Dvě osobní auta se čelně střetla v pátek 23. ledna krátce před sedmou hodinou ráno v katastru obce Osová Bítýška. Řidič osobního vozu značky Škoda jel od Ořechova směrem na Velkou Bíteš, když se střetl s protijedoucím volkswagenem.
„Při dopravní nehodě došlo ke zranění obou řidičů. Řidič vozidla Škoda utrpěl vážná zranění, kterým následně v nemocnici podlehl,“ uvedla policejní mluvčí Michaela Lébrová s tím, že policisté na místě provedli šetření a místo tragédie zadokumentovali.
Policie žádá o pomoc a kamerové záznamy
Kriminalisté nyní potřebují k přesnému objasnění příčin nehody pomoc veřejnosti. Obracejí se především na lidi, kteří místem v danou dobu projížděli.
„Žádáme svědky dopravní nehody, aby se přihlásili na tísňové lince 158 nebo kontaktovali policisty z dopravního inspektorátu Žďár nad Sázavou na telefonním čísle 725 292 326,“ doplnila Lébrová.
Policisté pátrají zejména po řidičích, kteří úsekem projížděli v obou směrech a mají ve vozidle palubní kameru. Záznamy by mohly zachytit nejen samotný průběh srážky, ale i situaci, která jí těsně předcházela.