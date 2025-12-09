Obrazy přicestovaly na Vysočinu z Itálie, vytvářejí magickou atmosféru

Autor:
  15:03
Zdaleka, až z italského města Sarmede v Benátsku doputovalo na Vysočinu padesát originálních ilustrací Štěpána Zavřela, známého českého ilustrátora, malíře a animátora. K vidění jsou v podkroví Horácké galerie v Novém Městě na Moravě. Tam vytváří díla plná barev a pohádkových postav doslova magickou atmosféru.

„Tato pohádkově laděná výstava je opravdu pro celou rodinu. A podle mě může být i skvělou příležitostí, jak se příjemně naladit na blížící se vánoční svátky,“ míní Věra Staňková, ředitelka novoměstské Horácké galerie.

Štěpán Zavřel je známý hlavně jako ilustrátor dětských publikací, které vyšly v různých jazykových překladech. Vystavena proto bude i ukázková kolekce knih s jeho obrázky.

Magický svět Štěpána Zavřela představuje hlavně pohádkovou tvorbu známého umělce. Atmosféru výstavy dotváří prostory podkroví.
Výstava představuje i kolekci knih, které Štěpán Zavřel ilustroval.
Magický svět Štěpána Zavřela představuje hlavně pohádkovou tvorbu známého umělce. Atmosféru výstavy dotváří prostory podkroví.
Originály Zavřelových ilustrací doputovaly na Vysočinu až z Itálie.
8 fotografií

„Hlavně si ale budou moci návštěvníci zblízka prohlédnout samotné originální ilustrace, například z knih Sůl nad zlato, Sen v Benátkách, Létající dědeček, Hvězdné tolary, Narodil se Kristus Pán a další,“ vyjmenovala Staňková.

Místo ruin dvora vznikly moderní depozitáře pro tisíce soch a předmětů ze skla

Výstava podle ní dokumentuje mistrovskou dokonalost Zavřelova umění prostřednictvím rozmanitých technik, které autor používal, a často i různě kombinoval. Patří mezi ně třeba olejové a voskové pastely, akvarel, koláž, akrylové barvy, různé formy dřevorytu nebo tuš a pero.

Štěpán Zavřel

  • Pozdější ilustrátor, malíř, animátor a spisovatel se narodil v roce 1932 v Praze v rodině krejčího a švadleny. Jeho rodiče pocházeli z Hlinska (matka Marie) a z obce Studnice u Hlinska (otec Václav).
  • V Praze prožil období studia a umělecké formace, dostal se k animovanému filmu a pracoval i ve studiu Jiřího Trnky Bratři v triku, jedné z nejvýznamnějších animačních škol té doby. Pohyboval se i v akademickém prostředí.
  • V roce 1959 uprchl do Itálie, kde studoval a spolupracoval s animačním studiem. Za studii i prací se následně stěhoval do Německa a pak i do Londýna.
  • V roce 1968 se vrátil do Itálie – zakotvil v Rugolo di Sarmede, kde je také pochován.
  • Zemřel v roce 1999. O rok později vznikla Nadace Štěpána Zavřela, která pokračuje v jeho pedagogickém a uměleckém odkazu. V Muzeu Štěpána Zavřela je rovněž shromážděno přibližně 60 jeho děl.
  • V průběhu let Štěpán Zavřel vystavoval v galeriích a muzeích po celém světě: v Norsku, Švýcarsku, Jižní Africe, Německu, Spojených státech, Střední Americe či Španělsku.

Štěpán Zavřel, byť se narodil v Praze a většinu svého života strávil v Itálii, má na region rodinné vazby. Jeho matka Marie totiž pocházela z Hlinska, městečka ve Žďárských vrších, na pomezí Vysočiny a Pardubického kraje, a otec Václav pak ze vsi Studnice, vzdálené zhruba tři kilometry od Hlinska.

Zajímavá paralela

Novoměstská výstava Zavřelových děl má navíc ještě jeden originální přesah. „Uvádíme ji v nových souvislostech, a to v konfrontaci s dílem a především sgrafity novoměstského rodáka Karla Němce,“ přiblížila ředitelka.

Ač by se mohlo zdát, že spolu tito dva umělci nemají nic společného, existuje podle ní mezi nimi jedna zajímavá paralela. „Oba – každý svým originálním výtvarným způsobem, ozdobili svými kresbami řadu domů ve městech, kde žili a tvořili, a vtiskli jim tak originální, nezaměnitelnou podobu,“ popsala Staňková.

