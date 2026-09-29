Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Žďár otvírá re-use centrum. Sníží množství odpadu, ale s nábytkem nepomůže

Autor:
  8:37
Konečně se i Žďár nad Sázavou řadí k městům, kde mohou lidé využít služeb re-use centra. Třetí říjnový den zahájí ve městě provoz Cirkulárka. Nové zařízení, jak název napovídá, má pomoci k další cirkulaci nepotřebných věcí, jež může někdo ještě využít. Zájemci ho najdou v Jihlavské ulici.

„Jedná se o nově zrekonstruovanou halu bývalých uhelných skladů, která se nachází vpravo vedle vjezdu do sběrného dvora. Autem je možné zajet až přímo k objektu,“ popsal žďárský místostarosta Jaroslav Hedvičák.

Doplnil, že náklady na vybudování Cirkulárky přesáhly čtyři miliony korun. Více než polovinu této částky však pokryla radnice z dotace.

Do re-use centra mohou zájemci odložit věci, které se jim už doma nehodí, jinému člověku by přitom mohly ještě posloužit. „Musejí být ale stále funkční, kompletní, použitelné a čisté. Prostě takové, že byste se je nezdráhali nabídnout svým přátelům,“ upřesnila mluvčí města Blanka Sobolová.

Věci, které by možná skončily v odpadu. Díky bazaru na náměstí si je však rozebrali zájemci, a zbytek zamířil do re-use centra.
Věci, které by možná skončily v odpadu. Díky bazaru na náměstí si je však rozebrali zájemci, a zbytek zamířil do re-use centra.
Nové re-use centrum Cirkulárka vzniklo v areálu sběrného dvora ve žďárské Jihlavské ulici.
Do Cirkulárky mohou lidé odkládat například hračky, nádobí nebo knihy.
9 fotografií

Doplnila, že základ pro budoucí nabídku Cirkulárky už utvořily předměty, které lidé donesli na nedávný žďárský swap neboli výměnný bazar. Na dekách rozložených přímo na náměstí se v pátek 18. září shromáždily především knihy, ale také hračky, nádobí, potřeby do domácnosti nebo třeba dekorace. Některé kousky si rovnou rozebrali zájemci z řad kolemjdoucích, část ale zbyla a poslouží právě pro Cirkulárku.

Kromě již zmíněných kategorií věcí z uskutečněného swapu lze v Cirkulárce odložit například ještě sportovní vybavení, CD a DVD nebo i drobný nepolstrovaný nábytek.

Naproti tomu nebude možné přijímat textil i textilní hračky, elektro, matrace, polštáře a peřiny, zvířecí hračky a pelechy, léky, chemikálie, pneumatiky nebo stavební materiál. Vhodnost vždy posoudí obsluha re-use centra, jež může donesenou věc odmítnout.

Na rozměrnější nábytek není dost místa

„Stopku“ má v Cirkulárce rovněž polstrovaný či rozměrnější nábytek. To je ale zrovna komodita, jíž se lidé často potřebují i přes její funkčnost zbavit, nebo některé kousky naopak shánějí - například v začátcích vybavování bytu. „Ve stávajícím místě bohužel prostory pro nábytek nejsou,“ zdůvodnila Sobolová s tím, že rozšíření zatím město neplánuje.

Celý projekt je dle radnice teprve v počátcích. Až poté, co se ukáže, jaký má veřejnost o využívání re-use centra zájem, bude vedení města řešit případné změny.

Žďár letos otevře re-use centrum za miliony, nábytek tam ale lidé neodloží

Předměty, jež lidé do Cirkulárky donesou, personál vytřídí a ocení. Následně je nabídne k prodeji. Zájemci si pak budou moct cokoli odnést, a to za symbolickou cenu od jedné desetikoruny po 200 korun.

„Zaplatit bude možné hotově nebo QR kódem,“ upřesnila mluvčí. Jasno ještě není ohledně provozovatele re-use centra, které bude zatím v pilotním režimu fungovat pod křídly města. Do budoucna ale Žďárští zvažují rovněž spolupráci s provozovatelem sběrného dvora. Více informací by mělo být známo poté, co radnice vysoutěží nového dodavatele odpadových služeb pro město.

