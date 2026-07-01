Teprve v roce 2024 město dokončilo rozsáhlý projekt na restaurování kompletního souboru dvou cyklů lunetových obrazů. Než se jim podařilo vrátit původní podobu, trvalo to předlouhých patnáct let.
„Oprav se dočkalo 44 děl z dvou cyklů obrazů: Ze života Svaté rodiny a Ze života svatého Augustina,“ popsala Jana Vránová z oddělení sekretariátu a komunikace městského úřadu.
Lunetové obrazy - název mají dle svého neobvyklého půlkruhové tvaru - barokního malíře Jakuba Pischela budou od středy k vidění v Reynkově galerii na Staré radnici. Ne všechny, kvůli svým rozměrům by se do prostor nevešly. Zájemci si ale budou moci prohlédnout většinu z nich včetně těch zrestaurovaných v poslední vlně. Ty se ještě veřejnosti neukázaly.
Lunety mají svůj specifický tvar i značné rozměry, na výšku měří obrazy něco přes metr, na šířku pak skoro tři a půl metru.
Tereza Krejčováexpertka na dílo Jakuba Pischela
„Je skvělé, když se podaří navrátit život památkám a ještě lepší je, když mohou opět sloužit veřejnosti. Cykly lunetových obrazů jsou unikátním odrazem své doby a jistě jednou z řady zajímavých památek našeho města,“ říká starosta města Zbyněk Stejskal.
Celý soubor lunetových obrazů byl v roce 2006 prohlášen kulturní památkou. V roce 2009 pak přešel do majetku města a bylo zahájena jejich postupné restaurování. „Poslední výstava několika lunetových obrazů proběhla v roce 2017,“ přiblížil Stejskal.
Komentované i speciální prohlídky s odborníky
Při nynější výstavě bude vystaveno třicet obrazů z obou cyklů. Poté se lunety opět vrátí na své původní místo, tedy do prostor bývalého kláštera, dnes sídla finančního úřadu. „Umístit tam všech 44 děl bude však velmi složité. Tyto barokní monumenty mají i několik metrů na šířku,“ upozornil místostarosta Libor Honzárek.
Větší soubory lunetových obrazů se tak vystavují jen výjimečně a při zvláštních příležitostech. „To letošní rok, kdy si připomínáme 770. výročí první písemné zmínky o městě, jistě je,“ dodává Honzárek.
Vernisáž výstavy na Staré radnici se uskuteční 1. července od 16 hodin. ,,Výstava bude přístupná ve všední dny, po dobu letních prázdnin budou každou středu a pátek probíhat komentované prohlídky,“ prozradila kurátorka Reynkovy galerie Kateřina Čaňková.
Městské divadlo a kino, jež za uspořádáním výstavy stojí a chod Staré radnice zajišťuje, rovněž připravuje tři speciální prohlídky s odborníky na období baroka a dílo Jakuba Pischela. O malíři 31. července pohovoří Tereza Krejčová, 14. srpna se Martin Firon zaměří na roli kláštera v raně novověkém Brodě a 28. srpna Aleš Veselý představí okolní duchovenstvo a šlechtu v roli objednavatelů uměleckých děl.
Znečištěné, poškozené, plesnivé...
Soubor děl s náboženskou tematikou pochází z poloviny 18. století. Lunetové barokní obrazy původně sloužily pro výzdobu kleneb na chodbách kláštera. Z těch byly ale později sundány a upadly do zapomnění. Klášter v období socialismu sloužil jako sídlo okresního národního výboru.
Víceméně náhodou byly lunety v naprosto dezolátním a havarijním stavu nalezeny na půdě úřadu v roce 1988. „Malby byly silně znečištěné, ztmavlé, poškozené či napadené plísní. U řady z nich chyběly i rámy nebo byly zcela ztrouchnivělé,“ popsala Jana Vránová.
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Vzácné lunetové obrazy Brod restauruje už deset let. Stále nemá hotovo
O základní záchranu obrazů se tehdy postarali pracovního Okresního vlastivědného střediska v čele s pozdější dlouholetou ředitelkou havlíčkobrodské galerie výtvarného umění Hanou Novákovou. Díla následně přemístili do sklepení, kde byla ochráněna před holuby.
Restaurování prvních obrazů Havlíčkův Brod zahájil nedlouho po převzetí souboru do svého majetku v roce 2009. Postupně za těmito účely vydal bezmála tři a čtvrt milionu korun. Jeden a půl milionu se podařilo získat z dotačních titulů.
Do přestavěného kláštera se nevejdou
Po restaurování se některá díla začala vracet na svá původní místa do bývalého kláštera. Jako první díla nejvíce poškozená, která při obnově dostala prioritu. Umístit na svá původní místa celý soubor však už se zřejmě nikdy nepovede.
,,Návrat obrazů se přizpůsobuje aktuálnímu stavu místa po všech proběhlých stavebních úpravách. Nelze tak respektovat chronologii cyklů. Některé obrazy jsou na nevhodných místech, alespoň je jich však většina volně přístupná,“ vysvětluje Kateřina Čaňková.
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Brod nechá zrestaurovat další cenné obrazy, o nichž roky nikdo nevěděl
,,Lunety mají svůj specifický tvar i značné rozměry, na výšku měří obrazy něco přes metr, na šířku pak skoro tři a půl metru,“ dodává Tereza Krejčová, která se zabývá dílem Jakuba Pischela.
Několik lunetových obrazů měli zájemci možnost vidět na výstavě věnované období baroka v roce 2017. Tenkrát však ještě nebyly k vidění malby, které nechalo město restaurovat v poslední etapě mezi roky 2020 a 2024. Těchto deset obrazů bude nyní vystaveno vůbec poprvé.
Série havlíčkobrodských lunetových obrazů je cenná i tím, že se dochovaly celé soubory, celkem 44 děl. Pokud se obdobné sérii dochovaly na jiných místech, obvykle v menším počtu kusů. Například cenný soubor v kostele svatého Jiljí na Třeboňsku čítá 27 maleb. Soubor byl rovněž inspirován životem svatého Augustina.