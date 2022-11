Kolik vyhodíte, tolik peněz zaplatíte. Brod přemýšlí o revoluci v odpadech

„Jsou města, kde to funguje a kde bychom se chtěli inspirovat. Zatím je v tom ale spousta nejasností. Bude to vyžadovat důkladnou přípravu i mnohé investice,“ poznamenal starosta Zbyněk Stejskal (ODS).

„A hlavně to bude chtít velkou osvětu mezi obyvateli města,“ doplnil ho opoziční zastupitel Tomáš Hermann (Společně pro Brod).

Ve zkratce by mělo jít o to, systém nastavit tak, aby lidé platili tolik, kolik odpadu sami vyprodukují. Uvažuje se, že by výše platby mohla být podle hmotnosti či objemu jejich odpadu, případně podle velikosti popelnice.

Dle vedení města by to občany více motivovalo třídit a do komunálního odpadu toho vyhazovat co nejméně. Čím víc odpadu by od nich popeláři odvezli, tím vyšší by konkrétní domácnost měla poplatek.

„Zatím je to jen myšlenka, která není blíže rozpracovaná. Bude to chtít snímací rámy na kukavozy, které by množství odpadu evidovaly a párovaly je s QR kódy na popelnicích. Problémové by mohlo být třeba rozpočítání v případě bytových domů a společných kontejnerů. Nevíme, jak přesně to uchopit, je to k debatě,“ nastínil Zbyněk Stejskal.

Do budoucna Havlíčkův Brod rovněž uvažuje, že by místo neustále zdražujícího se skládkování v Ronově nad Sázavou vozil odpad do spaloven v Brně nebo Opatovicích.

„Jednáme s nimi o podmínkách a cenách,“ prozradil starosta. Pro takové účely město připravuje velké investice do sběrného dvora, kde by mělo vzniknout nové překladiště odpadu.

Příští rok se platba zvedne o 120 korun

Už příští rok si ale lidé v Havlíčkově Brodě za svoz a uložení komunálního odpadu připlatí. Zastupitelé se shodli na zvýšení poplatku na 840 korun za osobu. Do letošního roku se v Havlíčkově Brodě za vyvážení odpadu platilo 720 korun. Poplatek se tak zvýší o 120 korun na osobu.

„Vychází to na deset korun za měsíc. Není to nic výrazného. Zákon nám dovoluje jít až na 1 200 korun za osobu a rok. Stále jsme ve střední hladině,“ uvedl starosta.

Podle něj je důvodem ke zdražení inflace a všeobecný růst cen. Výrazně se oproti loňsku zvýšila cena pohonných hmot, nafta je až o třetinu dražší. Víc se platí i za skládkování. „Snažili jsme se výši poplatku držet, co to šlo. Dál už to ale opravdu nešlo,“ poznamenal starosta.

Částku 840 korun zaplatí všichni dospělí obyvatelé města. Zachovány ale zůstaly dosavadní slevy. Děti do 18 let přijde poplatek na polovinu, tedy 420 korun. Čtyřčlenná rodina tak po Novém roce dostane složenku na celkem 2 520 korun. Seniorům nad 70 let zůstane sleva dvacet procent, platit tudíž budou 672 korun.

I při zdražení bude město výrazně doplácet

Zastupitelstvem novela vyhlášky prošla téměř jednomyslně. Výhrady měl pouze jediný zastupitel KSČM ve sboru Milan Plodík. „Očekával bych, že výše poplatků zůstane i pro rok 2023 stejná. Občané bojují s inflací, zvyšují se jim i ostatní výdaje. Mohli jsme jim trochu pomoci,“ konstatoval.

Podle propočtů ekonomického odboru by na poplatcích za odpad mělo město v příštím roce vybrat zhruba 17,5 milionu korun. To je částka přibližně o dva a půl milionu vyšší než v roce letošním.

„Přesto i nadále bude město celý systém nakládání s odpady výrazně dotovat,“ upozornil starosta Stejskal.

V příštím roce by celé odpadové hospodářství mělo Brod stát 48 milionů korun. Oproti tomu výnos, do něhož vedle poplatků patří třeba i prodej vytříděných surovin či platby za uložení například stavebního odpadu, má činit 23 milionů. Rozdíl město doplácí.

„Je třeba si uvědomit, že na výdajové straně není jen svoz a uložení odpadu na skládku, ale třeba i zajištění a údržba odpadkových košů, kontejnerových stání, provoz sběrného dvora či třeba přistavování velkoobjemových kontejnerů,“ dodal Stejskal.