Nový výpočet zdražil odpad rodinám v bytovkách, lidé musejí popelnici přihlásit

Revoluci v úhradách za svoz odpadu chystalo město několik let. Důvodem změn je co nejvíce omezit skládkování a podpořit třídění. Jednak se výrazně zvyšují platby ukládání odpadu na skládky. A za druhé to bude od roku 2030 zakázané.

„Naznali jsme, že systém svozu odpadů by měl doznat podstatných změn. Tou základní je opuštění takzvané kapitační platby, kterou nahradila platba za celou nemovitost. Slibujeme si od toho, že přimějeme obyvatele více třídit,“ prohlásil starosta Zbyněk Stejskal (ODS).

Vedení města chce, aby za svoz odpadu více platili ti, kdo málo třídí. A naopak lidé, kteří svědomitě rozdělují odpad do barevných kontejnerů - které i nadále zůstávají zdarma - a černou popelnici na komunální odpad mívají pravidelně prázdnou, by měli ušetřit.

„Zároveň chceme občany motivovat k odpovědnému nakládání s odpady, protože problematika likvidace odpadů je celospolečenským problémem,“ dodal starosta s tím, že pod tlakem se vzhledem k blížícímu se ukončení skládkování postupně ocitají všechny obce.

Do systému je třeba se zaregistrovat

Havlíčkův Brod zavedl zcela nový výpočet platby za odpad. Od ledna za popelnice a kontejnery na komunální odpad platí vždy majitel nemovitosti. Vedení města stanovilo částku 0,65 koruny za každý litr objemu nádoby a jeden svoz. Nejmenší možné popelnice mají objem 60 litrů. Největší kontejnery na sídlištích 1 100 litrů. Odpad se sváží každé dva týdny, takže částku je třeba ještě vynásobit číslem 26 coby šestadvacet svozů za rok.

Z výpočtu vyplývá, že rodinný dům - u nichž se nový systém vyplatí nejvíce - při šedesátilitrové popelnici zaplatí ročně 1 014 korun bez ohledu na počet lidí v něm žijících. Dvojnásobek této částky zaplatí dům s nejběžnější nádobou o objemu 120 litrů. Roční svoz velkého kontejneru o objemu 1 100 litrů, které bývají u bytovek, pak přijde na 18 590 korun. Zrušeny budou veškeré slevy na děti a seniory, jež do konce roku platí.

Doposud splnila ohlašovací povinnost k novému poplatku zhruba polovina domácností. Ostatní mají čas nejpozději do 30. ledna 2025. Marie Rothbauerová místostarostka Havlíčkova Brodu

Aby mohl nový systém dobře fungovat, je nutné danou popelnici u technických služeb zaregistrovat. Domácnosti mají v tomto případě takzvanou ohlašovací povinnost. Pokud se k poplatku samy nepřihlásí a svozovou nádobu nezaregistrují, může se v krajním případě stát, že ji technické služby úplně přestanou vyvážet.

„Doposud splnila ohlašovací povinnost k novému poplatku zhruba polovina domácností. Ostatní mají čas nejpozději do 30. ledna 2025,“ upozornila havlíčkobrodská místostarostka Marie Rothbauerová.

Kdo tak do konce ledna neučiní, při nejbližším svozu se mu na popelnici objeví samolepka upozorňující, že daná nádoba nebyla zaregistrována a že od svozu příštího nebude vyvážena.

„Ohlašovací formulář lze odevzdat osobně na ekonomickém odboru městského úřadu nebo zaslat elektronicky prostřednictvím datové schránky. Od letošního roku máme rovněž formulář pro vyplnění online na stránkách města,“ dodává místostarostka.

Když poplatek rozpočítá domácí...

To vše platí i pro majitele nemovitostí, jež jsou právnickými osobami. V případě společenství vlastníků nebo bytových družstev je však postup složitější. V jejich případě je partnerem pro město pouze vlastník, tedy ono společenství či družstvo. To zaplatí celou částku za bytovku, tu pak rozpočítá na jednotlivé domácnosti.

To ovšem může vést k situacím, kdy některým domácnostem v bytovkách poplatek za odpad skokově vzroste. Zejména těm, které mají děti.

„Jsme rodina, dva dospělí, dvě děti. Za odpad jsme v loňském roce platili celkem 2 520 korun. Od nového roku nám ale domácí platbu vypočetl na 3 840 korun,“ zlobí se paní Miroslava.

„Jednak skončila padesátiprocentní sleva na děti, za druhé to při třech kontejnerech na bytovku a počtu obyvatel prý tak prostě vychází,“ dodává. Vadí jí, že i když její domácnost pečlivě třídí, platit má stejně jako sousedé, kteří si s tříděním odpadu hlavu vůbec nelámou.

Řada společenství vlastníků a družstev na konci roku mění svá kontejnerová stání. Investují do uzamykatelných přístřešků a zámkem opatřují i nádoby na odpad. Chtějí se tak bránit tomu, aby do jejich kontejneru vysypával odpad někdo, kdo si třeba schválně zaregistroval malou nádobu a odpadu se zbavuje vyhozením u sousedů.

Popelnici je možné i „zvětšit“

Nově se svoz odpadu hradí i u rekreačních objektů či nemovitostí určených k nájmu. To je spojeno i s možností měnit během roku velikost nádoby na odpad. Například přes zimu si vlastníci chat a zahradních domků mohou nechat zapsat minimální možnou popelnici, během sezony ji pak dle potřeby zvětšit. U nájemních prostor se zase může měnit velikost nádoby v závislosti na počtu nájemníků.

„Předpokládáme, že vyúčtování a platby podle toho proběhnou až koncem roku,“ podotkla Rothbauerová.

Nový systém se nevztahuje na podnikatelské subjekty. Ty už měly dříve povinnost uzavřít smlouvu na odvoz odpadu přímo se svozovou společností. „Pro firmy tedy zůstávají v platnosti dosavadní smlouvy s Technickými službami Havlíčkův Brod nebo jinými oprávněnými společnostmi,“ potvrdila mluvčí městského úřadu Zuzana Melounová.

Havlíčkův Brod stojí svoz a uložení odpadu každým rokem kolem čtyřiceti milionů korun. Při platbě za osobu se dařilo vybrat na poplatcích zhruba 17 milionů korun. Rozdíl město dotuje ze svého. Nový systém by měl městu přinést jen asi o jeden milion korun víc.