  13:02
Těžko uvěřitelné jednání předvedl ve čtvrtek večer osmačtyřicetiletý řidič kamionu z Maďarska na dálnici D1. Koupil si svačinu a několik piv, které popíjel přímo při jízdě. Na dálnici pak kličkoval a ohrožoval ostatní motoristy. Policistům nadýchal skoro 2,5 promile. Od volantu putoval rovnou na záchytku.

Kamion, který řídil opilý maďarský šofér. Od volantu putoval rovnou na záchytku. Souprava zůstala odstavená na dálničním odpočívadle. | foto: Policie ČR

Kamionu, který kličkoval ze strany na stranu a v některých okamžicích nechybělo mnoho, aby narazil do svodidel, si řidiči všimli na 150. kilometru dálnice ve směru na Prahu kolem sedmé hodiny večer. Jedna z řidiček okamžitě volala na tísňovou linku.

Operační důstojník k vozidlu poslal nejbližší hlídku, ta kamion spatřila na kilometru 116. Stalo se tak zrovna ve chvíli, kdy v zákazu předjížděl jiné kamiony. Na nejbližší odpočívce policisté řidiče zastavili.

Vozidlo řídil osmačtyřicetiletý Maďar. Že může být pod vlivem alkoholu, si i policisté hned všimli. Dechová zkouška to potvrdila, ukázala hodnoty 2,39 a 2,44 promile.

Požití alkoholu řidič přiznal. Vypověděl, že ve čtvrtek odpoledne v Maďarsku naložil náklad a vydal se do Česka. „Na cestu si koupil nějaké potraviny a několik piv, které při jízdě zkonzumoval,“ uvedla policejní mluvčí Dana Čírtková.

Ohrožení pod vlivem návykové látky

Policisté řidiči zadrželi řidičský průkaz a zakázali mu další jízdu. Protože ale hrozilo, že by se zákazem neřídil a v jízdě pokračoval, odvezli ho k vystřízlivění na záchytnou stanici do Jihlavy. Jízdní souprava zůstala odstavená na dálničním odpočívadle.

„Dnes dopoledne policisté eskortovali řidiče k výslechu a zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky,“ konstatovala Čírtková.

Kličkoval, pak nadýchal přes dvě promile. Řidič putoval z D1 na záchytku

Jak mluvčí upozornila, řídit kamion v podnapilém stavu je hazardem na jakékoliv komunikaci. Ale na dálnici, po níž jezdí vozidla mnohem vyšší rychlostí a za hustého provozu, jde o obrovskou nezodpovědnost. „Takový řidič může způsobit vážnou nehodu, na kterou mohou doplatit nevinní lidé,“ dodala.

Ocenila při tom řidičku, která neváhala a podezřelé chování řidiče kamionu na tísňovou linku nahlásila. „Na každé oznámení, které přijmeme na lince 158, policisté adekvátně zareagují. A stejně tak tomu bylo i v tomto konkrétním případě,“ uzavřela.

