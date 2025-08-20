V Havlíčkově Brodě mají odpad pod kontrolou, město sbírá úspěchy v třídění

Městu Havlíčkův Brod se v posledních pěti letech výrazně zadařilo na poli odpadového hospodářství. Oproti roku 2020 občané vyprodukovali o třetinu méně komunálního odpadu, a naopak lépe třídili. Množství objemného odpadu pak kleslo o více než polovinu. Vedení města to přičítá změnám, které učinilo.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Michal Klíma, MAFRA

Nádoby na třídění odpadu do všech rodinných a řadových domů, lepší pokrytí veřejnými kontejnery, ale i omezení svozu na čtrnáctidenní frekvenci a změny v systému poplatků. To jsou podle vedení města důvody, proč obyvatelé Havlíčkova Brodu výrazně zlepšili třídění odpadů.

„Pokles množství směsného odpadu o 30 procent oproti roku 2020 je přímým výsledkem změny systému svozu a zavedení door-to-door sběru papíru a plastu přímo od domů,“ konstatoval starosta města Zbyněk Stejskal (ODS).

Nový výpočet zdražil odpad rodinám v bytovkách, lidé musejí popelnici přihlásit

Za zásadní zlepšení považuje i výrazný pokles odevzdaného objemného odpadu. Ve sledovaném období se jeho produkce snížila o 53 procent. Starosta to přičítá zavedení systému evidence pomocí odpadových karet ve sběrných dvorech.

„Snižování množství odpadu ukládaného na skládku je pro nás klíčovým krokem k tomu, abychom se efektivně připravili na blížící se zákaz skládkování,“ podotkla brodská místostarostka Marie Rothbauerová. Se zákazem ukládání odpadu na skládku česká legislativa počítá od roku 2030.

Jedno ocenění za druhým

O tom, že se vedení města daří nakládání s odpady zlepšovat, svědčí i celostátní ocenění, jež v této oblasti v posledních letech sbírá jedno za druhým a doslova „září“.

V roce 2024 Havlíčkův Brod zvítězil v soutěži Odpadový Oskar v kategorii Skokan roku. Letos v červnu se stal Zelenou obcí roku v kategorii statutárních velkých měst.

Brod stanoví poplatek za odpad podle velikosti popelnice. Více třiďte, žádá

Uznání se městu dostalo za komplexní přístup k ochraně životního prostředí, zapojení obyvatel do ekologických aktivit a modernizaci odpadového systému.

K tomu se přidalo i vítězství v soutěži O křišťálovou popelnici, udělované za nejlepší výsledky v třídění odpadu mezi všemi obcemi v České republice.

