„To víte, že mi to nevyhovuje. Dokud jsme měli kontejnery tady kousek u vchodu do parku, tak jsem třídila. Ale co ho zrušili, netřídím. Nebudu s pytlem chodit třikrát týdně někam půl kilometru daleko. Na to už nemám ani věk, ani zdravé nohy,“ rozčilovala se paní Božena, jedna ze starších obyvatelek Věžní ulice.

Nejnovější údaje tvrdí, že průměrná vzdálenost k nejbližšímu sběrnému místu v České republice je necelých 90 metrů, přičemž sběrná síť se každým rokem zhušťuje. To však pro centrum Jihlavy a jeho okolí neplatí ani omylem.

„Je to dané strukturou historického centra a prostorem v uličkách. Není možnost, kam nádoby nějakým reprezentativním způsobem umístit,“ tvrdí Žaneta Manová z odboru životního prostředí na jihlavském magistrátu.

Město proto situaci řeší umisťováním kontejnerů přímo v jednotlivých domech.

„Už je to pár let, co jsem byl na městě požádat o kontejner na plasty a papír pro svůj dům. Úředník byl zprvu nadšený, že chci třídit, ale jen do doby, než mu z počítače vyjelo, že mám barák sto metrů od veřejných nádob. Jenže do nich se nic nevejde, věčně je kolem nich nepořádek. Naštěstí o rok později tu minimální vzdálenost zrušili či zkrátili, tak jsem popelnice na tříděný odpad dostal,“ sdílí svoji zkušenost Vladimír Říha, majitel jednoho z jihlavských domů.

„Vozte odpad rovnou do sběrného dvora“

Jenže zmiňovaná varianta není pro každého. „Když jsme to na magistrátu řešili my, tak nám taky nabídli kontejnery, ale ty u nás nejsou kam dát, nemáme na ně místo. Nakonec nám řekli, ať vozíme odpad do sběrného dvora,“ prozrazuje Marek Nekvinda, předseda výboru Společenství vlastníků jednotek obytného domu v Husově ulici.

On sám prý nosí roztříděný odpad zhruba 300 metrů od domu. „Dřív jsme měli kontejnery přímo naproti baráku, město to místo financovalo z evropských peněz. Jenže dotace skončily a s nimi zrušili i kontejnery,“ krčí rameny.

Obyvatelé centra Jihlavy tak vlastně mají tři možnosti. Buď budou třídit a s odpadky pak vyrazí hledat nejbližší veřejné „hnízdo“ na separovaný odpad, například formou procházky...

„Já to tak dělám v rámci venčení našeho Čendy, ale samozřejmě bych raději uvítala víc možností,“ svěřuje se obyvatelka domu ve Věžní ulici.

Druhou možností je odvážet tříděný dopad autem do sběrného dvora, což ale popírá původní ekologickou myšlenku. A nebo prostě od třídění upustit.

„Je to osobní zodpovědností každého občana. My prostě nedokážeme zajistit víc míst, protože je tlak, aby byl veřejný prostor v památkové rezervaci reprezentativní,“ trvá na svém úřednice z magistrátu.

Třídění odpadu je nicméně povinností každého občana. A za nedodržení může obecní úřad uložit hříšníkovi pokutu až 100 tisíc korun! V praxi se toho ale zřejmě běžný člověk bát nemusí. Alespoň v případě Jihlavy. „My kontrolujeme podnikatelské subjekty a tam ta kontrola probíhá podle zákona o odpadech,“ hlásí Manová.