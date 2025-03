Odpad by Brod mohl vozit do nové spalovny v Plané, řeší i bateriové úložiště

8:54

Komunální odpad z Havlíčkova Brodu by se mohl likvidovat v nové spalovně v Plané nad Lužnicí na Táborsku. A její provozovatel by mohl na oplátku v Havlíčkově Brodě u rozvodné stanice Mírovka zřídit velké bateriové úložiště. Vyplývá to z memoranda, jež brodská radnice uzavřela se společností C-energy.