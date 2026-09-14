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Obchvat Třebíče získal souhlas. Bude znovu smeten ze stolu, slibuje odpůrce

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  16:57
Představení podoby budoucího obchvatu města v Třebíči

Představení podoby budoucího obchvatu města v Třebíči | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

Takto je zakreslen obchvat či „průchvat“ Třebíče v oficiálním aktuálním letáku...
Trasou rušné Spojovací ulice má mimo jiné vést „průchvat“ městem v podobě, v...
Trasou rušné Spojovací ulice má mimo jiné vést „průchvat“ městem v podobě, v...
Součástí kampaně na podporu navržené trasy obchvatu Třebíče je i video, které...
10 fotografií
Kraj Vysočina v pondělí vydal souhlasné stanovisko EIA pro záměr stavby obchvatu Třebíče. Stanovisko bylo zveřejněno na portálu Cenia. Dokument hodnotí vlivy na životní prostředí. Souhlasné stanovisko není ještě stavebním povolením, ale je jeho nutným předstupněm. Odpůrci obchvatu avizovali, že proti stavbě budou i nadále vystupovat.

„Jsme rádi, že poměrně rozsáhlá činnost mého pracovního týmu a projekční firmy dosáhla úspěchu. V závazném stanovisku EIA jsou definované podmínky, které budeme muset splnit, jak ve fázi přípravy, tak ve fázi stavby. Nyní se tedy posouváme do etapy majetkoprávní přípravy, začínáme vykupovat pozemky. Příští rok chceme požádat o stavební povolení,“ řekl Aleš Kratina, šéf vysočinské správy Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), která stavbu obchvatu Třebíče připravuje.

Stavba obchvatu je jedním z největších témat společenských diskusí v Třebíči. Dělí obyvatele města na dva tábory. Jedním z nejviditelnějších odpůrců obchvatu v jeho projednávané verzi je zastupitel Jaromír Barák, který je hlavní tváří platformy Třebíč občanům. Ta má boj proti stavbě obchvatu i ve svém volebním programu.

Už první EIA podaná na obchvat byla státem smetena ze stolu, takže já předpokládám, že tady to dopadne obdobně, i proto že podklady k této EIA byly ještě mnohem horší kvality než poprvé.

Jaromír Baráktřebíčský zastupitel a odpůrce obchvatu v jeho navržené podobě

K tomu je třeba vysvětlit, že odpůrci zpravidla nazývají variantu obchvatu prosazovanou ŘSD jako „průchvat“, který je podle nich nežádoucí. Lepším řešením by byla podle Baráka a jeho příznivců některá z variant velkorysého „velkého obchvatu“, jež však ve skutečnosti není nijak připravena a reálně se o ní nyní neuvažuje.

„Musíme si to stanovisko prostudovat. My se samozřejmě v dalších navazujících řízeních budeme této variantě obchvatu Třebíče dál bránit. Už první EIA podaná na obchvat byla státem smetena ze stolu, takže já předpokládám, že tady to dopadne obdobně, i proto že podklady k této EIA byly ještě mnohem horší kvality než poprvé. To vycházím z vlastního hodnocení, protože připomínky k první i druhé EIA jsem zpracovával,“ řekl Barák.

ŘSD hodlá co nejrychleji mířit k zahájení stavby

Podle něj jsou v nynější EIA rozpory ve vstupech. „Zpochybnili jsme vstupy, hlavně co se týče dopravních intenzit, protože ta čísla jsou diametrálně odlišná od toho, co bylo změřeno a uvedeno v první EIA, a z těch dopravních intenzit vychází hlukové a rozptylové studie. Takže jsme velmi zvědavi, jak se vypořádali s našimi připomínkami,“ dodal Barák.

„Budeme se odvolávat tak dlouho, jak dlouho to bude možné. Bránit se má smysl tak dlouho, než do Libušáku (Libušino údolí, kudy obchvat má vést – pozn. aut.) vjede první buldozer,“ řekl Barák.

Představení podoby budoucího obchvatu města v Třebíči
Takto je zakreslen obchvat či „průchvat“ Třebíče v oficiálním aktuálním letáku Ředitelství silnic a dálnic, které stavbu připravuje. Odpůrci záměr v této podobě vytrvale torpédují.
Trasou rušné Spojovací ulice má mimo jiné vést „průchvat“ městem v podobě, v jaké ho v rámci řízení EIA začaly znovu projednávat úřady.
Trasou rušné Spojovací ulice má mimo jiné vést „průchvat“ městem v podobě, v jaké ho v rámci řízení EIA začaly znovu projednávat úřady.
Součástí kampaně na podporu navržené trasy obchvatu Třebíče je i video, které představí jeho nyní uvažovanou podobu. Její součástí bude i tato mimoúrovňová křižovatka. Video chce třebíčská radnice zveřejnit o víkendu.
10 fotografií

„Každý může využít svých zákonných práv, jak uzná za vhodné. My budeme pracovat ve směru co nejrychlejšího zahájení stavby, abychom respektovali práva všech zainteresovaných a naplnili usnesení vlády, které s tou stavbou počítá,“ reagoval Kratina. Obchvat Třebíče je totiž součásti návozové trasy pro nadrozměrné komponenty připravované stavby elektrárny Dukovany 2.

Obchvat podle návrhu ŘSD už se v řízení EIA projednával v letech 2021 až 2024. Zatímco v roce 2024 už jednou získala stavba obchvatu územní rozhodnutí, spolek Obchvat Třebíče se proti tomuto rozhodnutí odvolal, námitky podaly i spolky Děti Země, Voda z Tetčic a Tilia Thákurova.

Připravený průchvat, nebo vysněný velký obchvat? Spor se v Třebíči stupňuje

V březnu 2025 závazné stanovisko EIA (vydané krajským úřadem Kraje Vysočina v lednu 2024) zrušilo ministerstvo životního prostředí. V roce 2025 ŘSD oznámilo, že původní žádost EIA stáhne a podá novou podle nového stavebního zákona.

Debaty vrací Třebíč o 25 let zpět, tvrdí starosta

Třebíčský starosta Pavel Pacal souhlasné stanovisko EIA vítá. „Jsem velmi rád, že se obchvat Třebíče posunuje dál a vznikne zde alternativa ke stávající dopravní sítí, kterou obyvatelé města tolik potřebují. Každý, kdo brání této stavbě, vzkazuje obyvatelům Třebíče: žádný obchvat nebude, nic nepotřebujete – a to je škoda. Nyní je jedinečná a jediná šance, jak Třebíč obchvat může mít v dohledné době. Jiné debaty vrací Třebíč o 25 let zpátky,“ míní Pacal.

Vlastní souhlasné stanovisko má 50 stran, jeho součástí je ale například také téměř čtyřsetstránkový posudek záměru stavby obchvatu od zpracovatele Tomáše Bajera.

Proti trase plánovaného obchvatu Třebíče protestují hned čtyři spolky

„Počítá se tam například mimo jiné s ochrannými prostředky vůči netopýrům a ptákům na mostech. Je tam podmínka, že protihlukové stěny musí být neprůhledné a takové, aby se o ně nezabíjeli ptáci, v některých úsecích je doporučeno jejich osázení popínavými rostlinami. Je tam také požadavek, aby byly obchvatem respektovány cyklo a pěší trasy města, jak jsou definovány v plánu udržitelné městské mobility. Ale to jsou vlastně standardní požadavky,“ zmínil Kratina.

29. srpna 2024
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Obchvat Třebíče získal souhlas. Bude znovu smeten ze stolu, slibuje odpůrce

Představení podoby budoucího obchvatu města v Třebíči

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