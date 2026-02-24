Jedna ze zásadních oprav spojnice Kolína se Znojmem by měla navazovat na části, které Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) nechalo provést v uplynulých letech. Letos se práce dotknou úseku dlouhého sedm a půl kilometru. Začnou ve Skuhrově na křižovatce u čerpací stanice, skončí v Havlíčkově Brodě na světelné křižovatce se severovýchodním obchvatem.
„Dle provedené diagnostiky vykazuje vozovka v těchto místech řadu poruch. Jde o trhliny v asfaltovém krytu, výtluky, vyjeté koleje. Vozovka je rovněž poznamenána řadou lokálních vysprávek. Proto byla naplánována její celková oprava,“ uvedl mluvčí ŘSD pro Kraj Vysočina Jiří Veselý.
Základem bude odfrézování asfaltového povrchu do hloubky přibližně 16 centimetrů. Asfaltové vrstvy pak budou položeny nově. „Chystáme ale i úpravu krajnic, obnovu systému odvodnění a vodorovného dopravního značení,“ doplnil Veselý.
Rekonstrukce silnice by měla začít nejdříve v dubnu, přesný termín zatím není. „Nyní probíhá veřejná soutěž na zhotovitele opravy. Základní lhůta pro podávání nabídek vyprší 3. března. Zahájení prací předpokládáme ve druhém čtvrtletí letošního roku,“ konstatoval mluvčí. Délka opravy by neměla přesáhnout šest měsíců, skončí tedy na podzim.
Kyvadlový provoz se semafory pro tisíce aut
Vzhledem k rozsahu prací a také vytíženosti komunikace, po níž denně projede devět tisíc vozidel a třetinu z nich tvoří kamiony, je jasné, že se rekonstrukce neobejde bez výluk. Silnice 38 nebude uzavřena, ale bude zaveden kyvadlový provoz řízený semafory.
Podle Veselého bude opravovaný úsek rozdělen na několik kratších částí a opravovat se bude po etapách. Ty by měly být dlouhé zhruba půl kilometru. Posouvat se budou během sezony podle postupu prací.
Místa, kde se letos bude silnice 38 na Vysočině opravovat.
Rekonstrukce tohoto úseku silnice 38 patří k jedněm z největších a nejdražších oprav plánovaných ŘSD pro letošní sezonu na Vysočině. Projektantem odhadované náklady se blíží 126 milionům korun bez DPH. Přesnou sumu určí výběrové řízení.
V letošní sezoně si ŘSD na silnici 38, která patří k nejdůležitější severojižním spojkám v republice a zvláště v létě ji využívají dovolenkáři při cestách do Rakouska, zdá se, zasedlo. V celém jejím úseku napříč Vysočinou od Golčova Jeníkova až po Moravské Budějovice ji čeká oprav několik. V plánu jich správce komunikace má hned šest.
Při demolici mostu Brodu pomůže obchvat
Zřejmě ten největší zásah se uskuteční přímo v Havlíčkově Brodě. V Masarykově ulici dojde k demolici a stavbě nového mostu přes Sázavu i k úpravě křižovatky s Humpoleckou a Lidickou ulicí. Přes řeku bude instalován provizorní jednosměrný most. „Čekají nás těžké měsíce. Budeme na řidiče apelovat, aby byli trpěliví a ohleduplní,“ vzkázal už dříve místostarosta Libor Honzárek.
Trpět však budou zejména místní. Tranzitní doprava místo objede po obchvatu města. Na jeho konci ve směru na Jihlavu ale řidiče bude čekat omezení v podobě úpravy kruhového objezdu u prodejny Highland sport. Během dvou let provozu se ukázalo, že není uzpůsoben dlouhým vozům a nadměrným nákladům a musí být přestavěn.
Havlíčkův Brod bude mít nový most přes Sázavu, unese až 900 tun
Na letošní rok je v plánu ŘSD rovněž oprava úseku silnice 38 od Štoků k dálnici D1 mezi Brodem a Jihlavou a rovněž položení mikrokoberce u Rančířova jižně od Jihlavy.
Větší oprava se pak uskuteční na obchvatu Moravských Budějovic. Tam by měl být odfrézován asfalt a položen nový povrch v úseku dlouhém šest a půl kilometru. Práce se mají v mnohém podobat úseku mezi Skuhrovem a Brodem, vyjít mají na 140 milionů korun bez DPH.
„Po celou dobu prací počítáme s pouze částečným omezením dopravy. Tu bychom rádi místem oprav vedli kyvadlově, na semafory. Konečná podoba opatření však bude až výsledkem jednání s vybraným zhotovitelem a uzavírkové komise,“ prozradil ředitel jihlavské správy ŘSD Aleš Kratina.