Otevírací doba Cirkulárky je v úterý mezi desátou hodinou ranní a půl pátou odpoledne, a v sobotu od osmi hodin ráno až do poledne.

21. ledna 2026
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Aktivisté vtrhli do chovu, zveřejnili záběry uhynulých prasat. Policie je zadržela

Aktivistka v areálu chovu prasat v Markvarticích na Jihlavsku. (27. září 2026)

Přes 20 aktivistů obsadilo v neděli ráno chov prasnic v Markvarticích na Jihlavsku s cílem upozornit na podmínky v některých chovech. Další aktivisté s transparenty protestovali před bránou podniku....

Starostu odsoudili za zpronevěru, odvolat ho nestihli. Zkolaboval a je v nemocnici

Premium
Starosta Polné Jindřich Skočdopole (Nezávislí pro Polnou) je nejdéle sloužícím...

Poslední předvolební jednání zastupitelstva v Polné skončilo rozkolem poté, co byl na místě stažen bod o odvolání starosty Jindřicha Skočdopoleho (Nezávislí pro Polnou).

Český tým už Barcelonu nikdy neporazí. Legenda Sparty Frýdek dnes trénuje divizi

Premium
Bývalý sparťanský záložník a reprezentant, vicemistr Evropy Martin Frýdek od...

Kdysi už v nižší fotbalové soutěži jako trenér působil, v poslední době se však věnoval výhradně individuálním tréninkům mladých nadějí. Nicméně nedávnou nabídku z divizního Pelhřimova nakonec bývalý...

Rychlobruslařská hala na okraji Českých Budějovic? Jihočeský kraj nabídl prostor

Areál Složiště získal darem Jihočeský kraj od města České Budějovice. (10....

Sportovní areál a tréninkové centrum na Složišti v Českých Budějovicích roky slouží především pro fotbalisty. Jihočeský kraj před časem získal rozsáhlé pozemky blízko sjezdu z dálnice D3 od města a...

Že děti nejedí zeleninu? Samoobslužné bary ve školních jídelnách ukazují opak

Učitelé i personál jídelny potvrzují, že zájem dětí o saláty, zeleninu a ovoce...

„Povinná“ hruška, kompot, rajče či miska okurkového salátu k obědu? Na řadě škol na Vysočině se vydávají jinou cestou. Ovoce a zeleninu dostávají žáci i v atraktivnější podobě, navíc si tento doplněk...

Žďár otvírá re-use centrum. Sníží množství odpadu, ale s nábytkem nepomůže

Věci, které by možná skončily v odpadu. Díky bazaru na náměstí si je však...

Konečně se i Žďár nad Sázavou řadí k městům, kde mohou lidé využít služeb re-use centra. Třetí říjnový den zahájí ve městě provoz Cirkulárka. Nové zařízení, jak název napovídá, má pomoci k další...

29. září 2026  8:37

Český tým už Barcelonu nikdy neporazí. Legenda Sparty Frýdek dnes trénuje divizi

Premium
Bývalý sparťanský záložník a reprezentant, vicemistr Evropy Martin Frýdek od...

Kdysi už v nižší fotbalové soutěži jako trenér působil, v poslední době se však věnoval výhradně individuálním tréninkům mladých nadějí. Nicméně nedávnou nabídku z divizního Pelhřimova nakonec bývalý...

28. září 2026

Aktivisté vtrhli do chovu, zveřejnili záběry uhynulých prasat. Policie je zadržela

Aktivistka v areálu chovu prasat v Markvarticích na Jihlavsku. (27. září 2026)

Přes 20 aktivistů obsadilo v neděli ráno chov prasnic v Markvarticích na Jihlavsku s cílem upozornit na podmínky v některých chovech. Další aktivisté s transparenty protestovali před bránou podniku....

27. září 2026  14:32,  aktualizováno  18:14

Dvacet čtyři hodin ve vodě. Žďárští plavci pokořili rekordy z „osmdesátek“

Plavcům ze žďárského Čochtanklubu se povedlo pokořit rekord starý přes čtyři...