Karel Němec vytvořil za svůj život 193 sgrafit, a to nejen přímo v Novém Městě na Moravě, ale na šedesáti místech Vysočiny, v Havlíčkově Brodě, v Brně či Znojmě.

„Štěpán Zavřel zase proměnil Sarmede, kde žil, v ‚město pohádek‘, oživené téměř sedmdesáti freskami, umístěnými na veřejných i soukromých budovách v okolí. V obou městech tak zanechali umělci nesmazatelnou stopu,“ vylíčila ředitelka Horácké galerie. Dodala také, že tento fakt do budoucna skýtá i příležitost pro budoucí spolupráci mezi Novým Městem na Moravě a právě italskou obcí Sarmede.

Výstava, jež nese název Magický svět Štěpána Zavřela, potrvá až do 1. března příštího roku. Obrazy na ni zapůjčila Nadace Štěpána Zavřela, která pečuje o autorův umělecký odkaz.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Hotel padl i přes nelibost místních. Na léta prázdné ploše se má konečně stavět

Developer sice v roce 2018 urychlil demolici zchátralého hotelu, ale zastavět...

Když se roku 2018 v Telči nedaleko nádraží kvůli údajně chystané stavbě supermarketu boural někdejší hotel Na Růžku, nenesla to část místních lehce. Jenže od té doby leží pozemek ladem. Až nyní...

Nejvýše položený rybník na Vysočině si rekreanti neužijí, kvůli opravám bude bez vody

Začala obnova nejvýše položeného rybníka na Vysočině – Sykovce u Tří Studní. Z...

Jednu z nejoblíbenějších koupacích ploch na Žďársku, rybník Sykovec u Tří Studní, si příští rok rekreanti neužijí. Nádrž čeká odbahnění, opravy hráze a další úpravy. Ty začaly již nyní, před...

Sedm dní v týdnu, 24 hodin denně. Floristka spustila první květinomat

Automat na květiny je v provozu 24 hodin denně, den co den. Vhodnou květinu lze...

V automatech lze koupit už prakticky cokoliv. Od pití a sladkostí přes plyšáky až třeba po čerstvé květiny. Ano, čtete správně, květiny. Automat na čerstvé květiny nově slouží v Havlíčkově Brodě. S...

V jihlavské zoo se objevila ptačí chřipka, chovatelé musí utratit labutě a husy

Láska až za hrob? Kdepak, v přírodě platí zákon silnějšího a perspektivnějšího...

Zoologická zahrada v Jihlavě řeší velký problém. V chovu labutí se objevila ptačí chřipka. V pátek je z toho důvodu zahrada pro veřejnost uzavřena. Vedení zoo přijímá opatření, aby se další šíření...

Rozšíření obchvatu Jihlavy se zřejmě urychlí, i kvůli zájmu armády

Jihlavský tunel a opravovaná část jihlavského obchvatu silnice I/38 zůstanou...

Druhý tubus Jihlavského tunelu stejně jako další dva pruhy obchvatu Jihlavy by mohly být vybudovány dřív než za deset let. Jejich stavbu může urychlit i aktuální zájem armády na vybudování nového...

Poskytovatelé sociálních služeb v podezření z machinací, policie zadržela i ředitelku

ilustrační snímek

Policie kvůli závažné hospodářské kriminalitě v pondělí zasahovala u poskytovatelů sociálních služeb v Jihlavě a na jižní Moravě. Podle tajemníka jihlavského magistrátu Evžena Zámka skončila v rukou...

9. prosince 2025  15:24

Obrazy přicestovaly na Vysočinu z Itálie, vytvářejí magickou atmosféru

Magický svět Štěpána Zavřela představuje hlavně pohádkovou tvorbu známého...

Zdaleka, až z italského města Sarmede v Benátsku doputovalo na Vysočinu padesát originálních ilustrací Štěpána Zavřela, známého českého ilustrátora, malíře a animátora. K vidění jsou v podkroví...

9. prosince 2025  15:03

Rány do krku a hlavy. Násilník při hokeji v Jihlavě napadl diváka, pátrá po něm policie

Policie žádá občany, kteří poznají muže na fotografii, aby se ozvali na...

Jihlavští policisté řeší další incident z Horácké multifunkční arény. Tentokrát hledají agresora, který při zápasu mezi domácí Duklou a Kolínem 15. listopadu napadl v prostorách haly jiného fanouška.

