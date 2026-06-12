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Oslava Žďáru se letos odehraje ve znamení vody, módní show přispějí seniorky

Autor:
  15:27
Program pro celou rodinu, který potrvá od sobotního odpoledne až do půlnoci, přinese tradiční městská slavnost Den Žďáru. Ta se uskuteční v parku na Farských humnech ve Žďáře nad Sázavou. Ústředním motivem se letos stala Voda - téma se bude prolínat řadou zábavních a naučných stanovišť v areálu.
Hlavní večerní čas při oslavách Žďáru ovládne show zpěváka Raega.

Hlavní večerní čas při oslavách Žďáru ovládne show zpěváka Raega. | foto: Archiv zpěváka

Pavel Čadek v klubu Rock Café Praha.
Fotografie z minulých ročníků Dne Žďáru.
Fotografie z minulých ročníků Dne Žďáru.
Z filmu Postiženi muzikou
12 fotografií

„Den Žďáru je oslavou našeho města, jeho bohaté historie i živé současnosti. Velmi nás těší, že se do příprav akce zapojilo velké množství místních škol, spolků i firem, které pro návštěvníky nachystaly tematické aktivity,“ popsal za organizační tým Petr Sedlák, vedoucí odboru školství, kultury, sportu a marketingu.

Program podle něj nabídne vyžití pro návštěvníky od nejmenších dětí až po seniory. Sérii vystoupení na hlavním pódiu odstartuje ve 14 hodin domácí dětský pěvecký sbor Žďáráček. Poté se představí Pavel Čadek, originální písničkář doprovázející se na violoncello, jenž byl i nominován na Cenu Anděl. Podvečer má patřit legendární formaci studentů a absolventů Jedličkova ústavu The Tap Tap.

Pavel Čadek v klubu Rock Café Praha.
Fotografie z minulých ročníků Dne Žďáru.
Fotografie z minulých ročníků Dne Žďáru.
Z filmu Postiženi muzikou
12 fotografií

„Hlavní večerní čas pak od osmi hodin zcela ovládne show zpěváka Raega,“ upozornila mluvčí žďárské radnice Blanka Sobolová a dodala, že závěr soboty okoření od čtvrt na jedenáct vystoupení hiphopového a rapového dua Fredy & Krasty.

Den Žďáru, jehož vrcholem bude předání Ceny města, nabídne ale i doprovodný program. Připravena je například módní show, kde se v roli modelek představí místní seniorky. Jejich líčení a účesů se ujmou studenti žďárské Střední školy obchodní a služeb - pod vedením svých učitelek a také profesionálního vizážisty Petra Martynka, který má zkušenosti z velkých módních přehlídek. Proměnu vizáže seniorek budou navíc moci lidé sledovat přímo na místě. Lákadlem bude také AstroDen v hvězdárně, kde nebudou chybět například velké zářící modely planet nebo pozorování denní i noční oblohy.

Předskokanem Dne Žďáru je už tradičně Muzejní noc v Regionálním muzeu a jeho okolí, která se odehraje už v pátek 12. června od šesti hodin večer, přičemž potrvá až do půlnoci. Tentokrát se starořeckou tematikou, neboť součástí večera bude i otevření nové výstavy Řecko na úsvitu dějin.

„V sobotu pak celý program doplní ještě tradiční mše svatá v kostele svatého Prokopa, košt vína s Horáckou muzikou ve farní zahradě, vernisáž studentské výstavy Urban Art v bývalé sklárně, velkolepá večerní fire show skupiny Magnis či mimořádně otevřené ochozy poutního kostela svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře,“ vyjmenovala další možnosti vyžití mluvčí Sobolová.

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Oslava Žďáru se letos odehraje ve znamení vody, módní show přispějí seniorky

Hlavní večerní čas při oslavách Žďáru ovládne show zpěváka Raega.

Program pro celou rodinu, který potrvá od sobotního odpoledne až do půlnoci, přinese tradiční městská slavnost Den Žďáru. Ta se uskuteční v parku na Farských humnech ve Žďáře nad Sázavou. Ústředním...

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