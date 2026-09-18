„Druhá galerijní budova – na Masarykově náměstí – zůstane uzavřená do začátku příštího roku,“ řekl ředitel galerie Daniel Novák. Obnova obou objektů OGV a jejich fasád vyšla na více než 50 milionů korun.
V Komenského ulici stavbaři opravovali hlavně podlahy a stěny, aby vznikl neutrální bílý a šedý interiér, který nechá vyniknout vystavovaným dílům. Úpravy na Masarykově náměstí, kde práce ještě neskončily, byly rozsáhlejší.
„Byla tam vrátnice v mezipatře, bylo to poměrně nešikovně situováno. Když člověk přišel do budovy a nebyl zorientovaný, tak nevěděl, kam se má obrátit. To jsme změnili, vrátnice je hned u vstupu. Proměnila se i dispozice haly, která byla rozdělená zábradlím a mezistupněm,“ řekl Novák.
|
Modernizace galerií v Jihlavě se protáhne o půl roku. Navíc se prodraží
Kromě stavebních prací byla součástí zakázky instalace technologií. Přibyly i záznamníky klimatických dat. Umožňují sledovat podmínky, v jakých jsou sbírkové předměty uložené. Fond galerie čítá přes šest tisíc předmětů. Nové technologie zároveň otevírají možnost půjčovat do galerie díla, která v ní dřív nebylo vhodné vystavovat.
Nové je rovněž osvětlení, vytápění i zabezpečení. Autorem návrhu podoby galerie je Atelier Tsunami z Náchoda v čele s architektem Alešem Krtičkou.
|
Galerie Vysočiny plánuje nový depozitář
Výraznou proměnou prošla budova v Komenského ulici zvenčí. Zamřížovaná okna nahradila předsazená ocelová konstrukce a prosklené stěny. Podle vedoucí jihlavského stavebního úřadu Jany Matouškové byly úpravy provedené po dohodě s památkáři.
Kritika rekonstrukce
Nová podoba s výlohami má ale i svoje kritiky. „Z historického středověkého domu se stal vizuálně obchodní dům v moderním stylu. Jde o naprosté a brutální zneuctění historie této nemovité kulturní památky,“ soudí Marie Kohoutková, která se svým nesouhlasným názorem na rekonstrukci obrátila mimo jiné na ministra kultury Otu Klempíře.
Budova galerie je v objektu, který vznikl spojením dvou měšťanských budov ze 16. století. Než se do ní před více než padesáti lety nastěhovala galerie, byly v ní byty a v přízemí obchody.
|
Galerie i muzeum v centru Jihlavy se promění, instituce prostaví miliony
Projektovou dokumentaci k záměru zpracovala společnost ARCHA 66. Prosklení v přízemí moderní formou navazuje na vzhled, kterou měl dům před rekonstrukcí z let 1969 a 1970, kdy se výklady obchodů v domě zazdily.
Galerie byla zavřená více než dva roky. Otevře ji výstava Příhoda: 80. léta. Přiblíží umělcovu tvorbu z let 1985–1988, jejíž podstatou byly umělecké zásahy v lese u hradu Roštejn. Díla vznikala v anonymitě a v době, kdy se umění v krajině, land artu, nevěnovalo v Československu mnoho lidí