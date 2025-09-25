Nemocnice v Pelhřimově nabízí nové parkoviště, přibylo 33 odstavných míst

Vybudování odstavné plochy, jež vyšlo investora – Kraj Vysočina – na bezmála šest a půl milionu korun, předcházela od letošního jara demolice původních, již nevyužívaných objektů knihovny, urologické ambulance a garáže.
Podle vedení nemocnice je nové parkoviště investicí, která reaguje na jednu z nejčastějších připomínek ze strany pacientů i zaměstnanců – nedostatek odstavných míst.
„Denně do naší nemocnice míří stovky pacientů i desítky jejich blízkých a stejně jako ve většině větších zdravotnických zařízení narážíme na omezené kapacity parkování,“ potvrdil ředitel nemocnice Radim Hošek.
Další parkovací projekt by mohl následovat
Doplnil, že součástí novostavby byla navíc také instalace moderního venkovního osvětlení a rozšíření kamerového systému.
Představitelé kraje navíc informovali, že pro pelhřimovské zdravotnické zařízení nejde určitě o poslední „parkovací projekt“.
„Společně s ředitelstvím nemocnice a samosprávou města Pelhřimova diskutujeme možnost výstavby parkovacího domu na pozemcích, které vlastní Kraj Vysočina v těsném sousedství nemocnice,“ doplnil vysočinský hejtman Martin Kukla