Původní Hrdličkův motiv propletených tkaniček nechalo vedení městyse ještě doplnit o postavy a tváře ve skate stylu. „Jsme spokojeni. Dokonce jsem slyšel už i názor osmdesátiletého seniora, že se mu to líbí,“ podotkl Ryšavý.

Skatepark vybudoval městys loni na do té doby nevyužívaném prostranství v jihovýchodním rohu sportovního areálu v okříšské ulici U Stadionu.

Na místě ještě v jedné části areálu vznikne ochranná stěna, která odruší do okolí pronikající hluk z prostranství.

Kapela Pio Squad patří k tuzemských stálicím hiphopu. Vznikla pod starším názvem Jižní pionýři v roce 1998 v Jihlavě. Kapela získala mimo jiné v roce 2006 ocenění Anděl za album Punk is Dead a pak o deset let později v kategorii hiphop ocenění ve stejné soutěži za album Stromy v bouři.

Skupina je aktivní i v charitativní oblasti, ve spolupráci s organizací Adra uspořádala několik koncertů v Bangladéši s finanční sbírkou na podporu vzdělávání dětí. Skladba Čalantika byla věnována na podporu vzdělávání v nejchudších oblastech Bangladéše.

Skatepark v Okříškách byl otevřen přibližně před rokem. „Když jsme jej otevřeli, byly všechny prvky ze šedého betonu krásně čisté, ale trochu smutné. Ale to netrvalo dlouho, brzy se na nich objevily sprejerské výtvory. Jenže nebyly to žádné hezké kresby, jen čáranice a změť písmen, možná takříkajíc umělecké podpisy autorů. Rozhodně nic, co by skatepark zkrášlilo,“ vysvětlil Ryšavý rozhodnutí radních nechat skatepark zkrášlit profesionálním sprejerem.

Práce trvaly Hrdličkovi s přestávkami asi 14 dní. V Jihlavě patřil od poloviny devadesátých let k průkopníkům graffiti včetně jeho legálních forem.