Místní už o akci vědí a doslova číhají, kdy bude spuštěna. „Vždy v noci z 31. října na 1. listopad, přesně minutu po půlnoci, spouštíme náš vánoční balíček. Lidé jsou už na něj zvyklí a sami volají a ptají se, jestli jej budeme zase dělat,“ popsala Tamara Pecková Homolová, ředitelka městské příspěvkové organizace Kultura Žďár.
Poprvé mohla veřejnost tuto tehdejší novinku, nesoucí název Ježíšek nakupuje v Kultuře Žďár, otestovat v roce 2023, a od té doby se stala akce už tradicí.
„Cílem je nabídnout lidem možnost darovat někomu pod stromeček kulturní zážitek. Například vstupenku na koncert, divadelní představení nebo na festival,“ přiblížila ředitelka s tím, že do vánočního balíčku jsou zařazeny vybrané události.
Interpreta odtajní až na místě
Zájemci na ně koupí vstupenky laciněji. „Letos bude za zvýhodněnou cenu oblíbený letní festival Horácký džbánek, divadelní představení Lordi nebo třeba vystoupení Kollárovců,“ vypočítala Pecková Homolová.
Příznivci mohou podle ní nově sáhnout i po vstupenkách na Koncert naslepo, kdy se účastníci až na místě dozvědí, koho si jdou vlastně poslechnout. Kultura Žďár připravuje na duben příštího roku rovněž minifestival s názvem Za svobodu, který připomene výročí Charty 77. I ten bude součástí připravovaného vánočního balíčku.
Akce Ježíšek nakupuje v Kultuře Žďár potrvá až do 25. prosince 2026. V osm hodin ráno tohoto dne se zvýhodněné ceny opět změní na standardní částky.