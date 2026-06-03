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Jihlavu čeká dopravní masakr. Opravovat se bude kompletní průtah městem

Jan Salichov
  6:54
Řidiče v Jihlavě čekají během letních měsíců masivní dopravní komplikace. Krajská správa a údržba silnic Vysočiny (KSÚSV) se chystá na kompletní rekonstrukci hlavního průtahu městem. Modernizace úseku dlouhého přesně 4,645 kilometru bude rozdělena do přibližně dvanácti etap a vyžádá si úplné uzavírky. Celá akce má skončit v říjnu.

Rozsáhlé opravy se dotknou klíčových dopravních tepen, které dosud patří Kraji Vysočina. Po dokončení jihovýchodního obchvatu Jihlavy a završení nynějších oprav se však tyto úseky promění v místní komunikace a přejdou do majetku města. Kraj je tak Jihlavě předá v kompletně zrekonstruovaném stavu.

Práce odstartují u Ústředního hřbitova a budou pokračovat Žižkovou ulicí – konkrétně v úseku od křižovatky s Dvořákovou a Benešovou ulicí po křižovatku s ulicí Rantířovská u čerpací stanice ONO. Stavební ruch se pak následně přesune do Hradební a Brněnské ulice od City Parku až k nové okružní křižovatce u Helenína na obchvatu.

Rekonstrukce průtahu městem by měla začít na jeho západním okraji. Jako první přijde na řadu Žižkova ulice (na snímku), která patří k nejvytíženějším ulicím Jihlavy. (2. června 2026)
Rekonstrukce průtahu městem by měla začít na jeho západním okraji. Jako první přijde na řadu Žižkova ulice (na snímku), která patří k nejvytíženějším ulicím Jihlavy. (2. června 2026)
Rekonstrukce průtahu městem by měla začít na jeho západním okraji. Jako první přijde na řadu Žižkova ulice (na snímku), která patří k nejvytíženějším ulicím Jihlavy. (2. června 2026)
Rekonstrukce průtahu městem by měla začít na jeho západním okraji. Jako první přijde na řadu Žižkova ulice (na snímku), která patří k nejvytíženějším ulicím Jihlavy. (2. června 2026)
7 fotografií

Největší stavební nápor zažije Jihlava v letních měsících. „V červenci a v srpnu chceme udělat především tento úsek,“ uvedl primátor Petr Ryška s poukazem na hlavní trasu průtahu. Výběr termínu není náhodný – během letních prázdnin je ve městě výrazně slabší provoz než v červnu či v září.

Silničáři se pokusí letní termín dodržet hlavně na Brněnské, Hradební a Žižkově. Na podzim pak navážou opravou Znojemské ulice, a to v úseku od křižovatky s Brtnickou ulicí až k okružní křižovatce Ráj u silnice I/38.

Odsun Znojemské ulice až na poprázdninové období má svůj důvod. Práce zde totiž navazují na stavbu kanalizace pro sklady Vysílačka a další objekty na trase. Kanalizace povede přímo v silnici v úseku od nových skladovacích hal po čerpací stanici Orlen. Pokud to ale okolnosti dovolí a práce na ostatních ulicích poběží hladce, část Znojemské od Brtnické po Orlen by mohli silničáři zahájit ještě v létě.

Ulice se uzavřou, plán objížděk dosud není

Řidiči se musí připravit na to, že opravované úseky nebudou průjezdné ani kyvadlově. Kraj obvykle postupuje tak, že dotčené ulice uzavírá kompletně. Doprava tak nebude řízena semafory v jednom pruhu. Stavba přitom zahrnuje frézování, pokládku nových vrstev vozovky, lokální sanace poškozených míst i nové dopravní značení.

Jihlava si připlatí za zastávky a ostrůvky

Ačkoliv je hlavní rekonstrukce záležitostí krajské správy silnic, Jihlava schválila smlouvu o spolupráci s Krajem Vysočina a do obnovy ulic investuje ze svého rozpočtu částku přesahující jeden milion korun. V rámci takzvaných víceprací zaplatí úpravy, které jdou přímo za městem. Co Jihlava v rámci rekonstrukce zafinancuje:

  • Opravy a modernizace vybraných zastávek městské hromadné dopravy
  • Vybudování nových přechodů pro chodce
  • Stavební úpravy a vytvoření ochranných přechodových ostrůvků na silnici

Definitivní podoba provizorních objízdných tras (DIO) zatím není hotová, schvalovat ji musí dopravní inspektorát policie. Objížďky se budou měnit podle jednotlivých etap. Prioritou bude zajistit bezproblémový přístup integrovaného záchranného systému a také zachovat přístup k zoologické zahradě, obchodnímu centru Citypark a dalším klíčovým místům. Provoz MHD by podle vedení města neměl být výrazněji narušen.

„Nejsložitější bude právě zajištění koordinace,“ popsal ředitel Krajské správy a údržby silnic Vysočiny Radovan Necid s tím, že některé etapy bude nutné operativně upravovat podle aktuální situace. „Každé omezení provozu a uzavírka s sebou nesou problémy, a proto prosíme řidiče už nyní: vyrážejte s časovou rezervou a využívejte nového jihovýchodního obchvatu,“ vzkázal Necid.

Tranzitní doprava jedoucí ve směru od Znojma či Pelhřimova na Brno by se měla centru Jihlavy vyhnout úplně a využít komfortní trasu po novém obchvatu města a kolem Velkého Beranova.

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