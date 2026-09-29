Vzácný orel se přestal hýbat, ukazoval lokalizátor. Ochránci ho našli zastřeleného

Policisté oznámení o nálezu těla zvláště chráněného orla mořského přijali už před měsícem, v úterý 25. srpna po poledni od pracovníka Veterinárního ústavu v Brně. Tělo dravce nalezl v katastru obce Lesonice na Třebíčsku.
Až nyní ale policie zveřejnila podrobnosti k celému případu. A ty mohou být do jisté míry překvapivé. Zprvu měl totiž oznamovatel podezření na otravu zvířete zakázaným karbofuranem. To se ale neprokázalo.
Naopak se teprve provedenou soudní pitvou přišlo na to, že pták byl ve skutečnosti zastřelen. Případ proto převzali kriminalisté z třebíčského oddělení hospodářské kriminality.
„Věc prověřují pro podezření ze spáchání trestného činu neoprávněného nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami. V případě vypátrání pachateli hrozí trest odnětí svobody v trvání tří let,“ uvedla policejní mluvčí Dana Čírtková.
Zajímavostí je, že ochránci přírody ptáka nenašli náhodou, nýbrž po něm cíleně pátrali. Orel totiž na sobě nesl GPS lokalizátor. Tím byl opatřen před lety už jako mládě ve Francii.
„GPS vysílačka upozornila na náhlé ukončení pohybu orla. O několik hodin později byl mladý orel mořský Courzieu nalezen uhynulý na poli na Vysočině,“ podotkli Marek Dostál a Šimon Krejčí z Ústav biologie a chorob volně žijících zvířat při Veterinární univerzity v Brně, kteří s francouzskými kolegy na pátrání po orlovi spolupracovali.
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Courzieu se vylíhl v březnu 2025 v centru Les Aigles du Léman ve Francii a patřil k mladým orlům připravovaným pro návrat do volné přírody. Po vypuštění byl jeho pohyb sledován pomocí GPS vysílačky. Právě telemetrická data na konci srpna upozornila francouzské kolegy na možný úhyn v okolí Lesonic na Vysočině.
„Příběh orla Courzieu ukazuje, že GPS telemetrie není jen nástrojem výzkumu migrace a prostorového chování ptáků. V některých případech může umožnit rychlé dohledání zraněného či uhynulého zvířete a přinést důležité informace pro objasnění podezřelého úhynu a ptačí kriminality,“ dodali biologové z brněnské univerzity.