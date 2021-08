Zlatého olympionika Lukáše Krpálka uvítala rodná Jihlava stříbrem

Krpálek se tentokrát do Jihlavy přijel podívat už čtyři dny po svém návratu z Japonska. „Když jsem sem posledně přijel, tak jsem si to moc užil. A proto, když mi volali, jestli bych mohl přijet znovu, snažil jsem se maximálně vyhovět. Najít co nejbližší termín,“ vysvětloval s úsměvem.



Bezmála dvoumetrového borce v Jihlavě přivítala primátorka města Karolína Koubová. „Jsem moc ráda, že se nás tu sešlo tolik. Že jste přišli přivítat Lukáše Krpálka i podruhé,“ poděkovala divákům. „A zajímalo by mě, jestli se tady potkáme i potřetí,“ obrátila se k dotazem na Krpálka.

„Samozřejmě pro to udělám maximum, aby se to povedlo,“ slíbil úspěšný český reprezentant. „Určitě nemám v plánu ještě končit a doufám, že to nebyla poslední tečka v mé kariéře.“

Už za tři roky by se jihlavský odchovanec mohl představit na olympiádě v Paříži. Otázkou však zní, zda zde bude obhajovat své letošní prvenství v supertěžké kategorii nad 100 kilogramů. „To je teď nejvíce kladená otázka,“ přiznal s úsměvem Krpálek.

„V úterý se to rozjelo a běží to do teď,“ smál se

„Před olympiádou bych řekl, že chci udělat comeback do nižší váhové kategorie (pod 100 kg - pozn. red.). Nicméně, teď se mi tam půjde těžko. S tím zlatým kovem,“ pokračoval Krpálek. „Dám si čas na to, si to rozmyslet. Uvidíme, jak se budu cítit.“

Před pěti lety, po premiérové zlaté olympijské medaili, Krpálek prožíval náročné období. Jako jediný český vítěz z Rio de Janeiro byl doslova na roztrhání. A příliš klidu si zatím neužil ani letos.

„V neděli večer jsme se vrátili do Čech, v pondělí jsem si vzal volno, chtěl jsem si užít rodiny. Od úterý se to rozjelo a běží to do teď,“ popisoval náročný program, kvůli kterému se v Jihlavě mohl zdržet pouze krátce.

„Objíždím velké akce, jezdím do televize a podobně. Je toho dost,“ líčí Krpálek. „Ale na druhou stranu to k tomu úspěchu patří. Jsem rád, že můžu někam přijet a ukázat zlatou medaili. A poděkovat fanouškům, všem co drželi palce.“

Je rád, že letos na podobné vítání není sám

S nabitým programem by si letos měl poradit snáz. „Jednak jsem na to už trošku zvyklý. A za druhé, olympijských vítězů je nyní naštěstí více. Takže to neschytám sám a rozdělím se o to s ostatními,“ připomněl úspěchy střelce Jiřího Liptáka, tenistek Kateřiny Siniakové a Barbory Krejčíkové a svého kamaráda, vodního slalomáře Jiřího Prskavce.

„Jsem za to hrozně rád. Po Riu to bylo opravdu hodně náročné a já nejsem člověk, který by si tohle všechno užíval. Když to má míru, je to fajn. Ale člověk chce být i s rodinou.“

Právě jeho nejbližší si Krpálka zatím příliš neužili. Dokonce ještě nedošlo ani na velkou rodinou oslavu. „Přivítali mě už na letišti a první, co po mě chtěli vidět, byla medaile. Takže jsem ji musel vytáhnout z kapsy,“ usmívá se otec dvou dětí, syna Antonína (5) a dcery Mariany (3). „Musím se s nimi hádat, ať mi ji vrátí, protože by ji furt tahali,“ směje se.

Kvůli zlaté olympijské medaili z Tokia už u Krpálků došlo i na slzy. „Včera jsem měl jednu akci, byl jsem celý den mimo a volala mi manželka, která vyzvedávala syna ve školce, že mě chce k telefonu. A on mi hrozně brečel, že jsem nepřišel já, že se kamarádům chlubil a chtěl ji ukázat,“ prozradil Krpálek. „Takže jsem mu musel slíbit, že ho dneska vyzvednu já. A že mu tam medaili dovezu.“

Děti si Lukáš může udobřit plyšovým ježkem

Za cenný kov dostal Krpálek od jihlavské primátorky květinu slunečnic. „Nemohla jsem si odpustit koupit kytku a předat ji. Měla jsem hrozné nutkání udělat to taky jednou naopak,“ vysvětlovala Koubová. „Myslím, že za všechny můžu říct, že jsme hrdí a jsme nesmírně rádi, že máme ne jednou, ale dvakrát zlatého olympionika. Myslím, že na to budeme vždycky vzpomínat.“

Dalším dárkem z někdejšího královského města, které v minulosti proslavila těžba stříbra, byla stříbrná plaketa Jihlavy. „Je malá, oproti té vaší. Ale tím, že je domácí, má své kouzlo,“ pokračovala Koubová, která Krpálkovi po pěti letech předala i stříbrnou cihličku.

„Protože jsme se tady potkali už jednou, zastupitelstvo města už jednou Lukášovi přiznalo stříbrnou cihličku. Ale protože to bylo po setkání tady na náměstí, asi už nebyl čas a cihlička nám zůstala na magistrátu. Takže předáváme i zpětně, za první zlato první cihličku. A já věřím, že za druhé zlato ještě jedna cihlička přibude,“ doplnila jihlavská primátorka.

Jihlava však nezapomněla ani na Krpálkovy děti. „Velmi pečlivě jsem sledoval, jak děti radostně vítaly Lukáše na letišti. A uvědomuji si, kolik času jim asi dluží. Takže jim posíláme dva jihlavské ježky, kterými si je může trochu udobřit,“ předal náměstek primátorky David Beke dva plyšáky.