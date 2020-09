Proti úložišti radioaktivních odpadů na Hrádku se postavila i Jihlava

Území se nachází v katastru šesti obcí - Dolní Cerekev, Rohozná, Cejle, Nový Rychnov, Hojkov a Milíčov. Ty se dlouhodobě proti hlubinnému úložišti staví. Argumentují například ohrožením zdrojů pitné vody pro vodní nádrže Hubenov a Švihov.

Jihlavští zastupitelé hlubinné úložiště odmítli a také odsouhlasili podporu změny legislativy v tom, aby se dotčené obce staly rovnoprávnými účastníky v rozhodovacím procesu o umístění úložiště.

„Pravdou je, že SÚRAO nekomunikuje s dotčenými obcemi tak, jak by měla,“ poznamenal například zastupitel Rudolf Chloupek (ČSSD) a doplnil, že by se dotčené orgány měly zabývat i výzkumem a možnostmi, jak vyhořelý odpad zužitkovat jiným způsobem než uložením a zabetonováním pod zem.

Rozhodnutí jihlavských zastupitelů kvitoval starosta městyse Dolní Cerekev Zdeněk Dvořák. „Chci poděkovat Jihlavě, že se za nás postavila. Tvrdíme totiž, že vznik úložiště bude mít dopad mnohem širší. Nedopadne jen na šestici obcí, ale na celý region,“ řekl.

„Načasování návrhu před volby nebylo šťastné“

Návrh na nesouhlas s možným umístěním stavby hlubinného úložiště Hrádek přijalo 25 jihlavských zastupitelů, zdrželo se devět, nikdo nebyl proti.

„Důvod, proč se zdržím, je v tom, že načasování hlasování v zastupitelstvu před volbami není šťastné. Byla naplánována debata se Správou úložišť radioaktivních odpadů, měla by být rozprava s veřejností, aby diskuse byla racionální na základě argumentů, a ne emocí,“ vysvětloval uvolněný radní Daniel Škarka (Fórum) důvody, proč se zdržel hlasování.

Právě načasování hlasování do doby před krajskými volbami část zastupitelů kritizovala.



„Kdybychom tento materiál předložili o měsíc později, nic by se nestalo a debata by mohla být otevřenější. Máme tu materiál, který by mohl sloužit k úvaze pro ministra obchodu, vládu či jiné organizace. Ale obávám se, že se objeví argumentace, že rozhodnutí padlo v předvolební kampani. Bojím se, abychom si tím více neublížili,“ varoval zastupitel Jiří Pokorný (ANO).

Krajští zastupitelé úložiště neodmítli, návrh neprošel

Téma úložiště jaderného odpadu bylo 8. září i na programu krajského zastupitelstva. Návrh na vyslovení nesouhlasu pro krajskou samosprávu připravili opoziční lidovci. Krajská rada ho doporučila schválit. Nicméně nakonec se proti úložišti vyjádřilo jenom osm krajských zastupitelů, nikdo nebyl proti a tři zastupitelé se hlasování zdrželi. Dalších 21 členů krajského zastupitelstva vůbec nehlasovalo, a návrh tedy nebyl přijat.

Odmítnutí úložiště v lokalitě Hrádek je podle zastupitele Rudolfa Chloupka v pořádku. „V případě krajského návrhu se to vztahovalo na celé území Kraje Vysočina. Nemohl jsem hlasovat, protože k tomu nemám dost informací,“ uvedl Chloupek, který je i krajským zastupitelem a zmínil například možnost ukládání odpadu v uranovém dole v Rožínce.

Rada SÚRAO v červnu schválila zúžení možných lokalit pro hlubinné úložiště jaderného odpadu v Česku z devíti na čtyři. Z Vysočiny na seznamu zůstaly Horka na Třebíčsku a Hrádek na pomezí Jihlavska a Pelhřimovska. Finální slovo bude mít vláda.

Oponentura by měla být hotova do konce roku

Ještě před tím však bude vyhotovena oponentura. „Spojili jsme se s panem ministrem Havlíčkem a máme přislíbeno, že oponentura posudku poradního panelu expertů by měla být hotova na přelomu tohoto a příštího roku. A teprve následně by měla vláda rozhodnout o zúžení lokalit z devíti na čtyři,“ uvedl Zdeněk Dvořák.

Lokalita hlubinného úložiště radioaktivního odpadu má být definitivně vybrána do roku 2025. Do provozu by pak mělo být uvedeno o čtyřicet let později.

