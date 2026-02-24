„Osmatřicítka“ opět jen pro trpělivé. Na Vysočině ŘSD plánuje řadu oprav

Autor:
  8:39
Kdo se v letošní sezoně chystá cestovat po silnici 38 skrz Vysočinu, bude se opět muset obrnit trpělivostí. Ředitelství silnic a dálnic na ní plánuje několik oprav. Neobejdou se bez omezení. Velkou rekonstrukci čekají například úseky z Havlíčkova Brodu na Skuhrov, přímo v Brodě, poblíž dálnice D1 nebo obchvat Moravských Budějovic.

Jedna ze zásadních oprav spojnice Kolína se Znojmem by měla navazovat na části, které Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) nechalo provést v uplynulých letech. Letos se práce dotknou úseku dlouhého sedm a půl kilometru. Začnou ve Skuhrově na křižovatce u čerpací stanice, skončí v Havlíčkově Brodě na světelné křižovatce se severovýchodním obchvatem.

„Dle provedené diagnostiky vykazuje vozovka v těchto místech řadu poruch. Jde o trhliny v asfaltovém krytu, výtluky, vyjeté koleje. Vozovka je rovněž poznamenána řadou lokálních vysprávek. Proto byla naplánována její celková oprava,“ uvedl mluvčí ŘSD pro Kraj Vysočina Jiří Veselý.

Ředitelství silnic a dálnic nechá v letošním roce opravit povrch silnice 38 na Havlíčkobrodsku. Konkrétně půjde o sedm a půl kilometru dlouhý úsek od čerpací stanice ve Skuhrově po křižovatku se severovýchodním obchvatem v Havlíčkově Brodě.
Ředitelství silnic a dálnic nechá v letošním roce opravit povrch silnice 38 na Havlíčkobrodsku. Konkrétně půjde o sedm a půl kilometru dlouhý úsek od čerpací stanice ve Skuhrově po křižovatku se severovýchodním obchvatem v Havlíčkově Brodě.
Ředitelství silnic a dálnic nechá v letošním roce opravit povrch silnice 38 na Havlíčkobrodsku. Konkrétně půjde o sedm a půl kilometru dlouhý úsek od čerpací stanice ve Skuhrově po křižovatku se severovýchodním obchvatem v Havlíčkově Brodě.
Ředitelství silnic a dálnic nechá v letošním roce opravit povrch silnice 38 na Havlíčkobrodsku. Konkrétně půjde o sedm a půl kilometru dlouhý úsek od čerpací stanice ve Skuhrově po křižovatku se severovýchodním obchvatem v Havlíčkově Brodě.
5 fotografií

Základem bude odfrézování asfaltového povrchu do hloubky přibližně 16 centimetrů. Asfaltové vrstvy pak budou položeny nově. „Chystáme ale i úpravu krajnic, obnovu systému odvodnění a vodorovného dopravního značení,“ doplnil Veselý.

Rekonstrukce silnice by měla začít nejdříve v dubnu, přesný termín zatím není. „Nyní probíhá veřejná soutěž na zhotovitele opravy. Základní lhůta pro podávání nabídek vyprší 3. března. Zahájení prací předpokládáme ve druhém čtvrtletí letošního roku,“ konstatoval mluvčí. Délka opravy by neměla přesáhnout šest měsíců, skončí tedy na podzim.

Kyvadlový provoz se semafory pro tisíce aut

Vzhledem k rozsahu prací a také vytíženosti komunikace, po níž denně projede devět tisíc vozidel a třetinu z nich tvoří kamiony, je jasné, že se rekonstrukce neobejde bez výluk. Silnice 38 nebude uzavřena, ale bude zaveden kyvadlový provoz řízený semafory.

Podle Veselého bude opravovaný úsek rozdělen na několik kratších částí a opravovat se bude po etapách. Ty by měly být dlouhé zhruba půl kilometru. Posouvat se budou během sezony podle postupu prací.

Místa, kde se letos bude silnice 38 na Vysočině opravovat.

Místa, kde se letos bude silnice 38 na Vysočině opravovat.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Rekonstrukce tohoto úseku silnice 38 patří k jedněm z největších a nejdražších oprav plánovaných ŘSD pro letošní sezonu na Vysočině. Projektantem odhadované náklady se blíží 126 milionům korun bez DPH. Přesnou sumu určí výběrové řízení.

V letošní sezoně si ŘSD na silnici 38, která patří k nejdůležitější severojižním spojkám v republice a zvláště v létě ji využívají dovolenkáři při cestách do Rakouska, zdá se, zasedlo. V celém jejím úseku napříč Vysočinou od Golčova Jeníkova až po Moravské Budějovice ji čeká oprav několik. V plánu jich správce komunikace má hned šest.

