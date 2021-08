Stříbrný karavan naočkoval 700 lidí, nyní zamíří na jih a západ Vysočiny

„To, že se za tři dny nechalo naočkovat mobilním týmem celkem 700 lidí, považujeme za dobrý výsledek,“ uvedl hejtman Vysočiny Vítězslav Schrek (ODS) s tím, že kraj se se zástupci organizace Podané ruce, která tuto službu zajišťuje, domluvil na další spolupráci.



V nejbližších dnech by mohly být známy nové termíny i trasa, po které bude očkovací tým cestovat.

„Chtěli bychom zajet do odlehlejších míst regionu, kde je větší dojezdová vzdálenost do velkých očkovacích center. Zároveň by to měla být města s větším počtem obyvatel,“ vysvětlil hejtman.

„Nyní přemýšlíme o jižní části Vysočiny - Jemnicku, a o severozápadním okraji kraje a také o městech Ledeč nad Sázavou a Světlá nad Sázavou,“ dodal Schrek.

Mobilní očkovací karavan nabídl od 22. do 24. srpna na pěti místech Vysočiny očkování vakcínou firem Johnson & Johnson a Pfizer/BioNTech. Z důvodu nutného podání druhé dávky vakcíny od Pfizeru se tedy budou zastávky ve všech pěti místech ve dnech 12. až 14. září opakovat.

V těchto dnech bude možné v Bystřici nad Pernštejnem, Jaroměřicích nad Rokytnou, Moravských Budějovicích, Náměšti nad Oslavou a Velké Bíteši nabídnout veřejnosti ještě očkování jednodávkovou vakcínou firmy Johnson & Johnson.

V nemocnicích leží jen pět lidí s covidem

Za posledních čtrnáct dní přibylo na Vysočině 20 potvrzených případů covidu-19 v přepočtu na 100 tisíc obyvatel.

„Situace na Vysočině je stabilizovaná. Je to sporadický výskyt hlavně v rodinách. Průběh nemoci bývá zpravidla lehký,“ poznamenala Hana Pavlasová, ředitelka protiepidemického odboru krajské hygienické stanice.

Onemocnění se podle náměstka hejtmana pro zdravotnictví Vladimíra Novotného nyní týká zejména lidí do 35 let a neočkovaných.

Během srpna na Vysočině zemřely s covidem-19 celkem čtyři lidé. „Jednalo se vesměs o starší a neočkované pacienty,“ zmínila Pavlasová.

V krajských nemocnicích se nyní s covidem léčí celkem pět pacientů. „Všichni jsou na standardních lůžkách a nepotřebují intenzivní péči nebo umělou plicní ventilaci. Tři jsou v Novém Městě na Moravě, po jednom v Jihlavě a v Havlíčkově Brodě,“ uvedl náměstek hejtmana Vladimír Novotný.

Počítá s tím, že se epidemická situace zhorší s návratem dětí do škol a dospělých po letních dovolených do práce. „Určitě tam k nějakému šíření dojde. Doufáme, že zátěž nemocnic nebude tak dramatická jako letos na jaře,“ dodal.