OBRAZEM: Mohutnými přívody vody pro turbíny elektrárny by projelo i metro
Hraběcí stolek se stal hvězdou sítí. Jedinečná vyhlídka se objevila i v hororu
Nejen zážitky, ale i šance pořídit zajímavé snímky jsou pro řadu lidí výzvou k výšlapu. Výsledkem se pak chlubí třeba na Instagramu a dalších sociálních sítích. Velké oblibě mezi „lovci“ takových...
Mimořádné prohlídky pro veřejnost se uskutečnily v sobotu na Den vody v přečerpávací vodní elektrárně Dalešice. Všech 160 návštěvnických míst si zájemci zarezervovali během několika hodin. Portál...
Herec Plesl se vrací jako průvodce. Skryté skvosty odhalí tajemství hradu Lipnice
Česká televize ve čtvrtek večer spustí třetí řadu dokumentárního seriálu Skryté skvosty. Herec Jaroslav Plesl v něm diváky provede po deseti památkách. První díl třetí řady přiblíží hrad v Lipnici...
Hlavní tepna Brodu se po Velikonocích uzavře. Provizorní most nemusí být pro všechny
Už jen necelé tři týdny klidu si užijí řidiči v Havlíčkově Brodě. Pak to vypukne. Ihned po Velikonocích by podle informací iDNES.cz měla začít demolice mostu přes řeku Sázavu v Masarykově ulici i...
Šéf Litoměřic: Postup? Extraliga je jiná galaxie, bez Sparty tu není ani 1. liga
Potřetí za sebou prošli do prvoligového semifinále, potřetí za sebou vyvstává otázka: hokejové Litoměřice, chcete do extraligy? A odpověď je potřetí stejná. „Extraliga je pro nás jiná galaxie,“...
Železniční most bude sloužit chodcům a cyklistům, má spojit divadlo a kostel
Už je snesen z pilířů a čeká na odvoz. A také na formální dokončení koupě. Někdejší železniční most, který u Stříbrných Hor sloužil vlakům tři čtvrtě století, bude dělat parádu jinde. Ocelovou...
Jihlava uzavírá seznam dárců, jejichž jména a vzkazy ozdobí Horáckou arénu
Už jen posledních pár dní mají zájemci možnost přispět na stavbu Horácké arény v Jihlavě a získat pamětní tabulku se svým jménem na fasádě multifunkční haly. Město v těchto dnech definitivně uzavírá...
Fanoušci oblékli Máchu do dresu, básnila ale Jihlava po obratu: Náš kotel? Fantazie
Vlajkonoši hokejových Litoměřic oblékli básníka Karla Hynka Máchu do kališnického dresu, ale jeho věštba se nevyplnila. Na transparentu stálo „o Dukle šeptal tichý mech, že dnes jí dojde dech“ -...
Čekáme zajímavé nálezy, říká o průzkumu pod novými Dukovany ředitel ústavu
Historicky nejrozsáhlejší záchranný archeologický průzkum na území Kraje Vysočina začne zřejmě již letos v oblasti, kde vyroste Jaderná elektrárna Dukovany II. Stavba zasáhne plochu 180 hektarů. Pro...
Stěhování soch je vždy stresík, směje se umělec a bývalý trenér Adamczykové
Bezmála rok už zdobí ulice Nového Města na Moravě kovové skulptury od uznávaného sochaře Jakuba Flejšara. Jedno z děl, o němž hlasují nyní sami obyvatelé, na místě zůstane i po ukončení výstavy v...
Móda je krásná bublina, realita v ateliéru je dřina, říká návrhářka Rajská
Zatímco její modely září na červených kobercích a prestižních plesech, ona sama žije v pracovním koloběhu mezi Žďárem nad Sázavou a Prahou. Módní návrhářka Beata Rajská v otevřeném rozhovoru pro...
Jihlavské radnici je 600 let. Radní ji navzdory kritice koupili za husitských válek
Psal se rok 1426, když se uzavřel obchod, který definoval centrum někdejšího privilegovaného královského sídla. Městský notář Johannes von Amt tehdy brkem zapsal do úředních knih rozhodnutí, které se...
V pondělí se zavře tah z Brodu na Žďár u Pohledu. Řidiči budou muset improvizovat
Od pondělka se stane cesta z Havlíčkova Brodu na východ, do Přibyslavi a na Žďár nad Sázavou, pro řidiče značně nepříjemnou. Kvůli sesouvání svahu a přestavbě úseku se uzavře silnice 19 u Pohledu. Do...
Z hospice do Milána a na Manhattan. Malířka zažívá žal i radost zároveň
Výtvarnice Jana Fučíková z Koněšína na Třebíčsku zažívá období bolesti i radosti současně. Krátce po sobě jí letos v lednu a v únoru zemřeli švagr Rudolf a tchán František, dva z lidí, které...
Litoměřice uspěly v Jihlavě, Kolín přehrál Zlín. V semifinále první ligy srovnáno
Semifinálové série v první hokejové lize jsou po dvou zápasech vyrovnané. Litoměřice druhý duel v Jihlavě vyhrály jednoznačně 5:1, Kolín doma na úvodní porážku od Zlína odpověděl výhrou 4:1....