9. prosince 2025  14:48

Vánoční dárek pro pěší i řidiče, otevře se ulice u brodské nemocnice

Rekonstrukce Havlíčkovy ulice v Havlíčkově Brodě se blíží ke konci. (prosinec...

Ke konci se nezadržitelně blíží rekonstrukce Havlíčkovy ulice v Havlíčkově Brodě. Ta je kvůli přestavbě a modernizaci uzavřena v úseku od Masarykovy ulice po Jahodovu již od konce února. Od té doby...

9. prosince 2025  8:05

Hotel padl i přes nelibost místních. Na léta prázdné ploše se má konečně stavět

Developer sice v roce 2018 urychlil demolici zchátralého hotelu, ale zastavět...

Když se roku 2018 v Telči nedaleko nádraží kvůli údajně chystané stavbě supermarketu boural někdejší hotel Na Růžku, nenesla to část místních lehce. Jenže od té doby leží pozemek ladem. Až nyní...

8. prosince 2025  15:14

Rozzářená vánoční vesnička spojila křesťanské svátky se zimním slunovratem

Kladruby zdejší obyvatelé zdobí v době adventu pravidelně už několik let....

Vánoční vesnička se rozsvítila, nejkrásnější svátky v roce můžou začít. Od pátku se do Kladrub v podhůří Železných hor na Havlíčkobrodsku opět sjíždějí tisíce lidí, aby obdivovaly originální výzdobu....

8. prosince 2025  11:39

Lidé na Žďársku si od nového roku připlatí za vodu, cena se zvýší o inflaci

Voda (Ilustrační snímek)

Od ledna příštího roku si lidé na Žďársku za vodu připlatí. Zatímco dnes vydávají za jeden kubík necelých 140 korun, brzy je metr krychlový vyjde na 143,5 koruny, včetně daně. Dle Svazu vodovodů a...

8. prosince 2025  7:47

Přidejte i parkoviště a hřiště, či zaplaťte, zavelel Žďár stavebním investorům

Premium
Nová pravidla mají dle vedení žďárské radnice srovnat podmínky mezi investory,...

Vedení Žďáru nad Sázavou schválilo sérii pravidel pro investory, kteří chtějí na pozemcích města vybudovat obchodní dům, bytovku či sídlo firmy. Zásady mají dle radnice pomoci k rozvoji města a...

7. prosince 2025

Nejvýše položený rybník na Vysočině si rekreanti neužijí, kvůli opravám bude bez vody

Začala obnova nejvýše položeného rybníka na Vysočině – Sykovce u Tří Studní. Z...

Jednu z nejoblíbenějších koupacích ploch na Žďársku, rybník Sykovec u Tří Studní, si příští rok rekreanti neužijí. Nádrž čeká odbahnění, opravy hráze a další úpravy. Ty začaly již nyní, před...

6. prosince 2025  9:27

Žáci na jarmarku sami vařili, pekli i prodávali. Shání peníze na charitu

Dobročinný adventní jarmark ve Žďáře nad Sázavou se odehrál pod taktovkou...

Hranolky, burgery, kebab, káva, zákusky či palačinky voněly areálem Biskupského gymnázia a Střední školy gastronomické Adolpha Kolpinga ve Žďáře nad Sázavou. Do tradičního Dobročinného adventního...

5. prosince 2025  16:26

Čertovská jízda v Jihlavě. Tradiční Peklo v podzemí letos doplní také krampusové

Do Jihlavského podzemí se o tomto víkendu přestěhovalo peklo. Zájemci tam od...

Aktuální víkend bude v krajském městě Vysočiny patřit čertům. Už v pátek dopoledne se v jihlavském podzemí pro školy a školky otevřely brány do pekla, které do nedělního podvečera mohou navštívit...

5. prosince 2025  14:45

V jihlavské zoo se objevila ptačí chřipka, chovatelé musí utratit labutě a husy

Láska až za hrob? Kdepak, v přírodě platí zákon silnějšího a perspektivnějšího...

Zoologická zahrada v Jihlavě řeší velký problém. V chovu labutí se objevila ptačí chřipka. V pátek je z toho důvodu zahrada pro veřejnost uzavřena. Vedení zoo přijímá opatření, aby se další šíření...

5. prosince 2025  10:32,  aktualizováno  13:44

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.