Při demolici mostu Brodu pomůže obchvat

Zřejmě ten největší zásah se uskuteční přímo v Havlíčkově Brodě. V Masarykově ulici dojde k demolici a stavbě nového mostu přes Sázavu i k úpravě křižovatky s Humpoleckou a Lidickou ulicí. Přes řeku bude instalován provizorní jednosměrný most. „Čekají nás těžké měsíce. Budeme na řidiče apelovat, aby byli trpěliví a ohleduplní,“ vzkázal už dříve místostarosta Libor Honzárek.

Trpět však budou zejména místní. Tranzitní doprava místo objede po obchvatu města. Na jeho konci ve směru na Jihlavu ale řidiče bude čekat omezení v podobě úpravy kruhového objezdu u prodejny Highland sport. Během dvou let provozu se ukázalo, že není uzpůsoben dlouhým vozům a nadměrným nákladům a musí být přestavěn.

Havlíčkův Brod bude mít nový most přes Sázavu, unese až 900 tun

Na letošní rok je v plánu ŘSD rovněž oprava úseku silnice 38 od Štoků k dálnici D1 mezi Brodem a Jihlavou a rovněž položení mikrokoberce u Rančířova jižně od Jihlavy.

Větší oprava se pak uskuteční na obchvatu Moravských Budějovic. Tam by měl být odfrézován asfalt a položen nový povrch v úseku dlouhém šest a půl kilometru. Práce se mají v mnohém podobat úseku mezi Skuhrovem a Brodem, vyjít mají na 140 milionů korun bez DPH.

„Po celou dobu prací počítáme s pouze částečným omezením dopravy. Tu bychom rádi místem oprav vedli kyvadlově, na semafory. Konečná podoba opatření však bude až výsledkem jednání s vybraným zhotovitelem a uzavírkové komise,“ prozradil ředitel jihlavské správy ŘSD Aleš Kratina.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nemá v Evropě obdoby, rozplývají se hokejisté nad novou třebíčskou arénou

Zimní stadion města Třebíče – KHNP Aréna hlásí, že k dokonalé proměně už chybí...

Necelé dva roky trvala rekonstrukce třebíčského hokejového stánku, nyní je u konce. Novotou zářící třebíčská aréna už má za sebou úspěšnou kolaudaci. Konečný výsledek předčil očekávání, podle mnohých...

Při výcviku na Dalešické přehradě se z velké hloubky nevynořil policejní potápěč

Pátrání po policejním potápěči v Dalešické přehradě u Kramolína. Muž se z vody...

Na Dalešické přehradě na Třebíčsku od odpoledne zasahují všechny složky IZS. K večeru policisté potvrdili, že se hledá policejní potápěč. Ten se při dnešním výcviku nevynořil z vody v místě, kde je...

OBRAZEM: Komplikace v dopravě i zimní pohádka. Vysočinu zasypal přes noc sníh

Sněhová nadílka ve Žďáře nad Sázavou (17. února 2026)

Celá Vysočina se v úterý probudila do bílého rána. Napadlo od pěti až do dvaceti centimetrů sněhu. Příval způsobil mnohé komplikace, zejména v dopravě, přidělal lidem i práci. Bílá peřina ale zároveň...

Komplikace kvůli sněhu napříč Českem. D1 ochromily kolony, uvízly tam kamiony

Kvůli hustému sněžení a uvázlým kamionům musela být v noci na úterý uzavřena...

Dálnice D1 na Vysočině byla v úterý ráno kvůli sněhové kalamitě obtížně sjízdná, problémy v dopravě byly i na jiných silnicích v kraji. Na dálnici se v noci stalo několik nehod, uvízlé kamiony...

Modernější a křiklavě oranžové. Pacov žasne nad opravou historického nádraží

Nádražní budova v Pacově je po rekonstrukci opticky menší. Její fasáda nově...

Správa železnic dokončila rekonstrukci výpravní budovy nádraží v Pacově. Historická stavba dostala novu podobu, která budí emoce. Výsledek opravy přijímá část veřejnosti s rozpaky. Klasickou nádražní...

Strmé srázy a hloubka, na Dalešické přehradě dál hledají zmizelého potápěče

Pátrání po policejním potápěči v Dalešické přehradě u Kramolína. Muž se z vody...

V okolí vodní nádrže Dalešice na Třebíčsku v úterý pokračuje rozsáhlá pátrací operace. Kolegové hledají policejního potápěče, který se v pondělí při výcviku nevynořil. Intenzivní prohledávání hladiny...

24. února 2026  8:53

„Osmatřicítka“ opět jen pro trpělivé. Na Vysočině ŘSD plánuje řadu oprav

Ředitelství silnic a dálnic nechá v letošním roce opravit povrch silnice 38 na...

