Dvaceticentimetrový schod před garáží. Občany Jaroměřic rozlítila oprava ulice

Silnice je kompletně rozkopaná už od počátku července a práce se zde stále nechýlí ke konci. Lidé z ulice jsou nervózní a došlo tu už i ke slovním potyčkám mezi zastánci a odpůrci rekonstrukce.

Ulice na okraji areálu jaroměřického zámeckého parku měla na povrchu coby viditelnou závadu pouze rozbité chodníky. Povrch vozovky byl podle několika oslovených místních v ucházejícím stavu.

Problémy nastaly s překládkami sítí, kdy jedno zvolené řešení nevyhovovalo pro ostatní sítě. Pak se lidem před vjezdy do garáží objevily dvacet centimetrů vysoké obrubníky, některá nová parkovací stání jsou zase pro delší auta příliš krátká, takže ta budou muset stát zčásti na chodníku.

Sítě se překládaly, protože nevyhovovaly normám. „Projekt byl od začátku neodborně vypracovaný. To, že byla revitalizace ulice takto prosazena, pokládám za politicky ovlivněnou záležitost,“ řekl jeden z místních Bohumil Herman.

Lidem i starostovi dochází trpělivost

Starosta Soukup věnoval v posledním čísle městského zpravodaje prozatím nepříliš úspěšné rekonstrukci Kaunicovy ulice část své obsáhlé statě. „Na základě této nešťastné situace jsem se rozhodl, že se budeme chtít sejít s občany ulice, neboť jim už právem dochází trpělivost. Abych byl upřímný, mně také, a to nejen s celkovým postupem prací, ale i s jejich celkovým průběhem,“ napsal Soukup.

Stávající garnitura převzala před zahájením rekonstrukce projekt vypracovaný během éry jejich předchůdců. S rekonstrukcí ulice se totiž mělo začít už v roce 2021, investice však přišla na řadu až nyní. Celý projekt se chystal od roku 2019.

„Já osobně nechápu, proč se do té revitalizace pouštěli. Někomu vadilo, že tady lidé parkují na chodnících, takže se po něm nedalo chodit, ale tady stejně po tom chodníku nikdo nechodil, všichni chodili po ulici,“ řekl Herman. „Myslím, že by bývalo stačilo předláždit chodníky. Teď už je to ale jedno, musíme to vydržet,“ přidal se další ze sousedů.

Kaunicova ulice je na samém jihozápadním okraji města a tato její část je slepá, takže je tam slabý provoz. Podle Soukupa však zde byla zastaralá kanalizace.

Mnohým lidem z ulice došla trpělivost při výše zmíněném postavení obrubníků před garáže, kde by auta musela přejíždět dvaceticentimetrový „schod“. „Byly tam nejasnosti kolem nivelet (výškových a sklonových poměrů - pozn. red. ), to se dalo do pořádku, dávají se obrubníky, dláždí se, tak by to mělo být dobré,“ věří starosta Soukup.

Legionářská ulice se nakonec nezúží

Město připravuje také další diskutovanou rekonstrukci městské komunikace – tentokrát jde o frekventovanou Legionářskou ulici.

I zde byl projekt na rekonstrukci především povrchu a kanalizace vypracován už za minulého vedení města. Vozovka se zde měla zúžit z osmi na pět a půl metru a uprostřed vzniknout několik zelených ostrůvků.

Jenže se zúžením ulice lidé nesouhlasili. Současní radní tedy tento projekt nechali přepracovat.

„Zúžení a ostrůvky se na tuto ulici nehodí, protože je dost frekventovaná. Je to druhá páteřní spojovací ulice ve městě, a navíc se například při velkých kulturních akcích ve městě využívá k parkování, a to i pro autobusy. Takže jsme se rozhodli Legionářskou ulici zachovat v původní šíři. Navíc to bude i výrazně levnější,“ řekl starosta Soukup.

Z dalších investic chce město vybudovat základ infrastruktury pro bytovou výstavbu v oblasti Horního města západně za autobusovým nádražím. Radnice také nedaleko od Kaunicovy ulice připravuje stavbu nové sportovní haly na prostranství u nového hřiště mezi ulicemi Jiráskova, Legionářská a Tyršova. Do svého zbourání před sedmi lety tu stávala sokolovna z roku 1925.