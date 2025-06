Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) podalo novou žádost o vyhodnocení stavby obchvatu Třebíče na životní prostředí (EIA). Původní a již zpracovanou dokumentaci stáhlo. Tento krok by podle organizace...

Kuriozní dopravní nehodu řešili v úterý večer policisté ve Světlé nad Sázavou. Parkování osobního vozu do garáže u rodinného domu tam vyústilo v nečekaný a destruktivní manévr. Dvaačtyřicetiletý...

Volejbalisté, basketbalisté, házenkáři, ale i školáci a veřejnost využijí novou sportovní halu ve velkomeziříčské lokalitě U Světlé. O nutnosti jejího vybudování se mluví už řadu let, na nákladnou...

Chuť třídit je, ale kontejnery v centru Jihlavy chybí. Nejsou reprezentativní

Třídění odpadu je správné a potřebné. Už pár let je to i povinnost stanovená zákonem. Jenže co dělat, když třídit chci, ale sběrné místo chybí? Přesně tak se cítí řada obyvatel Jihlavy. Především...