Kdo se v letošní sezoně chystá cestovat po silnici 38 skrz Vysočinu, bude se opět muset obrnit trpělivostí. Ředitelství silnic a dálnic na ní plánuje několik oprav. Neobejdou se bez omezení. Velkou...

24. února 2026  8:39

Při výcviku na Dalešické přehradě se z velké hloubky nevynořil policejní potápěč

Pátrání po policejním potápěči v Dalešické přehradě u Kramolína. Muž se z vody...

Na Dalešické přehradě na Třebíčsku od odpoledne zasahují všechny složky IZS. K večeru policisté potvrdili, že se hledá policejní potápěč. Ten se při dnešním výcviku nevynořil z vody v místě, kde je...

23. února 2026  15:43,  aktualizováno  18:21

Musíme být připravení, že Saty nebude, ví Bartoň. Ve Slovinsku čeká nejtěžší zápas

Luboš Bartoň během tréninku české basketbalové reprezentace v Poděbradech.

Reprezentační premiéru zvládl Luboš Bartoň na výbornou, kvalifikaci o mistrovství světa 2027 zahájil dvěma vítězstvími. Nyní ho však s basketbalovým národním týmem čeká další výzva. Minimálně v...

23. února 2026  17:55

Budoucí šéfka Brány Jihlavy při konkurzu překvapila, město si proklepla jako turistka

Patricie Glinská z Divadla J. K. Tyla.

Organizace Brána Jihlavy, která se stará o kulturu a cestovní ruch v krajském městě Vysočiny, zná jméno své nové ředitelky. Stane se jí Patricia Glinská, jež působí jako poradkyně pro kulturu na...

23. února 2026  15:27

Dvoupodlažní parkovací dům u zoo chce město ukrýt pod zem, plán rozdělil opozici

Takto by mohl ve finále vypadat kompletní parkovací dům u zoologické zahrady....

Vyřešit chronický nedostatek míst pro auta a zároveň otevřít prostor pro nová zvířata i moderní zázemí. Takový je cíl ambiciózního projektu, který v údolí u Brněnské ulice chystá město Jihlava...

23. února 2026  12:02

Za ještě víc peněz, ale celý. Brod má opět na stole koupi kulturního domu

Do vnější podoby Kulturního domu Ostrov jeho majitelé v posledních letech...

Kulturní dům Ostrov v Havlíčkově Brodě je znovu na prodej. Vlastníci, jimiž je dvojice podnikatelů, ho opět nabízejí městu. Za celý areál včetně všech přístaveb i parkoviště požadují 170 milionů...

23. února 2026  8:48

Stokorunové úspory za cesty vlakem. Stačí vyměnit lístky dopravce za ty krajské

Představení vlaků Moravia od Škody Transportation, které si objednal...

Stejná cesta vlakem může přijít na různé částky. Většinou se vyplatí využít různé krajské jízdenky. Často jsou výhodnější i při cestách mezi regiony oproti cenám jednotlivých dopravců nebo státnímu...

23. února 2026  5:23

Tajemství českých Bradavic. Škola v údolí ukrývá tajnou chodbu i klamné sloupy

Škola v Bradavicích. Tak areálu jihlavské „umprumky“ v Heleníně přezdívají...

Silnička do areálu někdejší textilní továrny v jihlavském Heleníně se vine svahem do prudce se svažujícího údolí. Pak přijde po pravé straně plot a v něm vstup na dlouhé schodiště dolů. A tam pod...

22. února 2026  16:25

Modernější a křiklavě oranžové. Pacov žasne nad opravou historického nádraží

Nádražní budova v Pacově je po rekonstrukci opticky menší. Její fasáda nově...

Správa železnic dokončila rekonstrukci výpravní budovy nádraží v Pacově. Historická stavba dostala novu podobu, která budí emoce. Výsledek opravy přijímá část veřejnosti s rozpaky. Klasickou nádražní...

21. února 2026  15:05

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Policie pátrá po muži z jihlavské psychiatrie, dalšího pacienta už našla

ilustrační snímek

Policie našla hledaného muže z Písecka. V pátrání byl kvůli tomu, že ve čtvrtek odešel z plicního oddělení nemocnice v Táboře a nevrátil se k hospitalizaci, vzhledem k podávání omamných látek mohl...

20. února 2026  17:26,  aktualizováno  18:06

V Brodě vzniknou přípravné třídy. Pomohou dětem, které nedostaly odklad

ilustrační snímek

Dvě přípravné třídy otevřou v září základní školy v Havlíčkově Brodě. Sloužit budou pro děti, jejichž rodiče by za původních okolností využili odklad školní docházky. S tím, jak se zpřísnily podmínky...

20. února 2026  15:16

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.