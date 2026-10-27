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Je inspirací pro celou Evropu. Žďárská knihovna má ocenění za přístup k občanům

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  8:51
Slavnostní předání ocenění se konalo v Bruselu. Ředitelka žďárské knihovny...

Slavnostní předání ocenění se konalo v Bruselu. Ředitelka žďárské knihovny Martina Sedláková a městský projektový manažer Tomáš Pleva jsou na snímku uprostřed. (14. října 2026) | foto: Archiv knihovny

Čtenáři najdou v interiéru i dostatek různých zákoutí a posezení pro klidné...
Knihovna se otevřela po zhruba deseti měsících, kdy fungovala v omezeném režimu...
Dětské oddělní knihovny je plné barev, světla a hracích i odpočinkových míst.
Dětské oddělní knihovny je plné barev, světla a hracích i odpočinkových míst.
19 fotografií
Že Knihovna Matěje Josefa Sychry ve Žďáře nad Sázavou září po nedávné rekonstrukci novotou, nelze přehlédnout. Ale „jen“ opravený interiér a moderní vybavení nestačí. Jak důležitý je program, akce i celkové poslání knihovny, ukazuje nyní vítězství žďárského zařízení v mezinárodní soutěži Regiostars.

Za úspěch považovala ředitelka knihovny Martina Sedláková už postup do finále tohoto klání, kde Žďárští uspěli v konkurenci bezmála tří stovek účastníků z celé Evropy. Že by ale mohli nakonec jednu z kategorií – konkrétně s názvem Evropa blíže občanům – zcela ovládnout, bylo velké překvapení.

„Porota ocenila především to, že náš projekt nekončí rekonstrukcí budovy, ale staví hlavně na aktivním zapojování občanů a místních aktérů. Knihovna vytváří komunitní prostor, kde se lidé různých generací mohou potkávat, učit se, sdílet zkušenosti a společně tvořit program,“ vylíčila ředitelka, která na říjnové finále v Bruselu vyrazila ještě s městským projektovým manažerem Tomášem Plevou.

Čtenáři najdou v interiéru i dostatek různých zákoutí a posezení pro klidné chvilky s knihou.
Knihovna se otevřela po zhruba deseti měsících, kdy fungovala v omezeném režimu kvůli rozsáhlé rekonstrukci.
Dětské oddělní knihovny je plné barev, světla a hracích i odpočinkových míst.
Dětské oddělní knihovny je plné barev, světla a hracích i odpočinkových míst.
19 fotografií

Významnou roli hrál podle nich v hodnocení i rozvoj digitálních dovedností a mediální gramotnosti, na nějž se tato příspěvková organizace města také zaměřuje.

Tábory, kroužky i kurzy

Plejáda akcí a aktivit, které žďárská knihovna veřejnosti nabízí, je velmi široká. Kromě besed, výstav, přednášek, programů pro školy a školky či autorských čtení tam fungují například kroužky zaměřené hlavně na podporu čtenářství, a to pro děti již od novorozeneckého věku; dále příměstské tábory nebo doučování.

Co je to Regiostars?

  • Ocenění každoročně uděluje Evropská komise projektům, které byly financované z evropských fondů, přispívají k rozvoji regionů a zlepšují každodenní život jejich obyvatel.
  • Do soutěže Regiostars 2026 se přihlásilo rekordních 274 projektů z celé Evropské unie. Odborná porota vybrala 25 finalistů, vždy pět v každé z pěti tematických kategorií. Česko ve finále zastupovaly dva projekty, vedle projektu Společně ve Žďáru ještě také Solidární síť z Prahy do Brna.
  • Projekt Společně ve Žďáru, který proměnil Knihovnu Matěje Josefa Sychry ve Žďáře nad Sázavou v moderní komunitní centrum, zvítězil v kategorii Evropa blíže občanům.
  • Tato kategorie oceňuje snahy o udržitelný rozvoj celého regionu a vstřícnost k potřebám místních obyvatel.

K dispozici jsou rovněž kurzy cizích jazyků, včetně jazyka znakového, malování či tréninku paměti. Velká část programu je věnována rovněž seniorům, kteří chodí do knihovny mimo jiné cvičit, učí se zacházet s chytrým telefonem, ovládat internet i mluvit anglicky. V součtu dnes knihovna pořádá více než devět stovek akcí ročně, které spolu s dalšími službami přilákají přes 60 tisíc návštěvníků.

„Propojujeme přitom generace i různé skupiny obyvatel. Na naší činnosti se podílejí také dobrovolníci a partnerské organizace, které společně s knihovníky připravují programy a přinášejí nové nápady. Právě tato spolupráce a schopnost reagovat na potřeby místních obyvatel patřily k důležitým aspektům hodnocení,“ popsala Sedláková.

Dodala, že dle poroty je v tomto žďárský projekt inspirací pro celou Evropu. „A také důkaz, že kvalitní veřejné prostory mohou vznikat i v menších městech,“ řekla ředitelka.

Martina Sedláková, která stojí v čele Knihovny Matěje Josefa Sychry od ledna 2023, bere úspěch i jako ocenění českého knihovnictví celkově. To je podle ní na špičkové evropské úrovni.

Pro žďárské zařízení se navíc jedná o již druhý významný úspěch během dvou let. Už v roce 2025 totiž putoval do Žďáru nad Sázavou cenný titul Městská knihovna roku pro nejlepší městskou knihovnu v Česku. Komise v této soutěži hodnotila řadu kritérií. Od návštěvnosti a počtu čtenářů přes nabídku knihovnických služeb a pořádání akcí pro veřejnost až po zázemí a vybavení. Odborná porota knihovnu i osobně navštívila. Letos pak organizace navázala na republikovou cenu i úspěchem na evropské úrovni.

31. října 2024
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