Kolik kilometrů lze uplavat za čtyřiadvacet hodin? Ve dne, v noci? Dvacítka ploutvových plavců z Čochtanklubu ze Žďáru nad Sázavou to o víkendu zkusila. K šedesátinám spolku si nadělili pokus o...

27. září 2026  17:37

Že děti nejedí zeleninu? Samoobslužné bary ve školních jídelnách ukazují opak

Učitelé i personál jídelny potvrzují, že zájem dětí o saláty, zeleninu a ovoce...

„Povinná“ hruška, kompot, rajče či miska okurkového salátu k obědu? Na řadě škol na Vysočině se vydávají jinou cestou. Ovoce a zeleninu dostávají žáci i v atraktivnější podobě, navíc si tento doplněk...

27. září 2026  9:15

Některým místům v Jihlavě se s rodinou cíleně vyhýbáme, říká lídr STAN Kabátek

Lídr STAN v komunálních volbách 2026 v Jihlavě Petr Kabátek. Je mu 36 let, je...

Pracuje jako auditor bezpečnosti informací na Krajském úřadě Kraje Vysočina, má malé děti a žije na sídlišti Březinky. Šestatřicetiletý Petr Kabátek vede do komunálních voleb v Jihlavě kandidátku...

26. září 2026

Suché lesy na Vysočině zkropil déšť, sběrači spěchají na hřiby

Aktuálně rostoucí druh, který navíc nebývá často červivý, je třeba hřib kovář.

Po několikaměsíční abstinenci mají milovníci houbaření svoji „drogu“ opět na dosah. A je znát, že jim chyběla. Sotva Vysočinu zkropily po suchých měsících první kapky deště, zaplnily se příjezdové...

26. září 2026  9:20

Výpadky signálu v jihlavské aréně pokračují, O2 se k technologii ostatních nepřipojil

Zákazníci v O2 jsou v jihlavské Horácké aréně stále bez spolehlivého signálu. Na řešení operátor pracuje už druhou sezonou.

I v druhé sezoně po otevření Horácké arény v Jihlavě přetrvávají problémy diváků, kteří jsou zákazníci O2. Stále mají značné problémy s připojením a využíváním mobilních služeb. Opakovaně na to...

25. září 2026  15:12

SPD v Jihlavě chce zlevnit parkování, posílit hlídky a sundat ukrajinskou vlajku

Koalice vedená SPD, jejímž lídrem je Petr Paul, jde do voleb především s plánem...

Jako policista se zabýval hospodářskou kriminalitou, měl zkušenosti s vedením vlastní firmy i výukou na policejní škole. Dnes působí ve finančním výboru kraje i města. A po mnoho let je i...

25. září 2026

Tradiční pouť po potížích začíná a bude ještě větší. Jenže zřejmě naposledy

Pouť bývala na náměstí ve Světlé nad Sázavou po desetiletí. Před čtyřmi roky ji vedení města kvůli rekonstrukci náměstí přesunulo do zámeckého parku. Jenže tam letos může jen pár atrakcí a zřejmě naposledy.

Svatováclavská pouť ve Světlé nad Sázavou, druhá největší na Vysočině, se i přes potíže týkající se ochrany životního prostředí uskuteční. A dokonce v největším rozsahu za poslední roky a na vícero...

25. září 2026  8:42

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Obyvatele trápí hluk, v podezření je průmyslová firma. Jde z dálnice, brání se

Premium
Společnost Kronospan zahájila zkušební provoz nové technologie pro zavedení...

Lidé z Pávova a Bedřichova, dvou místních částí Jihlavy, si dlouhodobě stěžují na noční hluk. Radnice krajského města se proto rozhodla spor mezi místními a průmyslovým gigantem, dřevozpracujícím...

24. září 2026  14:04

Potřebujeme více městských bytů, myslí si lídryně Fóra Jihlava Koubová

Někdejší jihlavská primátorka a nynější lídryně uskupení Fórum Jihlava Karolína...

Karolína Koubová už si roli primátorky krajského města Vysočiny vyzkoušela v letech 2018 až 2022. Kandidovala jako jednička hnutí Fórum Jihlava. A ve stejné pozici jako lídr téhož uskupení společně s...

24. září 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Volební speciál 2026

Číst zde