuje.

Jinými slovy, nastal čas na celkovou výměnu. „Před pár dny jsem se obrátil na pana ředitele SMJ Josefa Edera se stejnou otázkou, protože mě na časté výpadky několik lidí upozornilo. A dostal jsem odpověď, že důvodem je především velmi špatný stav kabelových rozvodů, který se bez výrazných investic do infrastruktury nezlepší,“ potvrzuje Málkova slova zastupitel Jihlavy Libor Kuchyňa (STAN).

Pejskaři se zlobí

Obyvatelé Jihlavy se tak zřejmě budou muset zatím dál potýkat s chůzí tmavými ulicemi. A některé trápí ve spojení s tmou i jiné věci...

„Já chci jen říct, že až se zase někde bude nějaký chytrák z radnice rozčilovat, že pejskaři po svých psech nesbírají exkrementy, a proto některá místa v Jihlavě vypadají tak, jak vypadají, tak ať mi to přijde říct osobně. Nebo ať mi přijde v té tmě najít po Barnym v trávě h... ,“ posílá vzkaz představitelům města rozčilený pan Gustav, který chodí svého psa venčit pravidelně do parku u kina Dukla.

A co má vlastně člověk dělat v případě, že v okolí jeho bydliště nefunguje pouliční lampa?

„V minulosti se na sloupy dávala telefonní čísla, kam se má obrátit. Ale dnes máme portál, kam může člověk nefunkční úsek nebo lampu nahlásit,“ upozorňuje Málek.

„Otázkou ale je, kdy se zrovna na ten daný úsek opraváři dostanou. To máte stovky a stovky kabelů, které jsou mnohdy staré třicet, čtyřicet, ovšem klidně i padesát let,“ znovu připomíná, proč není jihlavské veřejné osvětlení v kondici.

Město nechá v zimě udělat pasporty

A kdy by se tedy mohlo začít blýskat na lepší časy?

„Musím říct, že SMJ v poslední době s žádným požadavkem nepřišlo, nicméně my jsme se na radnici v tomto směru už částečně domluvili. Nebo tedy, byla to iniciativa moje a paní Kottové (odbor rozvoje města), že uděláme pasporty stávajících kabelů, protože víme, že problém není jen v zářivkách, ale někde jsou opravdu možná i padesát let položené kabely, které zlobí. Proto, jak říkám, uděláme do poloviny ledna nějaký plán a pasporty. A pak začneme s výměnou. Samozřejmě se zaměříme na ta nejhorší místa,“ slibuje zlepšení situace primátor města Petr Ryška (ODS).

Do té doby musí obyvatelé Jihlavy dál věřit v šikovnost zaměstnanců SMJ, že dokážou poruchy brzy odstranit. „Třeba já mám zkušenosti u nás ve Zborné, že když tam nesvítí a já to ohlásím, je osvětlení do pár dnů opraveno,“ chválí opoziční zastupitel Radek Hošek (STAN).