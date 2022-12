Pod most se po opravě silnice nevešly autobusy, firma musela úsek předělat

Oblastní ředitel stavební firmy Metrostav Infrastructure pro region Vysočiny Jiří Salava pochybení přiznal. Omyl skutečně zavinila jeho firma. „Je to naše technická chyba při vytyčení konstrukčních vrstev vozovky,“ řekl Salava.

Most v Lukách nad Jihlavou ležících v sousedství krajského města Vysočiny je problematický tím, že silnice pod ním je v malém dolíku. Vzápětí mírně stoupá, aby se napojila na vozovku mostu přes řeku Jihlavu.

Právě tento úhel stoupání se stal po zprovoznění opravené silnice na konci listopadu kritickým pro první projíždějící autobus. Když řidič vjel pod most, zjistil, že by zpod něj už nevyjel, a tak zase vycouval.

Starosta Luk nad Jihlavou Martin Dvořák říká, že na možný problém při opravě silničky mířící na Svatoslav pod mostem už upozorňoval v době, kdy pracoval na místním stavebním úřadu.

„Nyní se při opravě podjezdná výška pod mostem sice nesnížila, ale asi o 20 centimetrů se zvýšil nájezd k mostu, a tím pádem se tam autobus nevešel. Chyba byla asi v komunikaci, při kontrolách se nepřišlo na to, že je tam někde problém,“ řekl Dvořák s tím, že před mostem je dočasně umístěna značka o maximální výšce automobilu 2,9 metru. V nejbližších dnech má být nahrazena značkou s původním údajem 3,1 metru.

Uzavírka problém nedělala, šlo o tři kilometry

Uzavřené místo - tedy vozovku mezi mostem přes Kozlovský potok na louckém náměstí až po mostek pod železnicí pod zdejším zámkem - řidiči objížděli po jiném mostě u místního vlakového nádraží. Na této trase sice také projíždějí pod mostkem pod tratí, ale tam problém s podjezdnou výšku není. „Objížďkou vzniklo zdržení asi tři minuty,“ řekl Dvořák.

Opravu frekventované loucké křižovatky se dvěma mosty provázela od začátku smůla. Dodavatelská firma měla nečekaný problém se zajištěním pracovníků na stavbu, poté se ukázalo, že beton mostu přes řeku Jihlavu je podstatně více nahlodán zubem času, než se očekávalo.

„Na základě diagnostiky betonových vrstev mostu bylo rozhodnuto odbourat ještě další vrstvu mostu a tu nahradit novou vrstvou. To ale v původní smlouvě nebylo, a tak byl posunut termín zprovoznění o čtrnáct dní do 30. listopadu,“ řekl Tomáš Mátl, zástupce investora stavby, tedy Krajské správy a údržby silnic.

„Firma začala poněkud pozdě, ale poslední dva měsíce už pracovala a termíny dodržela. Možná právě ten spěch byl příčinou opomenutí s mostem, ale to nevíme,“ podotkl Mátl.

Další pikantní historka pro známý viadukt

Opravovaná křižovatka v Lukách je poměrně frekventovaná, denně zde projedou dva až tři tisíce vozidel. Svou podobou esíčkovitého průtahu přes most Kozlovského potoka se čtyřmi navazujícími odbočkami byla zmatečná. Ani místní řidiči vždy s jistotou nevěděli, jak na křižovatce dávat přednost. To by se mělo nyní zlepšit: na nové vozovce přibylo naváděcí vodorovné značení s vyznačením hlavní a vedlejší silnice.

Primárním důvodem rekonstrukce této části hlavní loucké křižovatky však byl špatný stav mostů přes Kozlovský potok a řeku Jihlavu. Most přes Jihlavu u železničního viaduktu byl postaven v roce 1947, mostek přes Kozlovský potok poblíž náměstí Luk pochází dokonce z let po první světové válce.

Pro železniční viadukt v Lukách, pod nějž se nevešly autobusy, to není první pikantní historka. Před pěti lety ho přes noc celý na růžovo natřel mladý vtipálek. Správě železnic, která je jeho vlastníkem, se však umělecké vyjádření autora nelíbilo. Barvu nechala odstranit a náklady po mladíkovi vymáhala.

A nejsou to ani první problémy se sklonem vozovky v Lukách nad Jihlavou pro autobusy. Minimálně dva v minulosti kvůli velkému nájezdnímu úhlu a převisu karoserie uvázly na železničním přejezdu. V roce 2015 dokonce do prázdného autobusu před očima vystoupivších cestujících narazil vlak a o pár metrů ho posunul.