Ulice v Jihlavě se propadala kvůli prosakující vodě. Začnou i další opravy

Na obvyklé trasy se od pátečního rána vrátí i linky MHD, jež musely jezdit po objížďkách. Opravy dalších křižovatek a silnic v Jihlavě tím ale nekončí. Řidiči by měli být stále ve střehu. Už od zítřka dopravu výrazně omezí opravy v křižovatce „u Zverimexu“ - na křížení ulic Dvořákova, Žižkova a Hradební.

Výluka dopravy se bude nejpozději do pátku týkat části Sokolovské ulice v severní části Jihlavy, kterou používají lidé k transportu do průmyslové zóny. Zde se bude pokládat nový asfalt. K tomu je třeba myslet i na pokračující opravu dálničního přivaděče ve směru na Havlíčkův Brod, již dělá ŘSD, kdy je provoz sveden do jednoho pruhu a některé sjezdy jsou uzavřené.

„Naší prioritou je oprava vodohospodářské a dopravní infrastruktury. Bez uzavírek se neobejdeme. Akce jsou plánovány, navazují na sebe, některé se překrývají, ale v tuto chvíli jde vše podle plánu. Je logické, že v létě, kdy děti nechodí do školy a celkově je ve městě méně lidí, probíhá akcí víc,“ řekl primátor Petr Ryška (ODS).

Dělníci zjistili rozsáhlé poškození kanalizace

Znojemskou ulici uzavřel 10. července propad vozovky. Ten se opakoval v posledních šesti až sedmi letech. Běžné opravy nestačily, proto byla nutná hlubší kontrola.

„Ukázalo se, že bylo špatně udělané podloží. Dešťová voda z náměstí a Znojemské stékala pod komunikaci, celou ji vymílala a vjezd do ulice se propadal. Bylo třeba udělat drenáže a zhutnit podloží,“ vysvětlil mluvčí magistrátu Radovan Daněk.

Při napojování drenáže a opravované dešťové vpusti dělníci zjistili rozsáhlé poškození kanalizace uložené téměř čtyři metry pod povrchem, což bylo nutné opravit. Teď už se bude pokládat pouze asfalt. Opravu za stovky tisíc korun dělají Služby města Jihlavy.

Kvůli uzavření ulice bylo nutné změnit i trasy linek městské hromadné dopravy, jež náměstím projíždějí. Dopravní podnik zároveň nasadil do ulic bezplatnou linku X, která pendluje mezi Chlumovou ulicí a Masarykovým náměstím.

Podle ředitele dopravního podniku Radima Rovnera se tyto změny zatím obešly bez větších problémů. „Přišlo jen minimálně podnětů od cestujících. Doprava během prázdnin, kdy jezdí méně aut, nám přeje. Kromě minulé středy, kdy se zároveň frézovala silnice na Březinkách, nedošlo k žádnému narušení dopravy,“ připomněl Rovner.

Křižovatka „u Zverimexu“ se zčásti uzavře

Ovšem jen co jedna oprava skončí, začne druhá. Od zítřka do pondělí 24. července bude výrazně omezen provoz na křižovatce „u Zverimexu“, v křížení ulic Hradební, Žižkova a Dvořákova na průtahu městem. Důvodem jsou výkopové práce, jež umožní opravu vodovodního potrubí uprostřed křižovatky. Konkrétně půjde o výměny šoupěte na větvení hlavních vodovodů.

Průjezd z Hradební do Dvořákovy ulice a zpět povede kyvadlově v jednom pruhu a řízen bude semaforem. Průjezd z Dvořákovy do Žižkovy ulice a zpět nebude možný. Obousměrná objízdná trasa povede ulicemi 17. listopadu a přes Štefánikovo náměstí. Průjezd z Hradební do Žižkovy ulice a zpět zůstane zachován.

Od pondělí pak naváže na opravu potrubí oprava semaforů. Ta má trvat do konce srpna. „Stávající semafor je již po době životnosti a je nutná jeho kompletní výměna,“ informoval tiskový odbor magistrátu.

Provoz pro auta i chodce budou od pondělí řídit přenosné semafory. Odbočení z Hradební do Žižkovy ulice bude možné pouze pro MHD.

MHD ovlivní práce v Seifertově a Sokolovské

Pro zkrácení zdržení v hlavních směrech bude změněna jednosměrnost Benešovy ulice. Ta bude přístupná právě z křižovatky „u Zverimexu“, a to z Hradební a z Žižkovy ulice.

Ředitel Dopravního podniku nepředpokládá v této oblasti výraznější zdržení linek MHD. „Mohlo by jít o zpoždění do dvou minut, což se dá lehce dohnat,“ poznamenal Radim Rovner.

Zásadnější omezení pro linky MHD bude podle něj znamenat pondělní uzavírka křižovatky ulic Seifertova a Ke Skalce. „Linku G a H povedeme ulicí Žižkova a Wolkerova. Na křižovatce Wolkerova a Seifertova vznikne náhradní zastávka. Uzavírka je povolena do 10. srpna. Hned jak to bude možné, vrátíme vše do původního režimu,“ podotkl Rovner.

Do pátku by měla pokračovat také oprava povrchu Sokolovské ulice. Oprava si vyžádala dvě uzavírky, a to od okružní křižovatky u Kauflandu ke křižovatce se Smrčenskou, dále od křižovatky s Kollárovou ulicí k zastávkám Ul. 5. května. Linky MHD - konkrétně G, H, 2 a 12 - budou jezdit po objízdné trase, kde budou i náhradní zastávky.