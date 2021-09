Třiďte odpad už doma, nabádá Světlá. Obyvatelům rozdá nádoby a omezí svoz

„Zatím půjde o jakousi zkušební oblast, týkat se bude pouze obyvatel sídliště Na Kalvarii. Po nějaké době efekt změny vyhodnotíme. Pokud se osvědčí, jak předpokládáme, rádi bychom novinku rozšířili do celého města,“ říká světelský starosta František Aubrecht.

Světlá postupuje stejně jako mnohá jiná města v regionu. Že si od nich brala vzor, ani starosta nikterak nezastírá. Už od podzimu chce podobný systém začít zkoušet například Havlíčkův Brod ve své místní části Perknov.

„Systém odpadového hospodářství musíme změnit. Největším důvodem je nutnost omezení skládkování a prudký nárůst cen za něj,“ vysvětluje Aubrecht.

Letos totiž vstoupil v platnost nový zákon o odpadech, který přinesl i nové povinnosti pro obce a města. Ty musí zajistit zvyšování míry třídění a omezovat množství směsného komunálního odpadu.

„Jedním z nástrojů zákona je postupné zvyšování skládkovacího poplatku. Jeho výše se časem dostane na úroveň poplatku za spalování odpadů. Proto je důležité vytřídit co nejvíce využitelných složek,“ dodává Jitka Gögeová ze světelského odboru životního prostředí.

Míra třídění musí z 22 procent stoupnout na 60

Právě Světlé se tento problém týká enormně. Podle sdělení úřadu obyvatelé města vyprodukují ročně v průměru 252 kilogramů komunálního odpadu a 118 kilogramů toho velkoobjemového, což je oproti jiným městům na Vysočině až příliš. „Míra třídění odpadů je pouze 22 procent,“ poznamenala Gögeová.

Aby Světlá splnila požadavky nové legislativy, potřebuje tato čísla radikálně změnit. Například v roce 2025 by měli lidé vyprodukovat nejvýše 160 kilogramů komunálního odpadu. V roce 2029 pak pouze 120 kilo a míra třídění by měla přesáhnout 60 procent. Změna v systému svozu má být cestou, jak se novým číslům přiblížit.

V posledních týdnech tak městský úřad spolu s technickými službami rozjel informační kampaň. Dotčeným obyvatelům sídliště Na Kalvarii, což je okrajová část na jižním břehu Sázavy u výpadovky na Humpolec, přišly do schránek letáky s instrukcemi a vysvětlením situace.

Během podzimu pak do každé domácnosti dodají barevné popelnice na papír, plast a bioodpad. Tyto nádoby od nového roku budou sváženy přímo od domů jako klasické popelnice, takže lidé s vytříděným odpadem nebudou muset nikam chodit.

Svoz komunálu se omezí, poplatky zůstanou

„Nádoby na papír a plast budou sváženy jedenkrát za měsíc, nádoby na směsný komunální odpad a bioodpad budou sváženy jednou za 14 dní,“ prozradila Jitka Gögeová s tím, že přesný harmonogram a další podrobnosti budou ještě do konce roku upřesněny.

Obyvatel jiných částí města se zatím změna týkat nebude. „Nadále v nich zůstane zachován týdenní interval svozu směsného komunálního odpadu,“ ujistil František Aubrecht.

Stejný zřejmě zůstane i poplatek za svoz a uložení odpadu. Ten ve Světlé nad Sázavou momentálně činí 600 korun za osobu a rok, přičemž tuto sumu platí i důchodci, děti či chataři. Podle vedení města se výše poplatku nejspíš měnit nebude, stejná zůstane i pro obyvatele sídliště Na Kalvarii.

Prodloužení intervalu svážení komunálního odpadu na dva týdny ovšem zatím v každém městě způsobilo minimálně v prvních měsících mnoho problémů a stížností. Zvláště tam, kde k takovému kroku došlo na sídlištích. Než si lidé na změnu zvykli, byla kontejnerová stání přeplněná. Odpadky se válely všude kolem a místem se linul zápach, který lákal hlodavce či ptactvo.

Žďáru se úprava osvědčila, ušetřil statisíce

Čtrnáctidenní svoz komunálního odpadu ale v řadě měst úspěšně funguje. Už roky například v Telči, nedávno novinku zaváděl Havlíčkův Brod nebo Chotěboř, od loňského září se po dvou týdnech sváží odpad i ve Žďáře nad Sázavou.

Tam se to týká všech rodinných domů ve městě i jeho místních částech, s výjimkou čtvrti Žďár 1, kde by vzhledem k rozmístění domů bylo oddělování svozu neefektivní. Jenže během léta se komunální odpad vyvážel z hygienických důvodů jednou do týdne. Až v říjnu se radnice opět vrací k delšímu intervalu a svozu pouze v sudé týdny. V týdnu do 11. do 17. října tedy popelnice u rodinných domků poprvé od léta vyvezeny nebudou.

„Provoz čtrnáctidenního svozu se již osvědčil, jelikož od září 2020 do konce května 2021 ušetřil zhruba 400 tisíc korun z rozpočtu města,“ uvedla žďárská místostarostka Ludmila Řezníčková s tím, že díky změně také popeláři nevyváželi poloprázdné nádoby.