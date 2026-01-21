Žďár letos otevře re-use centrum za miliony, nábytek tam ale lidé neodloží

Po několika letech plánů a příprav se letos obyvatelé Žďáru nad Sázavou dočkají městského re-use centra. Prostor dávající šanci použitým, ale stále funkčním věcem vznikne v Jihlavské ulici. Pro odložení nábytku a jiných velkých předmětů ale v zázemí za více než tři miliony korun místo nebude.

„Na počátku ledna jsme předali firmě staveniště budoucího re-use centra. Stavba má být hotova do osmi měsíců od předání, tedy ještě v průběhu letošního roku,“ informoval žďárský místostarosta Rostislav Dvořák. Novinka se podle něj bude nacházet v těsné blízkosti stávajícího sběrného dvora společnosti AVE, na okraji města u výpadovky na Jihlavu.

Budoucí žďárské re-use centrum má vzniknout úpravou jedné z hal v těsné blízkosti sběrného dvora (na snímku) v Jihlavské ulici.
„Projekt spočívá v přestavbě ocelové haly, která dříve sloužila jako sklad a dílna. Tento objekt nyní dostane potřebné přípojky sítí, projde zateplením, výměnou oken a dveří a vznikne tam i zázemí pro provozovatele, tedy mimo jiné kanceláře nebo sociální zařízení,“ vyjmenoval místostarosta s tím, že tato přestavba a úpravy vyjdou na bezmála 3,4 milionu korun. Většinu nákladů – zhruba 2,4 milionu – ale pokryje město z dotace.

„Výsledkem by měl být prostor pro opětovné využití vysloužilých věcí, které by jinak skončily jako odpad na sběrném dvoře. Naším cílem je vzniku tohoto typu odpadu předcházet a řadě věcí, které jsou dosud funkční, ještě prodloužit jejich životnost,“ přiblížil Dvořák pohnutky, jež ke zbudování re-use centra radnici vedly.

Město chce do budoucna získat více prostoru

Avšak i přes nemalé finanční náklady, na něž výstavba zařízení vyjde, tam lidé budou moci nosit pouze předměty menších rozměrů. V tuto chvíli se počítá s možností odložení například pro dětské autosedačky, odrážedla, různé sportovní potřeby, knihy, hračky, dekorace nebo nádobí a potřeby pro domácnost.

„V případě nábytku by se tedy mohlo případně jednat jenom o menší kousky, jako jsou třeba židle, poličky či malé stolečky,“ nastínila mluvčí žďárské radnice Blanka Sobolová. Pro skříně, postele, velké stoly, lavice nebo třeba kuchyňské linky místo nebude.

Žďár chce rozšířit síť sběrných dvorů, město plánuje také dvě re-use centra

Právě možnost odložení nábytku ale ve městě velmi chybí. Pokud se lidem nepovede tento objemný materiál prodat nebo někomu věnovat za odvoz přes inzerát, obvykle předměty končí na sběrném dvoře či v kontejnerech při pravidelném žďárském svozu velkoobjemového odpadu.

Případně se lze vypravit do re-use centra v jiném městě, kde je přijímán také nábytek, byť zpravidla pouze tvrdý, nečalouněný - například do Jihlavy. „Přitom zrovna možnost odložení nebo naopak využití nábytku bych uvítala. Nedávno jsme pomáhali vybavovat známým byt a docela složitě jsme sháněli ucházející skříně, postel a další věci. Něco jsme pořídili přes Facebook, něco v bazaru v Hlinsku,“ popsala Hana Krejčová ze Žďáru.

Dle vedení města ale předpokládané velikostní omezení v re-use centru nemusí být finální. „Začínáme. Dosud tady takové zařízení nebylo – a chybělo, to otevřeně přiznávám. Do budoucna je určitě snahou usilovat v této lokalitě i o větší prostory, abychom mohli sortiment rozšířit,“ shrnul žďárský starosta Martin Mrkos.

Nabídka bude prezentována i na sociálních sítích

Nové zázemí v Jihlavské ulici nebude sloužit ani pro použité elektrospotřebiče, třeba pračky či ledničky. „V tomto případě by totiž město muselo zaměstnávat revizního technika, aby ověřil a zaručil funkčnost a bezpečnost odložených přístrojů,“ vysvětlila Sobolová. Ta také doplnila, že provozní řád a další detaily týkající se fungování centra jsou zatím stále v přípravě.

Jisté v tuto chvíli je, že provozovatelem bude město, a to pravděpodobně ve spolupráci s firmou AVE. Pracovník, který bude mít zařízení na starosti, se postará rovněž o prezentaci přinesených věcí na sociálních sítích, aby měli případní zájemci přehled o tom, jaká plejáda předmětů je aktuálně k dispozici. „Na přinesené věci se tak budou moci lidé, kteří něco shánějí, nejprve podívat, aniž by museli fyzicky přijet,“ podotkla Sobolová s tím, že centrum pro opětovné využití odložených věcí by mělo být otevřeno dva až tři dny v týdnu.

Velké Meziříčí chce předcházet vzniku odpadů, v dubnu otevře re-use centrum

Možností, kam věnovat drobnější předměty, už mají Žďárští poměrně dost. „Osvědčily se takzvané re-use stolečky, přičemž jeden máme přímo na městském úřadě, kde slouží převážně zaměstnancům,“ zmínil Dvořák. Další takové stolečky jsou v několika mateřských školách ve městě; u vchodu do relaxačního centra má zase veřejnost k dispozici re-use skříň. „Tento systém zatím dobře funguje. Vždy ale záleží hlavně na iniciativě personálu a jeho ochotě se o prostory starat,“ dodala Sobolová.

V Novém Městě je největší zájem o dveře a skříně

Re-use centra už dlouhodobě nabízejí své služby v řadě měst napříč krajem. Použité, leč stále funkční věci, a to včetně nábytku, lze odkládat třeba v Jihlavě, Pelhřimově, Třebíči nebo dokonce v desetitisícovém Novém Městě na Moravě, nedaleko Žďáru. Novoměstští mají tuto možnost v areálu sběrného dvora k dispozici už několik let. „Největší zájem je hlavně o různé typy dveří, ty se nám tu střídají nejčastěji. Dále jdou dost na odbyt skříně,“ popsal Ondřej Šandera, jednatel tamních Technických služeb.

Kromě těchto zmíněných objemnějších předmětů ale místní v re-use centru s názvem Druhý život věcem samozřejmě odkládají i drobnější materiál. Zájemci, jimž se pak sortiment hodí, mohou hodit do kasičky finanční příspěvek. Ten je posléze investován do zkvalitnění odpadových služeb.

„Pokud nám na sběrný dvůr obyvatelé přivezou nějaký pěkný kousek nábytku, snažíme se ho dát stranou, kdyby se někomu ještě hodil. Prostory ale nejsou nafukovací, takže samozřejmě na nějakou omezenou dobu. Lidé, kteří něco shánějí, mnohdy ale volají předem a vyptají se, co máme k dispozici,“ přiblížil funkční praxi Šandera.

