náhledy
Mimořádné prohlídky pro veřejnost se uskutečnily v sobotu na Den vody v přečerpávací vodní elektrárně Dalešice. Všech 160 návštěvnických míst si zájemci zarezervovali během několika hodin. Portál iDNES.cz přináší exkluzivní pohled do útrob elektrárny.
Autor: Tomáš Blažek, MAFRA
V areálu elektrárny si mohli návštěvníci nejprve na podstavcích prohlédnout vyřazenou Francisovu turbínu o váze 80 tun.
Ve strojovně je poměrně velké teplo, které je vedlejším produktem běžících generátorů. Jejich vrchní části jsou ukryty pod čtyřmi různě barevnými kupolemi pro rozlišení při opravách - generátory jsou totiž stejné.
Za běžného provozu je strojovna prakticky prázdná. Rozlehlá je proto, aby se tam po vyjmutí vešly při opravě nebo výměně generátory s turbínami, na podlahu strojovny s mimořádně vysokou nosností vytažené pojezdovým jeřábem.
Životnost turbosoustrojí je 25 až 30 let, naposledy se turbíny měnily postupně po roce 2007. U generátorů je veliký hluk, vyplatí se ochrana sluchu.
Masivní mechanismus s pákou a dvěma písty je hydraulický rychlouzávěr přívodu vody k turbíně. Prakticky jde o obří kulový kohout.
Čtyři ocelová potrubí, přivádějící vodu k reverzním Francisovým turbínám, mají průměr 6 metrů. Projelo by jimi nákladní auto nebo metro.
Potrubí je 80 metrů pod hladinou Dalešické přehrady a 30 metrů pod povrchem země od paty hráze. Tam se nejhlouběji návštěvník při prohlídce dostane. Potrubím proteče 150 kubíků vody za vteřinu.
Sypaná hráz s jílovým těsněním má od základů výšku 102 metrů. Byla vytvořena z přírodních materiálů z okolí. Hráz je nejvyšší v Česku a nejvyšší funkční sypanou hrází v Evropě. Elektrárna byla uvedena do provozu v roce 1978.
Výkon elektrárny je vyváděn šesti velkými transformátory, sedmý je v záloze jako rezervní. Na jižním konci hráze je bezpečnostní přeliv vody - koryto pro nouzové upouštění vody při mimořádné situaci - a pod ním obtokové kanály z doby stavby přehrady, kdy do nich byla svedena voda z řeky Jihlavy.
Elektrárna má celkem 28 zaměstnanců. Je na dálku řízena dispečinkem z Prahy. Má dvojí energetický účel. Jednak spotřebovává přebytečný výkon jaderné elektrárny Dukovany - v této fázi se voda pod hrází přečerpává zpět nahoru do přehrady - a jednak při energetické špičce touto vodou svými generátory vyrábí elektřinu a tím vyrovnává potřeby sítě.
Dalešická nádrž pojme 127 milionů kubíků vody. Kromě výroby a spotřeby elektřiny slouží k ochraně toku před povodněmi a jako zásobárna chladicí vody pro jadernou elektrárnu Dukovany. Elektrárna má instalovaný výkon 480 megawatt.
