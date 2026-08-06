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Senior smetl ze silnice cyklisty a ujel. Nic si nepamatuji, mlžil po dopadení

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  12:30
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Policie ČR

Nedělní odpoledne se u Osové Bítýšky na Žďársku proměnilo během pár sekund v drama s těžkými následky. Třiasedmdesátiletý šofér v červené škodovce při riskantním předjíždění smetl dva cyklisty. Místo toho, aby zastavil a zraněným pomohl, přidal plyn a z místa ujel. Kriminalisté ho po intenzivním pátrání dopadli.

Pro trojici cyklistů to měla být 10. května pohodová nedělní projížďka po silnici třetí třídy mezi Vlkovem a Osovou Bítýškou. Krátce po půl jedné odpoledne však pro dva z nich skončila v nemocnici s vážnými zraněními, pro třetího šokem. Když se protijedoucí červená Škoda náhle rozhodla předjet auto s přívěsem pro převoz koní, neměli cyklisté šanci zareagovat. Šofér bezohledně vjel přímo do jejich pruhu.

První ze skupiny vteřinu před nárazem strhl řízení doprava a skončil v příkopu. Zbylí dva takové štěstí neměli. Auto do jednoho z nich narazilo čelně, hned nato smetlo i druhého. Oba po tvrdém nárazu letěli mimo vozovku.

Zachránil je předjížděný šofér

Řidič škodovky na místě vůbec nezastavil. Ačkoliv musel vědět, co způsobil, neposkytl první pomoc a z místa ujel.

Záchranou se pro sražené muže stal řidič soupravy s koňským přívěsem – tedy ten, kterého viník původně riskantně předjížděl. Okamžitě zastavil, zraněným pomohl a navíc projevil mimořádnou všímavost. „Policistům popsal, jak k dopravní nehodě došlo a zapamatoval si část registrační značky a typ vozidla,“ uvedla policejní mluvčí Dana Čírtková.

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Žďárští kriminalisté ihned rozjeli pátrání. Do akce zapojili veřejnost a prověřovali záznamy z palubních kamer projíždějících vozidel.

„Vyzývali jsme řidiče, kteří po silnici v danou chvíli projížděli a měli k dispozici záznamy z palubních kamer, aby nám poskytli svědectví a kamerové záznamy. Současně jsme také vyzývali samotného řidiče, který odjel od nehody, aby se sám přihlásil a nevyhýbal se odpovědnosti,“ popsal zástupce vedoucího oddělení žďárské obecné kriminality Karel Marek.

Tvrdil, že si nic nepamatuje

„Po poměrně náročném pátrání, vyhodnocování různých poznatků a kamerových záznamů se nám podařilo ustanovit podezřelé vozidlo a poté zjistit, kdo vozidlo v době nehody řídil. Ale tím náročné prověřování neskončilo,“ doplnil Marek.

Přesto, že poškození na autě přesně odpovídala nárazu do kol, senior se k zavinění nehody původně nedoznával a snažil se celou věc bagatelizovat. V rámci podání vysvětlení sice připustil, že po silnici v danou dobu projížděl, ale na další detaily jízdy ani na to, že by cyklisty srazil, si údajně nevzpomínal.

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Kriminalisté proto museli nashromáždit dostatek neprůstřelných důkazů. „Teprve pod jejich tíhou se řidič k zavinění plně doznal, stejně tak přijal plnou odpovědnost za tuto nehodu,“ dodala Čírtková.

Vyšetřovatel muže v minulém týdnu obvinil ze dvou trestných činů – těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti a neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku. V případě odsouzení mu hrozí až pětileté vězení a zákaz řízení.

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