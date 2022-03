Skládce u Meziříčí dochází kapacita, přemění se v překladiště odpadu

„Město Velké Meziříčí vyprodukuje za rok něco přes 2 000 tun směsného komunálního odpadu, a pokud připočtu ještě velkoobjemový, tak je to kolem 2 600 tun ročně. Když bych k tomu přidal dalších 35 obcí, z nichž odpad také svážíme, tak se už dostáváme na množství zhruba pět a půl tisíce tun za rok,“ vyčíslil Jaroslav Mynář, jednatel TS VM.

Nezadržitelně se plnící skládka je jedním z důvodů, proč chystá společnost v součinnosti s městem, pro něž zajišťuje svozy, v odpadovém hospodářství nemalé změny. Ty by ostatně stejně musely dříve či později přijít.

Nový zákon o odpadech totiž už od loňska postupně prodražuje skládkování směsného komunálního odpadu tak, aby se stal tento způsob tím nejméně výhodným řešením, jak s ním nakládat. Od roku 2030 pak už bude jeho skládkování zcela zakázáno.

Směsný komunální odpad proto plánují TS transportovat, stejně jako některá další města v kraji, do brněnské spalovny. „Předběžnou dohodu máme s firmou SAKO Brno. Odpady z Velkého Meziříčí a jeho okolí plánujeme vozit do jejich Zařízení na energetické využívání odpadu (ZEVO),“ upřesnil Mynář.

Město by mohlo uspořit stovky tisíc za rok

Jinak už dále nevyužitelný odpad se tam změní v tepelnou energii; lidé se díky němu ohřejí. „Bude nejen ekologicky zlikvidován, ale město tak navíc ušetří i nemalé finanční prostředky,“ okomentoval meziříčský místostarosta František Smažil.

Dle aktuálních propočtů TS by se mělo jednat o úsporu v řádech sta tisíců korun ročně. „Jak se každým rokem bude snižovat zákonem stanovené množství odpadu na osobu, které lze za nižší poplatek ukládat na skládce, bude i ekonomická návratnost rychlejší. Na druhou stranu se dá ale i předpokládat, že také cena energetického využití půjde nahoru,“ míní Mynář.

Aby mohl obsah popelnic zamířit do Brna, musí však dojít ještě k vybudování překladiště. Jeho vznik v prostorách současné skládky nedávno posvětili meziříčští zastupitelé. Náklady na výstavbu činí 8,7 milionu korun.

„Bude to betonová plocha o velikosti 24 krát 27 metrů, s dvoumetrovými boky a zhruba čtyřmetrovou betonovou stěnou,“ přiblížil Mynář.

Nové auto bude schopno odvézt 25 tun odpadu

Na překladišti bude končit veškerý směsný komunální a velkoobjemový odpad, dále třeba svoz ze hřbitovů či odpadkových košů. „V podstatě půjde o všechny spalitelné nebo energeticky využitelné odpady. Skládka pak bude sloužit pouze k uložení například inertních materiálů, zeminy či kameniva. Množství odpadu, co tam budeme ukládat, se sníží na zhruba jednu pětinu. Tím se značně prodlouží životnost skládky, která by jinak během pár let končila,“ shrnul jednatel TS.

Společnost kvůli transportu odpadu z překladiště do Brna koupí i nové vozidlo. Pořídit chce auto s přívěsem na převoz velkých kontejnerů. Na soupravu se má vejít přibližně 25 tun odpadu.

Podle Mynáře nejsou plány na výstavbu překladiště žádnou novinkou - pracovat se na nich začalo již v roce 2013. Cestu k realizaci však zbrzdily církevní restituce. Skládka se totiž nachází na pozemcích původního děkanského dvora.

„Po letech soudů kvůli církevním restitucím, které nedávno vyhrál stát, máme jasno, co bude se skládkou, jak se majetkově vypořádat a kam můžeme překladiště umístit,“ uvedl jednatel. Vlivem časové prodlevy musel být tedy nachystán další, aktualizovaný projekt. K jeho realizaci má dojít ještě letos, stejně jako k pořízení nového vozidla.