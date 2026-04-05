Problémy na cestě k D1 zatím nekončí, stavba obchvatu se o roky odkládá

  9:26
Kdo tudy jezdí pravidelně, dobře ví, o jak velký špunt na cestě k dálnici D1 se jedná. Ve Věži a ve Skále na Havlíčkobrodsku ovšem netrpí jen řidiči, ale hlavně místní obyvatelé. Velkou změnu si slibovali od plánovaného obchvatu. Jenže na ten si budou muset počkat. Ředitelství silnic a dálnic jeho stavbu odložilo na rok 2030.
Obchvat Věž nutně potřebuje. Rušná silnice nyní vede přes střed obce, přes náves a přímo kolem vchodu do zámku, v němž sídlí ústav pro duševně nemocné. Provoz je velmi silný. Místní obyvatele trápí neustálý hluk, podél komunikace není příliš bezpečno. | foto: Martin Vokáč, iDNES.cz

Věží a její místní částí Skála prochází silnice 34 spojující Havlíčkův Brod s Humpolcem a dálnicí D1. Denně po ní projedou tisíce vozidel. Hojně je využívána i pro nákladní tranzit. Těžké kamiony tvoří až čtvrtinu provozu.

Silnice však vede přes samotný střed obce, přes náves a přímo kolem vchodu do zámku, v němž sídlí ústav pro duševně nemocné. Těsně okolo potravin a stánku se zmrzlinou, kde hlavně v létě bývá hodně živo. A ve Skále ostrou zatáčkou mezi domy pod komínem, v níž se i přes její rozšíření dvě nákladní auta nepotkají.

Podle původních plánů se už v letošním roce měl nový obchvat začít stavět. Jenže než se po nové silnici začne jezdit, bude trvat mnohem déle, než řidiči i místní předpokládali. ŘSD přípravu investice sice nezastavilo, ale vyřadilo ji z prioritních staveb.

Se zahájením prací se nově počítá až v roce 2030, o čtyři roky později, než bylo v plánu.

„Ze strany generálního ředitelství na počátku roku přišel tlak na omezení čerpání rozpočtu. Prioritu získaly jiné stavby. Obchvat Věže a Skály jsme proto odložili,“ informoval o rozhodnutí, které padlo letos v únoru, Aleš Kratina, ředitel jihlavské správy ŘSD. „Tato stavba nyní není prioritou. Nicméně je první pod čarou. Je proto možné, že jakmile nějaká preferovanější investiční akce z jakéhokoliv důvodu vypadne, obchvat Věže a Skály se posune výš,“ dodal Kratina.

Zprávy o odložení budování obchvatu zaskočily starostu Věže Martina Bártu. „Takové informace jsme neměli, je to pro nás překvapení. Stále tvrdíme, že čím dříve se obchvat postaví, tím to bude lepší. A to se nemění,“ konstatoval. „Trápí nás tu neustálý hluk, podél komunikace není ani příliš bezpečno,“ podotkl starosta.

Rohový dům v zatáčce „přitahuje“ kamiony

Takřka v permanentním ohrožení je rohový dům v pravotočivé zatáčce na výjezdu z návsi ve směru na Havlíčkův Brod. Dlouhé kamiony se tu těžko vytáčejí a už několikrát o roh stavení návěsem zavadily. Majitel nemovitosti proto v uplynulých letech nechal raději kus nároží ubourat.

„Ale stejně to řešíme každou chvíli,“ pronesl Bárta.

Obec s více než osmi sty obyvateli o obchvat usiluje minimálně osmnáct let. Nějaký čas se ladila jeho trasa, poslední roky se však už jen víceméně čeká na rozhodnutí vyšších úřadů. Územní rozhodnutí stavba získala na konci roku 2023.

Stavební povolení mělo být platné od loňska, vydáno bude nakonec až letos. A místo toho, aby v roce 2028 po obchvatu jezdila auta, stane se tak o čtyři roky později.

Projekt za poslední dva roky nedoznal větších změn. Přesto jeho předpokládaná cena razantně povyrostla, z původních 650 milionů korun bez DPH na 1,04 miliardy. „Jde to z části na vrub úpravě křižovatky ve Skále, kterou využívají autobusoví dopravci. Ta původně byla samostatnou akcí, nyní jsme ji zahrnuli do stavby obchvatu,“ vysvětlil Aleš Kratina.

Nová silnice bude dlouhá 3 800 metrů. Začne ve směru od Humpolce na Havlíčkův Brod v dnešní zatáčce těsně nad hranicí Skály. Po výjezdu z lesa bude místo dnešní ostré levé následovat mírná pravotočivá zatáčka. Následovat bude 220 metrů dlouhý most přes údolí Perlového potoka.

Silnice těsně mine rybníček Valcha

Jen o kousek dál obchvat přemostí silnici třetí třídy na Herálec a levým obloukem si to namíří kolem Věže. Silnice přitom těsně mine rybníček Valcha. Pod hrází po dalším 158 metrů dlouhém mostě překlene další údolí Perlového potoka. Na stávající silnici 34 se napojí poblíž současné odbočky na Bezděkov.

„Konec stavby se nachází asi 600 metrů za obcí Věž ve směru na Havlíčkův Brod. Tvořit ho bude mimoúrovňová křižovatka. Ta umožňuje bezkolizní připojení obce i silnice třetí třídy na Bezděkov,“ popsal už dříve Jiří Veselý, mluvčí ŘSD pro Kraj Vysočina.

V blízkosti trasy budoucí silnice se ovšem ve Věži v posledních letech hodně staví. Ve svahu na jižní straně obce vznikly stavební parcely, na nich rostou nové rodinné domky. Jejich obyvatelům budou po dokončení přeložky jezdit auta jen pár desítek metrů od zahrad.

„Na místě dnešních parcel jsme v minulosti nechávali dělat hlukové studie, jež s budoucí silnicí počítaly. Měly by být v pořádku,“ pravil Martin Bárta. „Trasa obchvatu ale byla známá dávno před tím, než se tu začaly domy stavět. Všichni zájemci o pozemky o budoucí silnici věděli,“ poznamenal starosta.

