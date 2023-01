Brod v místních částech vypíná v noci osvětlení. Ráj zlodějů, volají kritici

Plány na omezení veřejného osvětlení vedení města představilo už před koncem loňského roku. Facebook okamžitě zaplavily diskuze, v nichž s takovým krokem nesouhlasí velká většina diskutujících. Teď v lednu se přidaly i vtipy se zcela černými fotografiemi, pod nimiž si sledující mají představit části Brodu.

„To bude tak maximálně nahrávat zlodějíčkům. Bože, to je zase nápad,“ komentovala změnu například Klára Hanoldová.

„Tak to teda nevím, jestli tím něco získají. Vlastně jo, větší kriminalitu,“ přidala se do diskuze Eva Szajkóová. „Bože, čí to je nápad? Ve kterém století se tu žije?“ nechápe ani Helena Prchalová.

„Už teď se občas bojím, když chodím v noci domů z práce. Tak to raději abych tam snad spala. Protože i když to mám kousek, vracím se většinou po půlnoci,“ postěžovala si i Lucie Plíhalová.

Mnoho dalších lidí namítá, že se v noci osvětlení vypíná, ale vánoční osvětlení v centru města svítit může. Jiní připomínají, že občas osvětlení naopak - zřejmě kvůli závadám - svítí přes den, a v noci by nyní nemělo.

Zhasnutí na čtyři hodiny uspoří půl milionu

Omezení svícení přitom podle vedení města není nikterak drastické. „Dochází k němu jenom v místních částech, kde jsou staré sodíkové výbojky, a to pouze v čase od půlnoci do čtyř hodin ráno. To je doba, kdy se venku nepohybuje prakticky nikdo,“ vysvětlil starosta Zbyněk Stejskal (ODS).

: Zbožice, Jilemník, Březinka, Klanečná, Poděbaby, Horní Papšíkov, Šmolovy, Lipka, Vršek, Občiny u Šmolov, Suchá, Svatý Kříž, Mendlova Ves, Ovčín, Květnov, Novotnův Dvůr, Baštínov, Mírovka, Herlify, Termesivy, Pohledští Dvořáci a Občiny u Vršovic Od února: Dolní Papšíkov, Vršovice, průmyslová zóna letiště a další

Hlavním důvodem zhasínání je úspora elektrické energie. Sodíkové výbojky mají velkou spotřebu a nelze je nikterak regulovat či ztlumit jejich výkon. Radnice se tudíž rozhodla je v hluboké noci vypínat úplně.

„Toto opatření v místních částech nám během letošního roku uspoří přibližně půl milionu korun,“ vypočítává místostarostka Marie Rothbauerová (ODS), jež má technické služby ve své gesci.

Podle obou členů vedení města si na změnu - kromě několika desítek výkřiků na Facebooku - dosud oficiálně nikdo nestěžoval. Kvůli osvětlení nevznikla ani žádná petice. „Naopak, mám tu kladné reakce a poděkování za omezení světelného smogu,“ podotkl starosta Stejskal.

V únoru se noční tma bude ještě rozšiřovat

Zhasínání veřejného osvětlení by se během února mělo rozšířit i do dalších částí a do některých ulic a oblastí samotného města. Stane se tak postupně podle toho, jak to budou technické služby stíhat. Opět se opatření bude týkat jen těch míst, kde se dosud používají sodíkové výbojky. Kde už je nová a úsporná LED technologie, se nic měnit nebude.

„Je to jen dočasné opatření. Máme v plánu veškeré světelné body vyměnit a osadit moderní regulovatelnou LED technologií. Dokud se tak nestane, rozhodli jsme se v noci osvětlení vypínat,“ prozradila Rothbauerová.

V případě ulic přímo ve městě bude zhasnuto od půlnoci do 3:30, poté lidé začínají chodit na první autobusy. I tak jsou úspory spočtené na dalšího více než půl milionu korun ročně. Celkem by tak město mělo ušetřit přes milion.

Ještě během letošního roku radnice nechá podstatnou část světelných bodů vyměnit. Konkrétně půjde o 586 sodíkových lamp jak v místních částech, tak v samotném městě.

„Připravujeme podklady pro výběr dodavatele a finalizujeme podklady pro žádost o stavební povolení, protože na několika místech budeme muset světelné body doplnit,“ přiblížila místostarostka s tím, že realizovat se má zakázka od podzimních měsíců. Dokončena bude v příštím roce.

Výměna by měla přijít na sumu okolo osmi milionů korun. Městu se podařilo na ni získat dotaci. Ta by měla pokrýt necelé čtyři a půl milionu.

Po dokončení instalace úsporného LED osvětlení už se neplánuje jeho kompletní vypínání. Na noc ho budou technické služby pouze ztlumovat na minimální svítivost.