Za úspěch považovala ředitelka knihovny Martina Sedláková už postup do finále tohoto klání, kde Žďárští uspěli v konkurenci bezmála tří stovek účastníků z celé Evropy. Že by ale mohli nakonec jednu z kategorií – konkrétně s názvem Evropa blíže občanům – zcela ovládnout, bylo velké překvapení.
„Porota ocenila především to, že náš projekt nekončí rekonstrukcí budovy, ale staví hlavně na aktivním zapojování občanů a místních aktérů. Knihovna vytváří komunitní prostor, kde se lidé různých generací mohou potkávat, učit se, sdílet zkušenosti a společně tvořit program,“ vylíčila ředitelka, která na říjnové finále v Bruselu vyrazila ještě s městským projektovým manažerem Tomášem Plevou.
Významnou roli hrál podle nich v hodnocení i rozvoj digitálních dovedností a mediální gramotnosti, na nějž se tato příspěvková organizace města také zaměřuje.
Tábory, kroužky i kurzy
Plejáda akcí a aktivit, které žďárská knihovna veřejnosti nabízí, je velmi široká. Kromě besed, výstav, přednášek, programů pro školy a školky či autorských čtení tam fungují například kroužky zaměřené hlavně na podporu čtenářství, a to pro děti již od novorozeneckého věku; dále příměstské tábory nebo doučování.
Co je to Regiostars?
K dispozici jsou rovněž kurzy cizích jazyků, včetně jazyka znakového, malování či tréninku paměti. Velká část programu je věnována rovněž seniorům, kteří chodí do knihovny mimo jiné cvičit, učí se zacházet s chytrým telefonem, ovládat internet i mluvit anglicky. V součtu dnes knihovna pořádá více než devět stovek akcí ročně, které spolu s dalšími službami přilákají přes 60 tisíc návštěvníků.
„Propojujeme přitom generace i různé skupiny obyvatel. Na naší činnosti se podílejí také dobrovolníci a partnerské organizace, které společně s knihovníky připravují programy a přinášejí nové nápady. Právě tato spolupráce a schopnost reagovat na potřeby místních obyvatel patřily k důležitým aspektům hodnocení,“ popsala Sedláková.
Dodala, že dle poroty je v tomto žďárský projekt inspirací pro celou Evropu. „A také důkaz, že kvalitní veřejné prostory mohou vznikat i v menších městech,“ řekla ředitelka.
Martina Sedláková, která stojí v čele Knihovny Matěje Josefa Sychry od ledna 2023, bere úspěch i jako ocenění českého knihovnictví celkově. To je podle ní na špičkové evropské úrovni.
Pro žďárské zařízení se navíc jedná o již druhý významný úspěch během dvou let. Už v roce 2025 totiž putoval do Žďáru nad Sázavou cenný titul Městská knihovna roku pro nejlepší městskou knihovnu v Česku. Komise v této soutěži hodnotila řadu kritérií. Od návštěvnosti a počtu čtenářů přes nabídku knihovnických služeb a pořádání akcí pro veřejnost až po zázemí a vybavení. Odborná porota knihovnu i osobně navštívila. Letos pak organizace navázala na republikovou cenu i úspěchem na evropské úrovni.
|
31. října 2024