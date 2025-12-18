O zisk ze skládky přišla, přesto nezdražuje. Přibyslav mění systém svozu odpadu

Od nového roku chystá změny v systému svozu a ukládání odpadu Přibyslav, čtyřtisícové město na Havlíčkobrodsku. Souvisí se snahou co nejvíce třídit a co nejméně produkovat komunální odpad. Jeho skládkování zdražuje a do pěti let má skončit. Přibyslav velkou skládku sice provozuje, zisk už z ní ale nemá.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: SXC

Přes šest stovek přibyslavských domácností se zatím dobrovolně zapojilo do programu door-to-door. Nějaký čas už funguje například v Havlíčkově Brodě, Přibyslav se přidá od ledna. Spočívá v třídění odpadu už v domácnostech, odkud se i tříděný odpad bude svážet. Lidé, kteří si zažádají o barevné nádoby, tak nebudou muset ke kontejnerům.

Poplatek za uložení odpadu na skládku se sice výrazně zvyšuje, mnohem rychleji ale roste podíl, který z toho připadne státu na úkor obcí. V tuto chvíli nám zisk stěží pokryje samotný provoz skládky.

Martin Kamarádstarosta Přibyslavi

„Plánujeme nově svážet komunální odpad vždy jednou za dva týdny. Týdny mezi tím budeme střídat svoz plastů a papíru,“ popsal novinku přibyslavský starosta Martin Kamarád (ODS). Kdo si o to zažádal, získal od města očipované sběrné nádoby. Naopak s rozvojem door-to-door systému z města postupně mizí veřejná kontejnerová hnízda.

I přes novinku zůstane svoz odpadu v Přibyslavi v příštím roce jedním z nejlevnějších na celé Vysočině. Obyvatelé zaplatí pouhých 250 korun na hlavu a rok. Bez nároku na slevy. „Je to jakási forma daně za odpad. Až se door-to-door systém zaběhne, ceny upravíme tak, abychom odměnili ty, kteří odpad třídí,“ naznačil starosta.

Přibyslav přijde o skládku. Svoz odpadu se změní, pohodlná a levná doba končí

Platit tak málo za odpad si Přibyslav mohla vždy v minulosti velice snadno dovolit. V místní části Ronov nad Sázavou totiž provozuje jednu z největších skládek komunálního odpadu na Vysočině, která do městské pokladny přinášela mnohamilionové zisky. Ty se před lety blížily až dvaceti milionům korun ročně.

Jenže ty doby jsou nenávratně pryč. „Poplatek za uložení odpadu na skládku se sice výrazně zvyšuje, mnohem rychleji ale roste podíl, který z toho připadne státu na úkor obcí. A zároveň množství ukládaného odpadu rok od roku klesá. V tuto chvíli nám zisk stěží pokryje samotný provoz skládky,“ porovnal Martin Kamarád.

Kapacita ronovské skládky navíc bude velmi brzy vyčerpaná. V příštím roce začne příprava posledního pole, které je možné ještě zaplnit. Vzhledem ke snižování množství nově ukládaného odpadu pod dva tisíce tun měsíčně by pole mělo vydržet do konce životnosti skládky.

