Že málokdo dokáže odejít z Cirkulárky s prázdnou, dosvědčuje i personál re-use centra. „Byla tady nedávno paní, která sem přinesla tři věci a odnesla si jich nakonec deset. Říkala, že přesně tohle nechtěla. Ale nemohla si pomoci, protože všechno vybrané zboží prostě nutně potřebovala. A takových lidí je spousta,“ líčí se smíchem Nina Veselá, která má příjem, třídění a prodej věcí na starosti.
Ačkoliv zařízení, které sídlí na periferii města, při sběrném dvoře v Jihlavské ulici, funguje teprve od 3. října, lidé si k němu našli rychle cestu. Otevřeno je dvakrát týdně, v úterý a sobotu. A každý otevírací den přichází minimálně desítky lidí. „Obzvláště v sobotu se tu dveře netrhnou. Ani nemám čas přinesené věci třídit a zpracovávat. Jenom je přijmu a dál se jim věnuji v jiné dny,“ popsala Veselá.
Žďárské re-use centrum Cirkulárka
Sortiment, který lze v Cirkulárce odevzdat, tvoří hračky, sportovní potřeby, knihy, nádobí a další potřeby do domácnosti či různé dekorace. Vše by mělo být funkční a v dobrém stavu. Ne každý návštěvník však tuto podmínku splní. I proto personál musí exempláře protřídit. Když už tuší, že věc nemá valnou šanci na prodej, putuje tento předmět do krabice, kde je vše zdarma k rozebrání. „Až mě to překvapuje, ale i věc, u níž by mě nenapadlo, že o ni někdo bude stát, občas záhy zmizí,“ popisuje Veselá.
Předměty, které nový domov nenajdou, míří do sběrného dvora, jenž s Cirkulárkou sousedí. Zboží ale proudí i opačným směrem. „Někdy mě zaměstnanci sběrného dvora upozorní na pěkné a zachovalé věci, které někdo chtěl vyhodit, takže je zase převezu tady k nám,“ přibližuje systém Veselá.
I přes řadu „knihobudek“, které ve městě a jeho okolí fungují, zaujímá právě čtivo nemalou část interiéru. Na druhou stranu dost lidí cílí při návštěvě právě na tento artikl, takže se dle obsluhy re-use centra literatura v Cirkulárce docela „točí“.
Během prvního měsíce fungování navštívilo zařízení asi 450 osob. „Za uskutečněných 166 nákupů jsme utržili přes dvanáct tisíc korun a společně jsme ušetřili téměř 308 kilo věcí, které by jinak skončily jako odpad,“ shrnula mluvčí žďárské radnice Blanka Sobolová.
Nepotřebné předměty lidé nosí do Cirkulárky bez nároku na nějakou odměnu. Následně jde zboží do prodeje, ovšem jen za malý poplatek – řádově se jedná o desetikoruny. Mezi sortiment, jejž v Cirkulárce přijímat nelze, patří třeba elektro, oblečení, plyšáci nebo větší polstrovaný nábytek.
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Žďár otvírá re-use centrum. Sníží množství odpadu, ale s nábytkem nepomůže
„Nejvíc mě na tom těší pozitivní odezva a nadšení návštěvníků. Chodí sem třeba paní, která má invalidní důchod a různá potravinová omezení, takže si vše musí vařit a péct sama. Peněz nemá nazbyt a tohle zařízení jí prý moc pomohlo. Nakoupí si tu za pár korun a ušetří peníze na nezbytné věci,“ vylíčila Veselá.
Vybudování městského re-use centra vyšlo na zhruba čtyři miliony korun. „Více než polovinu této částky pokryla dotace,“ upřesnila Sobolová.