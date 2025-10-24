Obchvat uleví malé vesničce od tisíců aut, potřebný je i kvůli dostavbě Dukovan

  15:07
Zašovice na Třebíčsku by měly za dva roky využívat silniční obchvat. Ten je zařazen mezi investice do komunikací potřebných mimo jiné kvůli chystané stavbě nového jaderného zdroje Dukovan, na které kraj Vysočina očekává peníze od státu. Nová silnice druhé třídy u Zašovic bude měřit dva kilometry a vyjde na 228 milionů korun bez DPH. V pátek byla oficiálně zahájená její stavba.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Martin Veselý, MAFRA

Silnice s mostem přes údolí povede severně nad obcí, od odbočky na Heraltice. K nynější trase se znovu připojí asi půl kilometru za zastavěnou částí Zašovic.

„Aktuálně probíhá geodetické zaměření stavby. Do konce října začnou zemní práce. Dílčí stavební činnosti by neměly zásadně omezit dopravu,“ uvedl náměstek hejtmana Vladimír Novotný (SOCDEM). Investici bude kraj platit penězi ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

Čtyřicetimetrové pilíře už stojí. U Brtnice budují druhý nejvyšší most na Vysočině

Zašovicemi se 130 obyvateli prochází silnice II/405, tedy hlavní tah mezi Jihlavou a Třebíčí. „Doprava je tady už neúnosná, aut jezdí čím dál víc. Někdy je i problém přejít z jedné strany silnice na druhou,“ postěžovala si starostka obce Denisa Šindlerová (bezpartijní).

Obcí projedou tisíce aut denně

Rodinné domy jsou postaveny většinou právě kolem silnice, odkud se práší. Doprava je nejhustší v časech, kdy lidé jezdí do práce nebo se z ní vracejí. Denně to podle starostky je 3000 až 4000 vozidel. Od obchvatu si slibuje zlepšení bezpečnosti i ovzduší.

Na silnici mezi Jihlavou a Třebíčí měřící 35 kilometrů už kraj od loňska buduje obchvat města Brtnice. Tato stavba za 600 milionů korun by měla být hotová stejně jako obchvat Zašovic v říjnu 2027.

Silničáři zpevnili most u Jihlavy, i kvůli plánovanému rozšíření elektrárny

Další chystaný obchvat by měl vyvést silnici z Okříšek a sousedního Krahulova, jeho stavba by podle krajského webu mohla začít v roce 2027.

Kvůli přepravování těžkých a nadrozměrných komponent pro dva plánované dukovanské bloky by na krajských silnicích Vysočiny měly v nejbližších letech přibýt ještě další obchvaty, konkrétně u Slavětic, Velkého Meziříčí a Jinošova. Kraj to uvádí na webové stránce věnované dostavbě Dukovan.

24. října 2025  15:07

