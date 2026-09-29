„Jedná se o nově zrekonstruovanou halu bývalých uhelných skladů, která se nachází vpravo vedle vjezdu do sběrného dvora. Autem je možné zajet až přímo k objektu,“ popsal žďárský místostarosta Jaroslav Hedvičák.
Doplnil, že náklady na vybudování Cirkulárky přesáhly čtyři miliony korun. Více než polovinu této částky však pokryla radnice z dotace.
Do re-use centra mohou zájemci odložit věci, které se jim už doma nehodí, jinému člověku by přitom mohly ještě posloužit. „Musejí být ale stále funkční, kompletní, použitelné a čisté. Prostě takové, že byste se je nezdráhali nabídnout svým přátelům,“ upřesnila mluvčí města Blanka Sobolová.
Doplnila, že základ pro budoucí nabídku Cirkulárky už utvořily předměty, které lidé donesli na nedávný žďárský swap neboli výměnný bazar. Na dekách rozložených přímo na náměstí se v pátek 18. září shromáždily především knihy, ale také hračky, nádobí, potřeby do domácnosti nebo třeba dekorace. Některé kousky si rovnou rozebrali zájemci z řad kolemjdoucích, část ale zbyla a poslouží právě pro Cirkulárku.
Kromě již zmíněných kategorií věcí z uskutečněného swapu lze v Cirkulárce odložit například ještě sportovní vybavení, CD a DVD nebo i drobný nepolstrovaný nábytek.
Naproti tomu nebude možné přijímat textil i textilní hračky, elektro, matrace, polštáře a peřiny, zvířecí hračky a pelechy, léky, chemikálie, pneumatiky nebo stavební materiál. Vhodnost vždy posoudí obsluha re-use centra, jež může donesenou věc odmítnout.
Na rozměrnější nábytek není dost místa
„Stopku“ má v Cirkulárce rovněž polstrovaný či rozměrnější nábytek. To je ale zrovna komodita, jíž se lidé často potřebují i přes její funkčnost zbavit, nebo některé kousky naopak shánějí - například v začátcích vybavování bytu. „Ve stávajícím místě bohužel prostory pro nábytek nejsou,“ zdůvodnila Sobolová s tím, že rozšíření zatím město neplánuje.
Celý projekt je dle radnice teprve v počátcích. Až poté, co se ukáže, jaký má veřejnost o využívání re-use centra zájem, bude vedení města řešit případné změny.
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Žďár letos otevře re-use centrum za miliony, nábytek tam ale lidé neodloží
Předměty, jež lidé do Cirkulárky donesou, personál vytřídí a ocení. Následně je nabídne k prodeji. Zájemci si pak budou moct cokoli odnést, a to za symbolickou cenu od jedné desetikoruny po 200 korun.
„Zaplatit bude možné hotově nebo QR kódem,“ upřesnila mluvčí. Jasno ještě není ohledně provozovatele re-use centra, které bude zatím v pilotním režimu fungovat pod křídly města. Do budoucna ale Žďárští zvažují rovněž spolupráci s provozovatelem sběrného dvora. Více informací by mělo být známo poté, co radnice vysoutěží nového dodavatele odpadových služeb pro město.
Otevírací doba Cirkulárky je v úterý mezi desátou hodinou ranní a půl pátou odpoledne, a v sobotu od osmi hodin ráno až do poledne.
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21. ledna 2026